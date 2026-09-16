Guerra de Irán, en directo

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Arabia Saudita acusa a los hutíes de lanzar un dron a La Meca, los rebeldes lo niegan La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró este miércoles haber destruido un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los rebeldes hutíes de Yemen, grupo apoyado por Irán que desmintió esa información. "El martes 15 de septiembre de 2026, las Fuerzas Reales Sauditas de Defensa Aérea lograron interceptar y destruir un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada" del islam, escribió la alianza en un comunicado. "El dron fue interceptado al sur de la ciudad de La Meca", precisó. El portavoz de la coalición, el general Turki Al Maliki, denunció en la nota "los intentos desesperados de la milicia y sus aliados por perturbar la seguridad y la estabilidad y poner en peligro a los visitantes de la Mezquita Sagrada, a los ciudadanos y a los residentes". Los hutíes, en cambio, negaron haber atacado La Meca y calificaron de "mentira" la versión de Riad.

El petróleo vuelve a trepar debido a las tensiones entre Arabia y los hutíes Los precios del petróleo siguieron su tendencia alcista el martes, debido a las hostilidades entre los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita, mientras que el mercado sigue de cerca la situación entre Ucrania y Rusia. El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre subió un 2,90 %, hasta los 108,75 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en octubre se disparó un 4,38 %, hasta los 105,83 dólares. "El mercado petrolero sigue agitado" porque "la situación en Oriente Medio se ha recrudecido de nuevo", explica Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

El petróleo sube tras el cierre de un oleoducto clave en Arabia Saudí El petróleo avanzó por segundo día consecutivo mientras los operadores evaluaban las interrupciones del suministro en Medio Oriente, con un oleoducto clave de Arabia Saudita todavía fuera de servicio. El Brent superó los US$107 por barril y se acercaba al máximo intradía de poco menos de US$110 alcanzado el viernes, el nivel más alto desde mayo. El oleoducto Este-Oeste —una ruta alternativa para los flujos a través del estrecho de Ormuz— fue cerrado la semana pasada tras una serie de ataques, y Saudi Aramco aún no ha informado cuándo podría reanudar las operaciones. Riad intenta ahora aumentar aún más los envíos por la vía marítima para compensar la interrupción. "Los ataques contra la infraestructura petrolera representan una escalada significativa", dijeron analistas de Goldman Sachs Group Inc., entre ellos Yulia Zhestkova Grigsby, en una nota, citando acontecimientos como el ataque al oleoducto. En esta etapa, los volúmenes afectados y la duración de las interrupciones siguen siendo altamente inciertos, agregaron.

EEUU busca aumentar su capacidad de refino ante las alertas del sector petrolero La Casa Blanca estudia medidas para aumentar la capacidad de refinación de petróleo en Estados Unidos en los próximos seis meses, ante el alza de los precios del crudo y las advertencias de ejecutivos del sector sobre una creciente crisis de suministro. El asesor de Energía de la Casa Blanca, Jarrod Agen, aseguró este martes, en el marco de las reuniones del G-20 sobre Energía que se celebran en Houston (Texas), que el Gobierno del presidente Donald Trump evalúa recurrir a la Ley de Producción para la Defensa (DPA, en inglés), para flexibilizar regulaciones e impulsar inversiones a corto plazo en las refinerías existentes. "El problema al que nos enfrentamos a nivel global es la capacidad de refinación", señaló Agen en declaraciones a CNBC, en las que aseguró que las instalaciones estadounidenses están operando prácticamente al límite de su capacidad. Según datos de la Administración de Información Energética (EIA), las refinerías estadounidenses operaron al 97,8% de su capacidad disponible durante la semana terminada el 4 de septiembre.

Irán afirma que los "déficits" del Pentágono en la guerra son "solo la punta del iceberg" El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este martes que los datos difundidos en la víspera por el Pentágono sobre los efectos sufridos por la guerra lanzada contra el país asiático a finales de febrero son "solo la punta del iceberg". El jefe de la diplomacia iraní ha opuesto el "mito" de que su país "está indefenso" frente a la "realidad" desvelada este lunes por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha reconocido "déficits estratégicos" de municiones, 18 militares muertos y más de 400 heridos, así como decenas de aeronaves y centenares de edificios en bases estadounidenses destruidas o dañadas.

Reino Unido, EEUU y Países Bajos alertan de campaña digital de espionaje proiraní contra disidentes y activistas El Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido (NCSC), junto con la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) y el servicio de Inteligencia de Países Bajos, ha emitido una alerta conjunta sobre una campaña de espionaje digital liderada por actores vinculados a Irán contra disidentes, activistas y periodistas. Según un comunicado publicado este martes por el NCSC --agencia gubernamental británica de ciberseguridad-- los actores emplean un programa espía llamado 'Chosen Brick' para extraer historiales de mensajes, listas de contactos y correos, además de tomar capturas de pantalla y acceder al micrófono de los equipos infectados.

El alza del precio de los combustibles podría ser de más del 10% El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha afirmado este martes que espera que el gasoducto Este-Oeste de Arabia Saudí reanude sus operaciones "en cuestión de días". Wright añadió en una entrevista con CNBC que prevé que el oleoducto "vuelva a estar operativo muy pronto". Las autoridades saudíes anunciaron la semana pasada que el flujo a través del oleoducto clave que permite al principal exportador de petróleo del mundo evitar el estrecho de Ormuz se había interrumpido temporalmente debido a la intensificación de los combates con el grupo hutí, respaldado por Irán, en Yemen. Todavía transitan por Bab al-Mandeb unos dos millones de barriles de crudo al día, en su mayoría ruso. Las refinerías rusas se enfrentan tanto a limitaciones en el procesamiento como a escasez de crudo. Algunos expertos prevén aumentos de precios de dos dígitos con respecto a los niveles actuales del brent y el WTI, y se espera que el crudo de Dubái experimente un alza todavía mayor.

Arabia Saudí y Egipto exigen libre navegación en el mar Rojo ante bloqueo de rebeldes de Yemen Arabia Saudita y Egipto exigieron este martes que se garantice la libertad de navegación en el mar Rojo después de que Riad prometiera una respuesta firme a los ataques de los rebeldes de Yemen, que controlan una de las entradas a esta estratégica ruta. Tras años de tregua en la guerra civil en Yemen, los rebeldes hutíes aliados de Irán reanudaron en julio los combates contra las fuerzas del gobierno apoyadas por Arabia Saudita. En una ofensiva relámpago lograron tomar el control de todo el territorio yemenita en el mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, lo que puso en jaque a Arabia Saudita que dependía de este paso que conecta el océano Índico y el mar Mediterráneo. Para Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo, esta vía era vital desde que Irán impuso un bloqueo en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra contra Estados Unidos en febrero.

Arabia Saudí intenta atraer la atención internacional a la guerra en el mar Rojo Según fuentes navieras citadas por Reuters, las cargas de petróleo se han detenido en el puerto saudí de Yanbu, en el mar Rojo, como consecuencia de la guerra con los hutíes. Este acontecimiento se produce cuatro días después de que un ataque con drones contra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, que suministra petróleo desde el este del país hasta el puerto, obligara al país a detener las operaciones en el oleoducto. Paralelamente, Arabia Saudí intenta involucrar a actores internacionales en el conflicto yemení. El portavoz hutí Abdul Salam afirmó a Al Jazeera que "Arabia Saudí persiste en su política de chantajear e intimidar al mundo alegando supuestas amenazas a la navegación internacional en el mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb". Los hutíes han intensificado sus ataques contra ciudades e infraestructuras energéticas saudíes mientras avanzan a lo largo de la costa yemení del mar Rojo hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta marítima clave.