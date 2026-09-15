Trump sufre un revés en el Supremo en su ofensiva para restringir el voto por correo

El Tribunal Supremo de EEUU rechazó este lunes la petición del Gobierno de Donald Trump para restringir el voto por correo de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Al menos, de momento, los estados podrán mantener sus procedimientos actuales para enviar y recibir las papeletas. El fallo supone un revés importante para Trump, que ha lanzado una ofensiva para aumentar el control federal sobre unas elecciones organizadas principalmente por los estados.

Trump alega, sin pruebas, que el voto por correo pone en riesgo la integridad electoral y que aboca a un fraude electoral generalizado. Las medidas que su Administración quiere implementar supuestamente para reforzar la seguridad impondrían, al menos en el corto plazo, amplias dificultades para el ejercicio normal del voto a una gran parte de la sociedad, siendo los votantes progresistas los que más a menudo usan el voto por correo.

Uno de los magistrados que discreparon, sostuvo que las nuevas reglas no deben aplicarse en 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que sean legales en el futuro. A su juicio, con menos de dos meses hasta los comicios, los estados no tienen tiempo suficiente para introducir cambios sin provocar errores, retrasos o confusión.

El objetivo de Trump con su orden ejecutiva es obligar a los estados a entregar listas de electores autorizados a recibir papeletas por correo. El Servicio Postal de EEUU (USPS) sería el responsable de comprobar esos registros y solo entregaría las papeletas a quienes aparecieran en ellos.

Una cadena de derrotas judiciales

El Supremo mantiene los bloqueos dictados por dos jueces federales, uno de Boston y otro de Washington. Ambos consideraron que los cambios probablemente eran ilegales y que llegaban demasiado cerca de los comicios. Algunos estados, entre ellos Carolina del Norte, Delaware y Alabama, ya habían enviado papeletas cuando el Supremo se pronunció.

La resistencia también ha llegado desde gobiernos republicanos. Los responsables electorales de siete estados republicanos presentaron este mes un escrito ante el Supremo. Aplicar ahora la norma, advirtieron, "casi con toda seguridad provocará errores, retrasos y confusión tanto para los votantes como para los funcionarios electorales".

El fallo se suma a otros reveses para ampliar el control federal sobre elecciones. El Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados para obtener listas electorales sin anonimizar, con datos como números de carné de conducir y partes del número de la Seguridad Social. Ha perdido 23 casos y el resto sigue pendiente.

El Tribunal Supremo de EEUU frena a Trump en su intento de restringir el voto por correo / GERARDO MORA/ EFE

Presión sobre censos y ciudadanía

La Administración también ha pedido al Supremo que permita avanzar con un sistema de ciudadanía construido al cruzar datos de varias agencias, entre ellas Seguridad Nacional y la Administración de la Seguridad Social. Un tribunal inferior ha bloqueado esa herramienta, que el Gobierno presenta como un mecanismo para comprobar la ciudadanía de los votantes.

Paralelamente, agentes federales revisan los censos electorales estatales para localizar a posibles no ciudadanos. El Gobierno sostiene que inmigrantes no nacionalizados están ejerciendo el voto de forma ilegal a favor del Partido Demócrata, algo sobre lo que no hay ningún indicio. La iniciativa ha elevado la tensión con los estados, responsables de sus propios registros electorales.

Días antes del fallo, el Departamento de Justicia envió cartas de advertencia a al menos 30 altos responsables electorales para reclamar acceso a datos privados y documentos electorales. Funcionarios del departamento también han estudiado presentar cargos penales contra responsables electorales cuando consideren insuficiente la protección de sus sistemas informáticos.

En julio, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió de que algunos funcionarios podían enfrentarse a penas de prisión si no colaboraban con las políticas de la Administración. Su departamento también ha promovido investigaciones sobre la fiabilidad de máquinas electorales, extendiendo la ofensiva a los sistemas digitales de voto.

Fondos federales como palanca

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, integrada en Seguridad Nacional, exige cambios en la organización de las elecciones y ha vinculado su cumplimiento al acceso a decenas de millones de dólares en fondos federales destinados a prevenir ataques terroristas.

Este empuje de Trump por restringir el acceso al voto va un paso más allá de la de su primer mandato de Trump. Tras las elecciones de 2020, sus intentos de cuestionar el resultado encontraron resistencia en los tribunales y su Gobierno. En su segundo mandato, ha situado a aliados que cuestionan las elecciones en puestos clave y ha convertido esa agenda en una ofensiva federal coordinada.

Trump ha llegado a afirmar este año que quiere "tomar el control" y nacionalizar las elecciones. El fallo del Supremo limita una parte de ese proyecto, pero la disputa sigue abierta en tribunales, agencias federales y estados. Todo ello, a menos de dos meses de unos comicios en los que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.