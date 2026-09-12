Una investigación contra Flávio Bolsonaro empantana la campaña electoral en Brasil

La campaña electoral en Brasil ha entrado en terreno de lo desconocido con la apertura de una investigación por corrupción contra el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las presidenciales de octubre, y un nuevo embate en el seno de la Corte Suprema.

Cuando faltan 23 días para los comicios, Brasil conoció este viernes que el primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro consta como investigado desde julio en un caso sobre la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre. El aspirante del Partido Liberal, que en los sondeos aparece en un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a una eventual segunda vuelta, está en la mira de la Policía por sospechas de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.

La nueva condición de Flávio trascendió después de que el Supremo levantara el secreto de sumario sobre diversas piezas del escándalo del Banco Master, que empezó como un millonario fraude financiero y ha acabado generando una crisis política gigantesca. El alto tribunal desclasificó 25,3 gigabytes de material, entre documentos, videos y audios relacionados con la investigación, dejando al descubierto la situación del senador de 45 años.

Las sospechas sobre Flávio giran en torno a pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Master y actualmente en prisión preventiva, supuestamente destinados a producir 'Dark Horse', una película inspirada en la vida de Jair Bolsonaro, interpretada por el actor estadounidense Jim Caviezel. En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) al banquero, a quien se refirió como un "hermano", para financiar el largometraje.

De acuerdo con la investigación, Vorcaro pagó cerca de la mitad del montante solicitado. La película se rodó, aunque aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, la Policía cree que ese dinero fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para su beneficio personal.

Flávio niega irregularidades y apunta a Lula

En medio de todo el embrollo, Flávio sigue en campaña, este viernes en la ciudad de Manaos, en el corazón de la Amazonía brasileña. Mientras visitaba una fábrica de motocicletas, volvió a negar cualquier irregularidad en sus negocios con Vorcaro y aseguró que la investigación en su contra es una forma de "intervenir en las elecciones". "Van a intentar hacer de todo e inventar cosas para desestabilizar", advirtió a los periodistas.

El senador, ungido candidato por su padre, quien se encuentra inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, defendió la "transparencia" total del caso porque a su juicio Lula también está implicado por sus supuestas reuniones "secretas" con intermediarios de Vorcaro.

Esta no es la primera vez que Flávio enfrenta sospechas de corrupción. En 2020, la Fiscalía lo acusó de contratar funcionarios fantasma para apropiarse de sus salarios durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro. El proceso, sin embargo, se archivó después de que se anularan una serie de pruebas.

De esta forma, la campaña electoral da un giro radical después de que una de las ramificaciones del escándalo del Master salpicara de lleno al juez del Supremo, Alexandre de Moraes, famoso mundialmente por conducir el juicio que llevó a prisión a Jair Bolsonaro.

El material desclasificado reveló mensajes de Vorcaro dirigidos a un teléfono móvil atribuido al magistrado, a quien le pidió intervenir en las investigaciones y hasta le consultó, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país. Además, De Moraes revisó un contrato millonario entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci, y el Master para servicios de "consultoría estratégica" ante la Policía, el Banco Central y el Fisco.

En este contexto, De Moraes acusa a su colega André Mendonça, instructor del caso Master y nombrado en 2021 por el entonces mandatario Jair Bolsonaro, de guiarse por motivaciones políticas al indagar sobre su relación con Vorcaro. El próximo martes, el pleno del Supremo decidirá si abre una investigación contra el poderoso magistrado, quien llegó a investigar a Elon Musk y suspender durante un mes la red social X en 2024.

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Flávio había aprovechado la crisis en el Supremo para vincular a De Moraes, enemigo número uno del bolsonarismo, con Lula, con el fin de seguir recortando diferencias con el dirigente progresista en los sondeos, pero la investigación en su contra ha vuelto a poner el foco en él y su familia.