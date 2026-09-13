Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diada en ExtremaduraAmnistíaCae consumo alcoholMikel LandaAccidente TorrellesSorteo LoteríaCrimen ManresaCeutaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Un tanque ucraniano circula por una carretera cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk.

Un tanque ucraniano circula por una carretera cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk. / REUTERS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta
  2. Guerra de Irán, en directo: Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz
  3. Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política 'desconcertante' de España a avisos sobre la visita de Felipe VI
  4. Bruselas propone restringir a 5 años los alquileres de corta duración y limitar la compra de segunda vivienda
  5. Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano
  6. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania
  7. Noruega despide con tristeza y solemnidad al rey Harald, 'el abuelo del pueblo
  8. Trump rompe con la tradición de las celebraciones del 11-S: no acudirá a Nueva York porque no le dejan dar discurso

Directo | EEUU asegura que tanto Ucrania como Rusia quieren resolver el conflicto

Directo | EEUU asegura que tanto Ucrania como Rusia quieren resolver el conflicto

Indonesia pierde el contacto con un barco de pasajeros con 240 personas a bordo

Indonesia pierde el contacto con un barco de pasajeros con 240 personas a bordo

El director ejecutivo de Anthropic pide una desaceleración inmediata en el desarrollo de la IA

El director ejecutivo de Anthropic pide una desaceleración inmediata en el desarrollo de la IA

El partido de Nigel Farage recibe una segunda donación de casi 42 millones de otro magnate de las criptomonedas

El partido de Nigel Farage recibe una segunda donación de casi 42 millones de otro magnate de las criptomonedas

Varias personas muertas tras el colapso de un edificio en construcción en São Paulo

Varias personas muertas tras el colapso de un edificio en construcción en São Paulo

Los BRICS adoptan por unanimidad una declaración conjunta con un llamamiento a la "moderación" en Oriente Medio

Los BRICS adoptan por unanimidad una declaración conjunta con un llamamiento a la "moderación" en Oriente Medio

Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas

Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas

Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas