Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

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Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
EEUU asegura que tanto Ucrania como Rusia quieren resolver el conflicto
El enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, ha asegurado este sábado que tanto Ucrania como Rusia están comprometidas a encontrar una salida al conflicto y que solo falta "encontrar la fórmula adecuada" para avanzar en las negociaciones de paz.
"Estamos muy comprometidos con encontrar una solución (para resolver el conflicto), y el presidente (Donald) Trump también lo está. Steve Witkoff, enviado especial del presidente y yo, también. Por lo que hemos visto y oído, el presidente Volodimir Zelenski está muy comprometido, y el presidente Vladimir Putin también", ha declarado Kushner por vía telemática en la conferencia de Estrategia Europea de Yalta, celebrada en la capital ucraniana, según declaraciones recogidas por la agencia TASS.
Asimismo, el yerno del presidente Donald Trump ha subrayado la importancia de aprovechar la coyuntura adecuada para cerrar las negociaciones tras la elaboración de un plan de paz, advirtiendo de que el éxito del acuerdo requerirá el compromiso de ambas partes.
Kiev se encuentra "en una buena posición" para negociar, dice Zelenski
Zelenski dijo por otro lado que la reciente visita a Kiev de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner es "una buena señal", a pesar de que no arrojó resultados concretos.
Ucrania se encuentra ahora en una posición de mayor fortaleza en el campo de batalla, mientras que Rusia está pagando "un gran precio" por los pequeños avances que sigue realizando en el frente, aseguró, por lo que ahora Kiev se encuentra "en una buena posición" para negociar.
El presidente ucraniano también reiteró la importancia de recibir de sus aliados munición para sus sistemas antimisiles Patriot para poder hacer frente a los ataques rusos.
Rusia produce actualmente unos 140 misiles balísticos al mes, indicó, y, para interceptarlos, en base a los estándares de la OTAN Ucrania necesitaría 280 proyectiles, algo que calificó de imposible en estos momentos.
"Entre nosotros, es un reto tremendo conseguir 100 misiles al mes. Eso es lo que quiero. Quiero tener 100-120 para estos meses difíciles, en especial los meses fríos", afirmó, emplazando a EE. UU. y a los países europeos a prestar ayuda en este sentido.
Zelenski está dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 en Miami en diciembre
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estaría dispuesto a reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebrará a mediados de diciembre en Miami (EE. UU.), según dijo desde Canadá en una entrevista con la cadena alemana DW.
Ante la pregunta de si acudiría al encuentro de líderes si Putin fuese invitado, replicó: "por supuesto" y afirmó que es preciso "reunirse, hablar y tomar decisiones".
"No se trata de palabras. Lo que yo le diga o lo que él quiera decirme no importa... Importan los resultados. Eso es todo", dijo Zelenski desde la base aérea canadiense North Bay, donde se encontró con pilotos ucranianos que están recibiendo adiestramiento allí.
El presidente ucraniano lleva tiempo reclamando, sin éxito, un encuentro en persona con Putin, al aducir que ciertas cuestiones, como por ejemplo el aspecto territorial, que mantienen bloqueadas las conversaciones de paz, sólo pueden resolverse a nivel de líderes.
Detenido el exprimer ministro de Georgia Giorgi Baramidze por traición tras unas declaraciones sobre Abjasia
La Fiscalía General de Georgia ha anunciado este viernes la detención del ex primer ministro Giorgi Baramidze por un supuesto delito de alta traición, tras unas declaraciones en las que apuntó que las Fuerzas Armadas habían cometido crímenes de guerra durante el conflicto con Abjasia entre 1992 y 1993 y por las que se enfrenta a cuatro años de cárcel.
El fiscal general adjunto, Amiran Guluashvili, ha precisado en una rueda de prensa que el que fuera primer ministro interino en 2007 ha sido arrestado "por alta traición, en particular, bajo la acusación de sabotaje", un delito que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.
Putin critica que Occidente trata de recuperar el "liderazgo perdido" con "métodos poco aceptables"
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha criticado este viernes que Occidente trata de recuperar el "liderazgo perdido" con "métodos poco aceptables", haciendo mención a las sanciones económicas y a otras medidas restrictivas contra miembros de los BRICS, como Rusia e Irán.
Según ha afirmado en la cumbre de líderes de este grupo de países reunidos en India, el mundo "atraviesa actualmente una fase de profunda transformación estructural". "Esto se debe a que nuevos motores del crecimiento están sustituyendo a los antiguos líderes, o, mejor dicho, a los antiguos líderes que estuvieron a la vanguardia del crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo pasado", ha incidido.
A su juicio, los países occidentales están tratando de recuperar su antiguo liderazgo "por todos los medios posibles", punto en el que ha afeado que recurren a "formas poco aceptables" en alusión a la ofensiva lanzada a finales de febrero contra Irán. "Estas formas poco aceptables se están manifestando a nivel estatal", ha indicado, en declaraciones recogidas por la agencia TASS.
Ucrania ataca una planta química rusa al pie de los Urales
Ucrania atacó hoy con drones la planta química Azot, en la región rusa de Perm, cerca de los Urales, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos. "Está teniendo lugar un masivo ataque contra los territorios del norte de la región (...) Fueron atacados dos instalaciones industriales", escribió el gobernador local, Dmitri Manojin, en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, al señalar que no hubo víctimas. Señaló que en total fueron derribados 36 drones ucranianos, ninguno de los cuales cayó sobre zonas residenciales.
Bruselas mantiene abierta la vía de usar activos rusos para financiar a Kiev: "Nunca estuvo fuera de la mesa"
La Comisión Europea ha asegurado este viernes que mantiene "sobre la mesa" la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, después de que varios Estados miembro, entre ellos España, hayan reclamado en las últimas semanas retomar el debate cerrado en el Consejo Europeo de diciembre para hacer un mayor uso de estos fondos en beneficio de Kiev. "Nunca dijimos que estuviera fuera de la mesa. Sigue estando ahí como una herramienta", ha señalado la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, en rueda de prensa tras ser preguntada por las informaciones que apuntan a que Bruselas ha retomado los trabajos para estudiar nuevas fórmulas de financiar las necesidades de defensa de Ucrania.
Bruselas autoriza gastar un pago de 6.100 millones en drones fabricados en Ucrania y misiles Patriot de EEUU
La Comisión Europea ha autorizado una serie de excepciones para que Ucrania pueda destinar parte del pago de 6.100 millones de euros aprobado este verano con cargo al préstamo europeo de 90.000 millones a la compra de drones y componentes ucranianos, así como de material militar estadounidense, incluidos misiles PAC-3 para los sistemas de defensa aérea Patriot. En concreto, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a cinco excepciones a las condiciones habituales para utilizar los fondos europeos: tres de ellas permitirán financiar drones y componentes fabricados en Ucrania que superan los umbrales de costes establecidos, mientras que otras dos permitirán adquirir equipamiento producido en Estados Unidos, en particular misiles PAC-3 para los sistemas Patriot.
Rusia afirma haber tomado ocho localidades ucranianas durante la última semana
Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana ocho localidades en las regiones ucranianas de Donetsk, Zaporiyia y Járkov, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. El mando castrense ruso señaló en su parte de guerra semanal que fueron tomadas las localidades de Kurtivka y Novogrishine, en Donetsk; Zorevka, en Zaporiyia, y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka, en Járkov. Las localidades de Zorevka y Novogrishine fueron tomadas por las fuerzas rusas durante la última jornada, según Defensa. "La liberación de la localidad de Zorevka permitió a las unidades de la agrupación Este ampliar la zona de control al oeste de Kommunarivak y crear las condiciones para continuar avanzando en la región de Zaporiyia", anexionada por Rusia en septiembre de 2022, señaló el mando militar ruso.
El ministro de Exteriores polaco llega en una visita no anunciada a Kiev
El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, llegó en la mañana del viernes a Kiev en una visita no anunciada, según informó él mismo a través de su cuenta de X. "Buenos días desde Kiev", escribió en un breve mensaje que acompaña una foto en la que se ve al ministro siendo recibido en la estación de Kiev a su salida del tren. El portavoz del Ministerio de Exteriores polaco, Maciej Wewiór, declaró a la agencia polaca PAP que esta visita "es una muestra de apoyo a Ucrania, que se encuentra en plena lucha".
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