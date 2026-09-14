Asesinada en México una estudiante de la Universidad de Granada que estaba de intercambio

Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México fue asesinada en el estado de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales. La estudiante, procedente de la Universidad de Granada, se hallaba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de "un supuesto robo con arma blanca", informó la Casa de Cultura local, el sitio donde se realizaba el evento, informa France Presse.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y aseguró que las autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que los hechos ocurrieron el sábado en el municipio de Cuautla, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

“El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad”, dijo a medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

Blumenkron indicó que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima.

“Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (…) y les vamos a dar todo el apoyo”, afirmó.

En México, un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se porcesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.

La UGR activa su protocolo internacional

Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada, ha lamentado y condenado, en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, el fallecimiento de la estudiante, que estaba en México como parte del programa de movilidad de la UGR. Desde la universidad, ha avanzado, han activado el protocolo internacional que se lleva a cabo cuando se produce alguna incidencia entre los participantes de este tipo de programas.

Mercado ha indicado que ya se ha contactado con la familia de la joven para acompañarla, apoyarla y mostrarle toda su solidaridad en estos duros momentos. Ha confesado que reciben esta noticia con "rabia y tristeza", pero que van a seguir el caso de cerca para que se dé con los responsables de la muerte de Claudia Tacoronte, estudiante de la Faculta de Ciencias de la Educación. "Condenamos y estaremos firmes para que los procedimientos, las investigaciones y la justicia pueda encontrar a los culpables", ha reafirmado.

También, desde la UGR, se han puesto en contacto con el resto de compañeros de la joven que formaban parte del programa de movilidad en México para mostrarles su apoyo en lo que necesiten. Un duro golpe para la universidad, que es la primera vez que se enfrenta a una situación así. Desde el Rectorado se ha convocado un minuto de silencio por la muerte de su estudiante en la puerta de todos los centros de trabajo de la UGR.

Conmoción en la comunidad universitaria

El presidente de la asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, ha asegurado este lunes estar en "shock" tras conocerse este "terrible" asesinato.

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En declaraciones a Europa Press, Oliva ha lamentado que se haya "segado" la vida de una joven, y con ello la de toda una familia. Desde las universidades públicas andaluzas se lanzará un comunicado de repulsa y en apoyo a la UGR y se estudiarán las medidas que sean oportunas de cara a los estudiantes Erasmus que están en México cursando sus estudios. Concretamente, México suele ser uno de los destinos más demandados por los universitarios que se decantan por Latinoamérica, reconoce Francisco Oliva.

Fuente: El Correo de Andalucía