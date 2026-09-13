Media Europa se pone seria con los asentamientos de Israel: ¿pueden las sanciones frenar el 'game over' de Palestina?

Esta semana sucedió algo poco habitual en la diplomacia europea. Al menos en lo que respecta a su conducta respecto a Israel. Tras afirmar durante décadas que los asentamientos israelíes son ilegales, ademas de "un obstáculo para la paz", y condenar hasta la saciedad su continua expansión, 11 países europeos —además de Canadá— anunciaron medidas consecuentes con su propia postura. Y ahí radica en gran medida la novedad. Con España incluida y el Reino Unido esta vez a la cabeza, se comprometieron a restringir el comercio con los asentamientos y a considerar medidas punitivas adicionales, que en el caso de Londres incluirán sanciones a empresas y entidades israelíes que participan en la colonización de los territorios ocupados palestinos.

La acción colectiva de la docena de países es en gran medida una respuesta a la incapacidad de la Unión Europea para actuar en bloque frente a las intenciones del Gobierno de Binyamín Netanyahu de "enterrar la idea del Estado palestino", por emplear las palabras de su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Una operación de salvamento contra el tiempo y los hechos irreversibles que Israel está creando sobre el terreno, como expresó el comunicado conjunto de los Doce y, de forma más elocuente, el nuevo ministro de Exteriores británico. Ed Milband —que es judío y tiene estrechos lazos familiares con Israel— huyó de los malabarismos retóricos habituales para condenar el "terrorismo rampante de los colonos", la "limpieza étnica" de decenas de comunidades palestinas expulsadas de sus tierras o la anexión de facto de extensas zonas de Cisjordania.

¿Un cambio de paradigma?

La guinda del pastel es el reciente anuncio para licitar la construcción de viviendas en la llamada zona E1 en Jerusalen Este, durante décadas una línea roja para la comunidad internacional. El nuevo asentamiento partiría Cisjordania en dos, impidiendo en la práctica su continuidad territorial y su viabilidad económica. "Es pronto para saber si hay un cambio de paradigma en la comunidad internacional, pero sin duda es un cambio", dice a este diario la veterana activista de Peace Now Haagit Ofran. "Han roto con lo que hasta ahora era un tabú, al pasar de las condenas verbales a las medidas concretas. Probablemente se debe a lo horrible que se ha vuelto la política israelí, pero pero también a la agresividad y el racismo verbal que despliegan nuestros líderes".

Las medidas concretas no se conocerán hasta dentro de unos meses, pero en la nueva política anunciada por los 12 hay dos elementos. El primero son las restricciones a la importación de productos de los asentamientos, donde se producen principalmente dátiles, cosméticos, hortalizas de invernadero o aceite de oliva. Países como España o Irlanda ya aplican desde hace algún tiempo ese boicot. Y otros como Países Bajos y Bélgica ultiman su legislación. La holandesa es particularmente estricta. No solo incluye las mercancías producidas en Cisjordania y Jerusalén Este, sino también en el Golán sirio. Además prohíbe que atraviesen su territorio aunque no sea su destino final y contempla incluso penas de cárcel para aquellos que vulneren la ley.

Los asentamientos contribuyen relativamente poco a la economía israelí. Es más el efecto psicológico el que preocupa a sus empresarios. No hay que olvidar que Europa es el principal mercado de los exportadores israelíes. De los 56.000 millones de bienes industriales que exportó en 2025, un 31% recalaron en Europa y un 26% en los países de la UE. "A los consumidores europeos no les interesa si el producto viene de los territorios o del Golán. No tienen tiempo de comprobar dónde está la Línea Verde. En la práctica estos boicots afectan a todos los productos israelíes", dijo esta semana el presidente de la Asociación de Industrias Alimentarias, Lior Levy. "Europa Occidental se está quedando sin productos israelíes. Es dramático y estresante", añadió al diario financiero Calcalist.

El efecto potencial de las sanciones

La otra pata de las nuevas medidas telegrafiadas son las sanciones. Milband apuntó que se sancionará a empresas de construcción, de obras públicas, financieras o inmobiliarias que participan en la expansión de las colonias. "Cualquier empresa que compita por una licitación en los asentamientos necesita el aval de una entidad financiera, de modo que los bancos van a tener que hacer una seria evaluación de riesgos", explica Yehuda Shaul, fundador del laboratorio de ideas Ofek (Centro Israelí de Asuntos Públicos) y activista contra la ocupación. "Tendrán que decidir si priorizan su negocio en los asentamientos arriesgándose a quedar fuera del sistema financiero británico o si prefieren preservar su estatus internacional y no avalar ciertos proyectos", añade en una entrevista con EL PERIÓDICO.

De ahí que las sanciones puedan ser a la larga más efectivas que el boicot comercial. Su onda expansiva es potencialmente mayor, capaz de afectar también a bancos o aseguradoras. Pero todo dependerá del tipo de medidas que se quiera aplicar y contra quién vayan dirigidas. "Nada de esto va a acabr con la ocupación mañana. No hay una bala de plata para conseguirlo, pero son medidas en la dirección correcta", opina Shaul. En 2024 la Administración Biden fue la primera en sancionar a un puñado de colonos violentos y alguna de las organizaciones que los apoyan. Incluida Amana, el brazo constructor de los colonos, financiado por el Gobierno israelí. Pero esa misma Administración no tardó en descafeinar sus propias sanciones, eliminadas por Donald Trump nada más llegar a la presidencia. También la UE ha sancionado a algunos extremistas y sus organizaciones, pero básicamente excluyéndolos de la financiación europea y vetando su entrada en el espacio comunitario.

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Al anunciar las medidas británicas, Milband se cuidó mucho en diferenciar entre el proyecto colonial y el Israel soberano; entre la conducta del Gobierno de Netanyahu y el pueblo de Israel. Para las fuentes consultadas es una forma inteligente de dar legitimidad a las sanciones y no entrar en colisión frontal con el mundo sionista. Pero como advertía el viernes Gideon Levy en Haaretz, los asentamientos son una empresa estatal desde el primer día. "Las sanciones del Reino Unido son una broma. Israel es los asentamientos y los asentamientos son Israel", titula el columnista israelí. Una empresa iniciada por los laboristas y acelerada por la derecha del Likud. Y, entre medio, siempre financiada, protegida e incentivada por sus sucesivos gobiernos desde 1967.