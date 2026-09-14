Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CISEstudiante española MéxicoMarina VilaltaMontoroIACalçotsFPHayden PanettiereAlma BolloAudiencias TVTráfico BarcelonaBarcelonina y Barceloní de l'Any
instagramlinkedin

El conflicto de Oriente Próximo

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Según B'Tselem, Tel Aviv utiliza para este fin 5 mecanismos: violencia e intimidación, limpieza étnica y toma de control territorial, restricciones de movimiento, estrangulamiento económico y destrucción política y social

Militares israelíes patrullan por la ciudad cisjordana de Hebrón.

Militares israelíes patrullan por la ciudad cisjordana de Hebrón. / MAMOUN WAZWAZ / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea López-Tomàs

Andrea López-Tomàs

Beirut
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cada día en la Cisjordania ocupada, la violencia toma distintas formas, aunque suelen ser las mismas. A diario se registran ataques de colonos a palestinos, redadas militares, tierras expropiadas, nuevos puestos de control, y una acuciante crisis económica que ahoga a las familias palestinas. Este lunes la organización israelí B'Tselem ha publicado un informe donde analiza toda esta violencia para darle un nombre: el "proyecto de eliminación". La investigación más exhaustiva hasta la fecha sobre la política israelí en Cisjordania concluye que "Israel emplea cinco mecanismos que se refuerzan mutuamente para desmantelar la existencia colectiva palestina en la zona".

A través de estas cinco estrategias, la política israelí trata de "reorganizar el territorio por la fuerza, para establecer una presencia y soberanía judío-israelíes permanentes y contiguas". El origen del cambio se remonta a finales del 2022, aunque su aceleración se da a partir de octubre de 2023, tras los ataques de Hamás y la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Con la mirada puesta en el enclave, la política israelí en la Cisjordania ocupada entró en una nueva fase, con una "drástica intensificación de sus políticas de larga data de control, violencia y desposesión, aplicándolas de manera más abierta, violenta y acelerada". "Estas medidas se están institucionalizando cada vez más en las políticas y prácticas gubernamentales", señala el informe.

"Impregna todos los aspectos de la vida"

"Lo que viven los palestinos en Cisjordania no es una serie de incidentes aislados, se trata de un único proyecto político que impregna todos los aspectos de la vida", denuncia Yuli Novak, directora ejecutiva de B'Tselem. En el informe de 200 páginas basado en más de 2.000 entrevistas con palestinos, se identifican los cinco mecanismos del "proyecto de eliminación": violencia e intimidación, limpieza étnica y toma de control territorial, restricciones de movimiento, estrangulamiento económico y destrucción política y social. "Estos actúan conjuntamente para desmantelar la vida colectiva palestina, al tiempo que consolidan un sistema permanente de supremacía judía en toda Cisjordania", señala Novak, recriminando a un "mundo que observa, pero [que] sigue sin responder".

Noticias relacionadas

B'Tselem identifica el origen de este proyecto en el Plan Decisivo presentado en 2017 por el actual ministro de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich. En él, defiende la estrategia de "victoria por asentamiento" que busca hacer que la soberanía judía sea irreversible a través de la expansión de las colonias ilegales, la toma de control territorial y el desplazamiento de la población local palestina. Aunque el plan no ha sido adoptado como una política gubernamental, el colono cuenta con amplios poderes sobre la planificación, la gestión de tierras y la aplicación de la ley en Cisjordania. B'Tselem señala las "décadas de gestación" del "proyecto de eliminación" a través del régimen de apartheid aplicado en los territorios ocupados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Irán, en directo: Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz
  2. Al menos un muerto y más de 30 desaparecidos tras el hundimiento de un ferry por el fuerte oleaje en Vanuatu, en el océano Pacífico
  3. Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política 'desconcertante' de España a avisos sobre la visita de Felipe VI
  4. Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano
  5. Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas
  6. La socialdemócrata Andersson gana las elecciones suecas, según las proyecciones de voto
  7. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania
  8. Rusia festejó con júbilo la crisis de Ceuta mientras sus redes en internet instrumentalizaban el caos

¿Puede la IA "matarnos a todos"? Cinco respuestas sobre los temores y exageraciones de la industria tecnológica

¿Puede la IA "matarnos a todos"? Cinco respuestas sobre los temores y exageraciones de la industria tecnológica

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Asesinan en México a Claudia Tacoronte, estudiante canaria de 21 años procedente de Santa Brígida

La paradoja de Brasil: país conservador con presidente de izquierda

La paradoja de Brasil: país conservador con presidente de izquierda

Asesinada en México una estudiante de la Universidad de Granada que estaba de intercambio

Asesinada en México una estudiante de la Universidad de Granada que estaba de intercambio

Directo | Kallas insta a socios de Ucrania a no dejarse intimidar tras ataque de dron ruso a tren

Directo | Kallas insta a socios de Ucrania a no dejarse intimidar tras ataque de dron ruso a tren

Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre con el Tratado de Amistad sin ratificar

Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre con el Tratado de Amistad sin ratificar

El brote de ébola en RDC deja ya 7.200 casos y cerca de 3.500 muertos desde mediados de mayo

El brote de ébola en RDC deja ya 7.200 casos y cerca de 3.500 muertos desde mediados de mayo