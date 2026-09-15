Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puig IsdinEntrevista Pedro SánchezOasis BarcelonaCISEstudiante española MéxicoMarina VilaltaDirecto PrimitivaViajes ImsersoIAHayden PanettierePremios Emmy
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

EEUU ataca tres petroleros iraníes tras un ataque contra buques de guerra estadounidenses

EEUU ataca tres petroleros iraníes tras un ataque contra buques de guerra estadounidenses

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Irán, en directo: Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz
  2. Al menos un muerto y más de 30 desaparecidos tras el hundimiento de un ferry por el fuerte oleaje en Vanuatu, en el océano Pacífico
  3. Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política 'desconcertante' de España a avisos sobre la visita de Felipe VI
  4. La socialdemócrata Andersson gana las elecciones suecas, según las proyecciones de voto
  5. Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano
  6. Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas
  7. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania
  8. Rusia festejó con júbilo la crisis de Ceuta mientras sus redes en internet instrumentalizaban el caos

Directo | Zelenski dice que Ucrania está lista para tomar "medidas de desescalada"

Directo | Zelenski dice que Ucrania está lista para tomar "medidas de desescalada"

Directo | Trump dice que está abierto a negociar la paz con Irán, en el marco de una inestabilidad creciente en Oriente Medio

Directo | Trump dice que está abierto a negociar la paz con Irán, en el marco de una inestabilidad creciente en Oriente Medio

La democracia en el mundo, en retroceso tras la llegada de Trump a la Casa Blanca: "Lo que pasa en EEUU tiene implicaciones globales"

La democracia en el mundo, en retroceso tras la llegada de Trump a la Casa Blanca: "Lo que pasa en EEUU tiene implicaciones globales"

La Justicia archiva la querella de David Hatchwell contra Antonio Maestre por presuntas calumnias y delito de odio

La Justicia archiva la querella de David Hatchwell contra Antonio Maestre por presuntas calumnias y delito de odio

Del bloqueo de Ormuz al cerco de Bab el-Mandeb: el Golfo busca nuevas rutas para su petróleo con cada vez menos alternativas

Del bloqueo de Ormuz al cerco de Bab el-Mandeb: el Golfo busca nuevas rutas para su petróleo con cada vez menos alternativas

Unos 6.000 marinos siguen atrapados en Ormuz desde que comenzó la guerra: "Nos están utilizando como moneda de cambio"

Unos 6.000 marinos siguen atrapados en Ormuz desde que comenzó la guerra: "Nos están utilizando como moneda de cambio"

El 'crash' de la IA y las condiciones para evitarlo

El 'crash' de la IA y las condiciones para evitarlo

"Quien gane en IA, gana": el freno a la IA indigna a Trump y choca con la carrera entre EEUU y China

"Quien gane en IA, gana": el freno a la IA indigna a Trump y choca con la carrera entre EEUU y China