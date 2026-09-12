Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

Putin critica que Occidente trata de recuperar el "liderazgo perdido" con "métodos poco aceptables"

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha criticado este viernes que Occidente trata de recuperar el "liderazgo perdido" con "métodos poco aceptables", haciendo mención a las sanciones económicas y a otras medidas restrictivas contra miembros de los BRICS, como Rusia e Irán.

Según ha afirmado en la cumbre de líderes de este grupo de países reunidos en India, el mundo "atraviesa actualmente una fase de profunda transformación estructural". "Esto se debe a que nuevos motores del crecimiento están sustituyendo a los antiguos líderes, o, mejor dicho, a los antiguos líderes que estuvieron a la vanguardia del crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo pasado", ha incidido.

A su juicio, los países occidentales están tratando de recuperar su antiguo liderazgo "por todos los medios posibles", punto en el que ha afeado que recurren a "formas poco aceptables" en alusión a la ofensiva lanzada a finales de febrero contra Irán. "Estas formas poco aceptables se están manifestando a nivel estatal", ha indicado, en declaraciones recogidas por la agencia TASS.