En Luisiana
Detenido un hombre por matar a puñaladas a cuatro personas en una serie de ataques en el sur de EEUU
Un varón de 47 años es sospechoso de apuñalar a las víctimas en diferentes casas en el área de Ashland Drive, de la ciudad de Houma
Las autoridades todavía no han informado el móvil del crimen
EFE
Cuatro personas murieron en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, a manos de un hombre que apuñaló a las víctimas en serie y que ya fue detenido, según reportó este domingo la Oficina del Alguacil del Condado de Terrebonne.
La dependencia informó en un comunicado del arresto este domingo de Kaegan Jude Solet, un hombre de 47 años que es sospechoso de apuñalar el sábado las víctimas en diferentes casas en el área de Ashland Drive, de la ciudad de Houma, aunque todavía no comparte el móvil del crimen.
Las autoridades primero encontraron a un menor de edad con heridas de arma blanca en Ashland Drive, desde donde lo trasladaron a un hospital en el que permanece en condición crítica, según la información de la Oficina del Alguacil.
Pero, añadió el comunicado, "a medida que avanzaba la investigación, los agentes descubrieron varias víctimas mortales dentro de viviendas cercanas. Al menos cuatro víctimas han sido declaradas muertas".
"Esta sigue siendo una investigación activa y en curso. Se proporcionará información adicional tan pronto como esté disponible", indicó la nota informativa, que no precisó la cantidad de personas heridas, adicionales a las fallecidas.
Aunque más de tres cuartas partes de los homicidios en Estados Unidos ocurren por armas de fuego, las armas blancas representan el segundo instrumento más usado para asesinatos, el 9 % del total, con un promedio de 1.600 a 1.800 casos al año, según reporta el sitio especializado Ammo con base en información del Gobierno.
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