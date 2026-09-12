El multimillonario Ben Delo dona la cifra récord de 36 millones de libras al Reform UK de Farage

El fundador de BitMEX, Ben Delo, se comprometió a donar 36 millones de libras (48,7 millones de dólares) al partido Reform UK de Nigel Farage, una donación récord destinada a ayudar a la formación emergente a hacer frente a sus críticos y, al mismo tiempo, impulsar sus esfuerzos para alcanzar el poder en las próximas elecciones generales.

La donación equivale a un millón de libras al mes desde ahora hasta agosto de 2029, la fecha límite en la que el primer ministro laborista, Andy Burnham, puede convocar las próximas elecciones nacionales. Llega en un momento en el que la financiación de las campañas de Reform está sometida a un escrutinio sin precedentes, también por parte de la policía.

Nuevas normas de financiación

Delo explicó en un artículo publicado en el periódico The Telegraph a última hora del viernes que anticipará la financiación de la campaña en un único pago para eludir nuevos cambios que los laboristas puedan intentar introducir en las normas de financiación de los partidos. El empresario de las criptomonedas se ha trasladado recientemente de nuevo al Reino Unido para esquivar un nuevo límite de 100.000 libras a las donaciones procedentes del extranjero, cuya introducción los laboristas están tramitando por ley.

El dinero pone de relieve el nuevo tipo de donante que la retórica de Reform contra el sistema está atrayendo a la política británica, así como la amenaza que el partido de derechas supone para el duopolio de laboristas y conservadores que ha dominado el Reino Unido durante el último siglo. Reform fue fundado hace menos de diez años por Farage, un antiguo operador de metales y político de carrera.

Pese a conseguir solo un puñado de escaños en las últimas elecciones generales, Reform se situó a la cabeza de las encuestas nacionales en abril del año pasado, una posición que solo ha perdido recientemente, en medio de un repunte de los laboristas provocado por la sustitución de Keir Starmer por Burnham como líder del partido y primer ministro.

Los laboristas y los conservadores «cuentan con ventajas consolidadas que Reform no puede aspirar a igualar», escribió Delo. «Si unas pocas personas como yo están dispuestas a contribuir a crear unas condiciones más equitativas, eso no supone socavar la democracia: supone respaldarla, en nombre de millones de británicos a los que el sistema ha fallado».

Delo dijo que estaba retirado, tras abandonar el sector de las criptomonedas, y que «me creerán o no cuando digo que no apoyo a Reform para obtener un beneficio personal».

Su aportación empequeñece la anterior donación récord en la política británica: los 10 millones de libras que John Sainsbury dejó en herencia a los conservadores cuando murió en 2022. Cuadruplica el anterior récord de una donación realizada por una persona en vida, que también recibió Reform el año pasado: nueve millones de libras aportados por otro inversor en criptomonedas, Christopher Harborne.

Sin incluir la última aportación de Delo, Reform había recibido casi 34 millones de libras en donaciones desde el 4 de julio de 2024, la fecha de las últimas elecciones, según datos de la Comisión Electoral. Esta cifra contrasta con los más de 21 millones de libras que suman los laboristas y su formación hermana, el Partido Cooperativo, y los algo más de 24 millones de los conservadores.

Incluso antes de la última aportación, Reform había recaudado más que los partidos más consolidados de Westminster, según las donaciones declaradas. Pero también ha sido objeto de investigaciones oficiales sobre fondos no declarados, unas acusaciones ante las que Farage ha reaccionado negándolas en unos casos y rechazando la autoridad del Parlamento británico para pronunciarse sobre ellas en otros.

La policía está investigando las donaciones realizadas al partido en el periodo previo a las elecciones generales de 2024, así como otras acusaciones más recientes surgidas a raíz de un reportaje emitido la semana pasada por Channel 4 News que parecía mostrar a altos cargos de Reform hablando sobre cómo eludir la legislación electoral para aceptar donaciones extranjeras. El partido ha negado haber cometido irregularidades.

El propio Farage también está siendo investigado actualmente por el comisionado de normas de conducta del Parlamento británico por las dudas sobre si omitió declarar cinco millones de libras que recibió personalmente de Harborne antes de regresar a la política en 2024. Ha argumentado que el carácter incondicional de la aportación la eximiría de las estrictas leyes de financiación de las campañas electorales.

Delo, graduado en Matemáticas e Informática por la Universidad de Oxford, ayudó a fundar BitMEX en 2014, después de crear sistemas de negociación de alta frecuencia para JPMorgan Chase & Co. en Hong Kong.

La plataforma creció rápidamente hasta convertirse en uno de los sitios de negociación más populares, ofreciendo apuestas apalancadas sobre las principales criptomonedas, entre ellas el bitcóin. Fue condenado en Estados Unidos hace cuatro años, junto con los otros cofundadores, por no implantar controles adecuados contra el blanqueo de capitales en su empresa, antes de recibir un indulto del presidente Donald Trump en 2025.

Delo afirmó que su objetivo es ayudar a Reform a prepararse para gobernar y que su donación garantizaría una «contienda justa y unas condiciones de igualdad».

Noticias relacionadas

«Mi conclusión a partir de los problemas recientes de Reform es que deberían dedicar menos tiempo a intentar recaudar fondos para competir en igualdad de condiciones y más tiempo a prepararse para gobernar», escribió Delo. «Reform probablemente llegará al poder sin haber pulido todos los detalles, pero eso no es lo mismo que no estar preparado», afirmó, y añadió: «Hace falta tiempo para desarrollar políticas bien meditadas y redactar proyectos de ley, y hace falta una cantidad considerable de dinero».