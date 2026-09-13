Guerra de Irán, en directo

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.
Un proyectil de origen desconocido impacta contra un buque en el estrecho de Ormuz
Un buque que atravesaba el estrecho de Ormuz ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, según ha informado este domingo la Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), sin que haya trascendido por el momento si el incidente ha causado víctimas o daños materiales.
"La UKMTO recibió un informe sobre un incidente en el estrecho de Ormuz. Un proyectil desconocido impactó contra un buque cuando este cruzaba el estrecho", ha señalado la organización en un comunicado difundido en redes sociales.
La UKMTO ha precisado que todavía no dispone de información sobre la situación de los miembros de la tripulación, el alcance de los posibles desperfectos en el barco o las eventuales repercusiones medioambientales derivadas del impacto.
Ante el incidente, la oficina británica ha recomendado a las embarcaciones que operen en la zona que extremen las medidas de precaución y que comuniquen cualquier comportamiento o actividad que consideren sospechosa mientras las autoridades llevan a cabo las correspondientes investigaciones.
Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque a un buque mercante iraní en las inmediaciones de Ormuz
Un buque mercante iraní ha sido alcanzado a primera hora de este domingo en las inmediaciones de la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz, en la isla de Qeshm, en un incidente que ha dejado al menos un muerto y tres heridos, según ha informado la cadena estatal iraní IRIB.
Las autoridades locales han confirmado la colisión a través del gobernador de de Qeshm, Amir Teymouri, quien ha precisado que la embarcación ha sido atacada alrededor de las 5.00 horas (hora local) en la zona comprendida entre la isla de Hengam y la costa de Qeshm.
Los hutíes denuncian 129 ataques aéreos saudíes en las últimas 48 horas
Los rebeldes hutíes que controlan el oeste de Yemen han denunciado este sábado que en las últimas 48 horas se han producido 129 ataques de la aviación de Arabia Saudí, principal valedor del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional pese a los avances territoriales de los insurgentes.
"Los aviones saudíes han lanzado 129 incursiones en las últimas 48 horas contra las gobernaciones de Taíz, Marib, Hodeida, Al Yauf, Saada, Amran y Haya", ha afirmado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, en un comunicado publicado en redes sociales.
Ataques aéreos golpean un convoy hutí mientras rebeldes avanzan en la costa oeste de Yemen
Las fuerzas gubernamentales yemeníes lanzaron ataques aéreos que alcanzaron este sábado un convoy militar de los hutíes en Taiz (suroeste), cuando se desplazaba desde la ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, hacia Saná, mientras los rebeldes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones frente al estratégico estrecho de Bab al Mandeb.
El centro de medios del Eje Militar de Taiz indicó en un comunicado que los ataques impactaron contra decenas de camiones y remolques que transportaban armas, municiones, misiles y otro equipo militar por una carretera principal al norte de la ciudad.
Irán insiste en que "no tiene sentido" negociar con EEUU hasta que no acepte los términos de Teherán
El jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha señalado este sábado que "no tiene sentido" negociar con Estados Unidos hasta que Washington no acepte los términos de Teherán, en pleno 'impasse' en las negociaciones para finalizar la guerra lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel.
"Hasta que la parte estadounidense no acepte todas las condiciones de Irán, el diálogo y la negociación no tienen ningún sentido", ha señalado el alto cargo parlamentario.
Este mensaje es una nueva muestra del estancamiento en los contactos entre las partes para poner fin a las hostilidades en torno al estrecho de Ormuz, escenario al que se ha trasladado la ofensiva iniciada por Washington y Tel Aviv.
Las autoridades de Irán mantendrán el próximo lunes en Omán un encuentro con países del golfo Pérsico e Irak, con quienes abordarán los resultados de sus negociaciones con Mascate para el establecimiento de rutas seguras en el estrecho de Ormuz. La apertura del estratégico paso es una de las bazas que se guarda Irán en las negociaciones, si bien la condiciona a que Estados Unidos cese los ataques y cumpla las condiciones pactadas en el memorando de entendimiento sellado el pasado junio.
Arabia Saudí dice que oleoducto fue atacado por drones provenientes de Irak
Arabia Saudí atribuyó el viernes el ataque al oleoducto Este-Oeste, que provocó su cierre, a drones lanzados desde Irak, según la cancillería.
En un comunicado, el ministerio condenó "el ataque al oleoducto Este-Oeste en las regiones de Riad y Medina (occidente) por varios drones procedentes de Irak, lo que causó víctimas humanas y daños que actualmente se están reparando".
"El oleoducto fue cerrado por precaución", había dicho previamente un funcionario del ministerio de Energía.
A pedido del primer ministro iraquí, Riad "ha optado por no responder en este momento y apoyar los esfuerzos del gobierno iraquí (...) para prevenir ataques lanzados desde Irak contra el Reino y países vecinos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.
Pero enfatizó que Arabia Saudí "se reserva el derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su seguridad y sus instalaciones".
"El gobierno iraquí condena los ataques contra el hermano Reino de Arabia Saudita y reafirma su rechazo a cualquier agresión que socave la seguridad y estabilidad del reino, o dañe las sólidas relaciones fraternales entre los dos países", dijo en un comunicado la oficina del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi.
Posteriormente, la dependencia confirmó que el ataque provino de territorio iraquí.
Arabia Saudí anuncia el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste tras sufrir varios ataques
Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste "como medida de precaución", después de que la infraestructura energética sufriera varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina, según ha informado el Ministerio de Energía saudí.
Fuentes de la cartera ministerial han precisado que los incidentes han dejado varios heridos, todos ellos trasladados para recibir atención médica, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales.
La misma nota aclara que, tras los ataques, equipos técnicos especializados y unidades de emergencia se han desplazado de inmediato hasta las zonas afectadas para comprobar el estado de las infraestructuras afectadas y comprobar su seguridad.
Arabi Saudí confirma ataques perpetrados este jueves contra el oleoducto Este-Oeste, que evita Ormuz
Las autoridades de Arabia Saudí han confirmado este viernes varios ataques perpetrados en la víspera contra el oleoducto Este-Oeste, que recorre la península arábiga hasta Bahrein y Qatar sin atravesar el estrecho de Ormuz, bajo control de Irán.
Una fuente del Ministerio de Energía saudí ha declarado a la agencia estatal de noticias SPA que el oleoducto "en las regiones de Riad y Medina, sufrió varios ataques la mañana del jueves 10 de septiembre", provocando "algunos" heridos que fueron recibieron atención médica.
Inmediatamente tras los ataques, que obligaron a detener el funcionamiento del oleoducto como medida de "precaución", se desplegaron equipos técnicos y de emergencia para asegurar y verificar su seguridad.
El Ministerio de Exteriores saudí ha salido al paso condenando "en los términos más enérgicos" estos ataques procedentes de territorio iraquí, según ha asegurado en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Los hutíes elevan a 44 los muertos por ataques atribuidos a Arabia Saudí en ocho días
El Ministerio de Salud del Yemen, controlado por los rebeldes hutíes, informó este viernes que 44 "civiles" murieron y 38 resultaron heridos en ataques atribuidos a Arabia Saudí, que respalda a las fuerzas gubernamentales yemeníes, en ocho días, del 3 al 10 de septiembre.
El ministerio indicó en un comunicado "que 44 personas perdieron la vida, entre ellas cinco niños y tres mujeres, mientras que 38 resultaron heridas, incluidos 11 niños y cinco mujeres", que aseguró fueron "víctimas de la agresión saudí y sus mercenarios".
Señaló que las víctimas se produjeron a consecuencia de ataques en las provincias de Al Yauf, Al Hudeida, Taiz, Saada, Saná y Hajjah.
Irán recurre a criptomonedas para financiar el esfuerzo bélico contra Estados Unidos
Irán está utilizando criptomonedas para mantener el flujo comercial y evitar el bloqueo y las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos con el objetivo de mantener sus capacidades económicas y militares en medio del conflicto con el país norteamericano.
El banco central iraní ha impulsado a los inversores y actores comerciales a repatriar fondos para mantener a flote la economía del país asiático, incluyendo el uso de criptomonedas para liquidar transacciones transfronterizas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes, según relevan fuentes internas del régimen al 'Financial Times'.
La flexibilización de normas permite también el intercambio de divisas en el mercado iraní, escapando de los tipos de cambios aprobados por el Gobierno de la República Islámica, así como utilizar los ingresos de exportaciones para importar productos directamente sin tener que canalizar sus ganancias a través del sistema oficial de divisas.
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