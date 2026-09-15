Donald Trump Jr. reconoce que un magnate ruso vinculado al Kremlin financió el ostentoso festejo posterior a su enlace

Donald Trump Jr., el primogénito del presidente de Estados Unidos, y su esposa Bettina confirmaron este lunes que el empresario ruso Umar Kremlev asumió los gastos de las celebraciones posteriores a su matrimonio el pasado mes de mayo en las Bahamas. La admisión pública se produce a raíz de una exhaustiva investigación periodística publicada por el portal 'ProPublica', la cual desveló que el coste del evento ascendió a cientos de miles de dólares e incluyó el alquiler en exclusiva de un cayo privado y un despliegue de pirotecnia.

A través de una declaración compartida en su cuenta oficial de Instagram, el matrimonio definió la estancia como un obsequio altruista. "Nuestro querido amigo Umar organizó con enorme generosidad dos noches increíbles para nosotros después de la boda. Fue un regalo extraordinariamente generoso por el que seguimos profundamente agradecidos", manifestaron. Asimismo, lamentaron la controversia generada en torno al magnate: "Es desafortunado que un hecho tan íntimo y feliz pretenda reinterpretarse de forma oscura o geopolítica simplemente por el origen de una persona. La amistad no requiere motivos políticos ni la generosidad esconde siempre una agenda".

Sin embargo, la figura del financiador ha encendido las alarmas de los analistas de ética gubernamental en Washington. Kremlev encabeza la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), un organismo financiero y logísticamente respaldado por la gasística estatal rusa Gazprom. La IBA fue expulsada del movimiento olímpico por el Comité Olímpico Internacional tras detectarse opacidad contable y serios quebrantamientos de gobernanza. Además, el dirigente ostenta un contacto directo con la cúpula del Kremlin: el pasado abril de 2026 fue condecorado por Vladimir Putin con la Orden de la Amistad y poco antes del evento en el Caribe acompañó al mandatario ruso en una visita oficial a Pekín.

El presidente quita hierro

Por su parte, el presidente Donald Trump —quien no asistió al enlace ni a la posterior fiesta alegando compromisos en la capital por las negociaciones sobre el conflicto en Irán— restó trascendencia al asunto mediante un comunicado remitido a 'The New York Times'. "No tengo la menor idea de quién es Umar, jamás he oído hablar de él y no pagó la boda de Don y Bettina, que se celebró en un lugar y una fecha totalmente distintos. Fue simplemente una fiesta en su honor. ¡No tiene mayor importancia!", aseveró el jefe del Ejecutivo estadounidense. En la misma línea, un portavoz de Eric Trump, también hermano de Trump Jr., aseguró que Eric tampoco conoce al empresario.

Aunque la aceptación del regalo no constituye una infracción legal explícita, especialistas de organismos independientes recuerdan que Kremlev solicitó por carta a la administración estadounidense su mediación en el litigio de la IBA frente al COI. Portavoces del magnate ruso aseguraron que la relación se basa estrictamente en aficiones comunes como el boxeo y la caza, y niegan categóricamente cualquier conversación sobre asuntos políticos.