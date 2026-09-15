Guerra de Irán, en directo

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Nuevo equilibrio En este contexto tenso, Arabia Saudita solicitó el aplazamiento de una reunión con Irán, que debía reunir el lunes en Omán a los países del Golfo, según la diplomacia iraní. "Invocar la cuestión yemení como motivo (del aplazamiento) es un falso pretexto", afirmó el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaíl Baqai, durante una conferencia de prensa en Teherán. "Irán no interviene en los asuntos yemeníes", aseguró, y afirmó que los hutíes eran "actores totalmente independientes (que) toman sus decisiones en función de sus propios intereses". Esta reunión debía tratar sobre el futuro del estrecho de Ormuz, otro punto de paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos, que Irán mantiene bloqueado desde hace meses en su guerra con Estados Unidos. "A pesar de las fuertes presiones ejercidas por Estados Unidos, Irán mantiene un control relativo sobre Ormuz", destaca el analista político Maziar Khosravi. Al mismo tiempo, los últimos acontecimientos en Yemen "han establecido un nuevo equilibrio de poder en la región e incluso a nivel internacional".

La respuesta de Riad Los hutíes reivindicaron un nuevo ataque "a gran escala" con "decenas de misiles balísticos y drones" contra la base aérea de Rey Jalid, en Jamis Mushait, al sur de Arabia Saudita. Un habitante dijo a la AFP que escuchó "intensas explosiones" que provocaron incendios. "La verdad no pudimos dormir nada", dijo. La coalición militar liderada por Riad confirmó este martes que el día anterior se habían producido ataques con proyectiles y drones en Jamis Mushait, Abha y Taif, y reportó 13 civiles heridos. Riad respondió con unos 50 ataques aéreos, al igual que el día anterior, según los hutíes. La alianza hizo saber que "enfrentará estos ataques con responsabilidad y firmeza". El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, dirigente de facto del reino, recibió el lunes en Yeda al jefe del Mando Central estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, para abordar "los últimos acontecimientos en la región", según la agencia de prensa oficial saudí SPA.

Arabia Saudita promete respuesta firme a ataques hutíes e Irán se desmarca de ese conflicto Arabia Saudita prometió este martes responder con "firmeza" tras una nueva serie de ataques de los hutíes de Yemen contra su territorio, mientras que Irán, que apoya a esos rebeldes, niega cualquier implicación en este conflicto, un nuevo frente de la guerra en Oriente Medio. El movimiento hutí ha infligido en los últimos días importantes reveses a las fuerzas gubernamentales yemeníes y a su aliado saudí. Tomó la semana pasada el control de la costa del mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, de vital importancia desde que la guerra entre Estados Unidos e Irán asfixia el de Ormuz. También ha atacado las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita, el principal exportador mundial de crudo, lo que ha hecho que los precios del petróleo suban por encima del umbral simbólico de los 100 dólares. El lunes, un ataque hutí en el oeste de Yemen mató a ocho soldados de las fuerzas gubernamentales, según dos fuentes militares.

Fuerzas afines al Gobierno de Yemen afirman que expertos iranís y libaneses ayudaron a los hutíes Las Fuerzas de Resistencia Nacional Yemeníes , una facción militar alineada con el Gobierno, afirman que expertos iraníes y libaneses ayudaron a gestionar la operación militar hutí a lo largo de la costa del mar Rojo. Según el portavoz Sadiq Dwaid, las operaciones fueron planificadas con meses de antelación y ejecutadas por orden del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Publicó en las redes sociales que las bajas de las Fuerzas de Resistencia Nacional desde el 9 de agosto habían superado las 2.000. "Perdíamos cientos de combatientes a diario entre muertos y heridos", reconoció Dwaid, informa Al Jazeera. Los enfrentamientos en Yemen se intensificaron la semana pasada después de que los hutíes capturaran partes de la costa del Mar Rojo, con el objetivo de reforzar su influencia en el estrecho de Bab el-Mandeb.

El petróleo sube ante las tensiones persistentes en Oriente Medio Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes, después del cierre temporal de un oleoducto clave en Arabia Saudí tras unos ataques con drones y de nuevos dichos del presidente de Estados Unidos sobre la guerra en Irán. El barril de brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, superó los 109 dólares durante la jornada, pero se cotizó al final en 105,68 dólares (+1,02%). Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, ganó un 1,34% hasta 101,39 dólares.

Incendio de un superpetrolero en Ormuz Un superpetrolero se incendió tras chocar con minas navales mientras intentaba atravesar una zona restringida al sur del estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica identificó el buque como el 'Algaya' y declaró que los esfuerzos por contener el incendio habían fracasado, y que ahora todo el barco estaba envuelto en llamas. Indicó que se habían emitido advertencias sobre el peligro de utilizar esa ruta y reiteró que el estrecho de Ormuz permanecía bajo su vigilancia y control.

El superpetrolero indio 'El Gaia' activó una mina al intentar pasar por Ormuz sin permiso, según Irán La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este lunes de que el superpetrolero 'El Gaia' está "en llamas" tras el impacto con una mina marítima cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por una zona "resringida". El buque es indio, aunque ondea bandera de conveniencia panameña. "El superpetrolero 'El Gaia' número de registro 9325336 intentaba cruzar por una zona restringida del sur del estrecho de Ormuz y sufrió una explosión tras impactar con una mina naval", ha explicado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado. El organismo militar iraní ha asegurado que "los intentos de controlar el fuego han sido infructurosos y el petrolero entero quedó envuelto en llamas".

Estados Unidos impone sanciones al banco ruso VTB por sus vínculos con Irán. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el banco ruso VTB, una gran institución financiera estatal que opera en Irán, acusándolo de "participación en la evasión de las sanciones iraníes", según un comunicado al que tuvo acceso Reuters. El banco ya estaba sometido a sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea desde 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

La guerra en Oriente Medio tambalea las alianzas de EEUU en la zona y la estabilidad futura La guerra con Irán afecta a las economías del Golfo, poniendo en peligro alianzas estadounidenses que han servido para dar estabilidad a la zona en los últimos decenios. El conflicto actual entre Estados Unidos e Irán podría dificultar que tres países del Golfo —Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos— cumplan con los compromisos económicos con Estados Unidos anunciados en el marco de la agenda "Estados Unidos Primero" de Trump, según un nuevo análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE). El informe de 15 páginas publicado este lunes afirma que los estados del Golfo se enfrentan a una creciente presión económica derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán , incluyendo la necesidad de aumentar el gasto en defensa, infraestructura energética y comercio. En torno a cuatro billones de dólares están en juego, pero especialmente la estabilidad geoestratégica y de los precios del crudo y el gas natural.