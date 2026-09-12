En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Detenido el exprimer ministro de Georgia Giorgi Baramidze por traición tras unas declaraciones sobre Abjasia
La Fiscalía General de Georgia ha anunciado este viernes la detención del ex primer ministro Giorgi Baramidze por un supuesto delito de alta traición, tras unas declaraciones en las que apuntó que las Fuerzas Armadas habían cometido crímenes de guerra durante el conflicto con Abjasia entre 1992 y 1993 y por las que se enfrenta a cuatro años de cárcel.
El fiscal general adjunto, Amiran Guluashvili, ha precisado en una rueda de prensa que el que fuera primer ministro interino en 2007 ha sido arrestado "por alta traición, en particular, bajo la acusación de sabotaje", un delito que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.
Putin critica que Occidente trata de recuperar el "liderazgo perdido" con "métodos poco aceptables"
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha criticado este viernes que Occidente trata de recuperar el "liderazgo perdido" con "métodos poco aceptables", haciendo mención a las sanciones económicas y a otras medidas restrictivas contra miembros de los BRICS, como Rusia e Irán.
Según ha afirmado en la cumbre de líderes de este grupo de países reunidos en India, el mundo "atraviesa actualmente una fase de profunda transformación estructural". "Esto se debe a que nuevos motores del crecimiento están sustituyendo a los antiguos líderes, o, mejor dicho, a los antiguos líderes que estuvieron a la vanguardia del crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo pasado", ha incidido.
A su juicio, los países occidentales están tratando de recuperar su antiguo liderazgo "por todos los medios posibles", punto en el que ha afeado que recurren a "formas poco aceptables" en alusión a la ofensiva lanzada a finales de febrero contra Irán. "Estas formas poco aceptables se están manifestando a nivel estatal", ha indicado, en declaraciones recogidas por la agencia TASS.
Ucrania ataca una planta química rusa al pie de los Urales
Ucrania atacó hoy con drones la planta química Azot, en la región rusa de Perm, cerca de los Urales, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos. "Está teniendo lugar un masivo ataque contra los territorios del norte de la región (...) Fueron atacados dos instalaciones industriales", escribió el gobernador local, Dmitri Manojin, en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, al señalar que no hubo víctimas. Señaló que en total fueron derribados 36 drones ucranianos, ninguno de los cuales cayó sobre zonas residenciales.
Bruselas mantiene abierta la vía de usar activos rusos para financiar a Kiev: "Nunca estuvo fuera de la mesa"
La Comisión Europea ha asegurado este viernes que mantiene "sobre la mesa" la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, después de que varios Estados miembro, entre ellos España, hayan reclamado en las últimas semanas retomar el debate cerrado en el Consejo Europeo de diciembre para hacer un mayor uso de estos fondos en beneficio de Kiev. "Nunca dijimos que estuviera fuera de la mesa. Sigue estando ahí como una herramienta", ha señalado la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, en rueda de prensa tras ser preguntada por las informaciones que apuntan a que Bruselas ha retomado los trabajos para estudiar nuevas fórmulas de financiar las necesidades de defensa de Ucrania.
Bruselas autoriza gastar un pago de 6.100 millones en drones fabricados en Ucrania y misiles Patriot de EEUU
La Comisión Europea ha autorizado una serie de excepciones para que Ucrania pueda destinar parte del pago de 6.100 millones de euros aprobado este verano con cargo al préstamo europeo de 90.000 millones a la compra de drones y componentes ucranianos, así como de material militar estadounidense, incluidos misiles PAC-3 para los sistemas de defensa aérea Patriot. En concreto, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a cinco excepciones a las condiciones habituales para utilizar los fondos europeos: tres de ellas permitirán financiar drones y componentes fabricados en Ucrania que superan los umbrales de costes establecidos, mientras que otras dos permitirán adquirir equipamiento producido en Estados Unidos, en particular misiles PAC-3 para los sistemas Patriot.
Rusia afirma haber tomado ocho localidades ucranianas durante la última semana
Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana ocho localidades en las regiones ucranianas de Donetsk, Zaporiyia y Járkov, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. El mando castrense ruso señaló en su parte de guerra semanal que fueron tomadas las localidades de Kurtivka y Novogrishine, en Donetsk; Zorevka, en Zaporiyia, y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka, en Járkov. Las localidades de Zorevka y Novogrishine fueron tomadas por las fuerzas rusas durante la última jornada, según Defensa. "La liberación de la localidad de Zorevka permitió a las unidades de la agrupación Este ampliar la zona de control al oeste de Kommunarivak y crear las condiciones para continuar avanzando en la región de Zaporiyia", anexionada por Rusia en septiembre de 2022, señaló el mando militar ruso.
El ministro de Exteriores polaco llega en una visita no anunciada a Kiev
El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, llegó en la mañana del viernes a Kiev en una visita no anunciada, según informó él mismo a través de su cuenta de X. "Buenos días desde Kiev", escribió en un breve mensaje que acompaña una foto en la que se ve al ministro siendo recibido en la estación de Kiev a su salida del tren. El portavoz del Ministerio de Exteriores polaco, Maciej Wewiór, declaró a la agencia polaca PAP que esta visita "es una muestra de apoyo a Ucrania, que se encuentra en plena lucha".
Mueren dos personas en un ataque de Ucrania a Rusia en una de las noches de ataques más intensos de la guerra
Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas este viernes a causa de un ataque con drones lanzado por Ucrania contra la región rusa de Tula, según han confirmado las autoridades, que han cifrado en cerca de 800 los aparatos interceptados en las últimas horas, en una de las noches más intensas de ataques ucranianos desde el estallido de la guerra en febrero de 2022. El gobernador de Tula, Dimitri Miliaev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 26 drones en la región, si bien ha lamentado dos muertos y tres heridos en estos ataques. "El riesgo de ataques con drones permanece. Por favor, sigan vigilantes", ha pedido a los residentes.
Rusia lanza ataques combinados contra objetivos en Kiev y otras regiones
Rusia volvió a atacar durante la pasada noche con misiles y drones empresas del complejo militar industrial o que dan servicios a las Fuerzas Armadas de Ucrania, centros logísticos o instalaciones portuarias en Kiev, Jmelintski, Dnipropetróvsk y Odesa, según informó hoy el mando castrense ruso. "Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron lanzando ataques combinados contra empresas, centros logísticos, centros de datos y puertos marítimos en Ucrania, así como contra embarcaciones utilizadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso. Añadió que fueron lanzados misiles de alta precisión de emplazamiento aéreo y drones de ataque.
Putin llega a Nueva Delhi para reunirse con Modi en el arranque de la cumbre BRICS
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó esta madrugada a Nueva Delhi al frente de una delegación integrada por su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el viceprimer ministro, Denis Mánturov, para participar en la cumbre de los BRICS y mantener este viernes un encuentro bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi. El portavoz de la cancillería india, Randhir Jaiswal, confirmó la llegada del mandatario ruso a través de un mensaje en X acompañado de una fotografía en la que se observa a Putin siendo recibido a pie de pista por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores indio, K.V. Singh.
- Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta
- Bruselas propone restringir a 5 años los alquileres de corta duración y limitar la compra de segunda vivienda
- Guerra de Irán, en directo: Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz
- Noruega despide con tristeza y solemnidad al rey Harald, 'el abuelo del pueblo
- Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania
- Putin frustra la negociación con Ucrania con su inmovilismo porque cree que está ganando la guerra
- Quién es Tania Head, la mujer de Barcelona que se inventó una vida para ser la cara visible de las víctimas del 11-S
- Trump ofrece 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense si su partido gana elecciones de noviembre