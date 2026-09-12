Guerra de Irán, en directo

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Arabia Saudí anuncia el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste tras sufrir varios ataques Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste "como medida de precaución", después de que la infraestructura energética sufriera varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina, según ha informado el Ministerio de Energía saudí. Fuentes de la cartera ministerial han precisado que los incidentes han dejado varios heridos, todos ellos trasladados para recibir atención médica, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales. La misma nota aclara que, tras los ataques, equipos técnicos especializados y unidades de emergencia se han desplazado de inmediato hasta las zonas afectadas para comprobar el estado de las infraestructuras afectadas y comprobar su seguridad.

Arabi Saudí confirma ataques perpetrados este jueves contra el oleoducto Este-Oeste, que evita Ormuz Las autoridades de Arabia Saudí han confirmado este viernes varios ataques perpetrados en la víspera contra el oleoducto Este-Oeste, que recorre la península arábiga hasta Bahrein y Qatar sin atravesar el estrecho de Ormuz, bajo control de Irán. Una fuente del Ministerio de Energía saudí ha declarado a la agencia estatal de noticias SPA que el oleoducto "en las regiones de Riad y Medina, sufrió varios ataques la mañana del jueves 10 de septiembre", provocando "algunos" heridos que fueron recibieron atención médica. Inmediatamente tras los ataques, que obligaron a detener el funcionamiento del oleoducto como medida de "precaución", se desplegaron equipos técnicos y de emergencia para asegurar y verificar su seguridad. El Ministerio de Exteriores saudí ha salido al paso condenando "en los términos más enérgicos" estos ataques procedentes de territorio iraquí, según ha asegurado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Los hutíes elevan a 44 los muertos por ataques atribuidos a Arabia Saudí en ocho días El Ministerio de Salud del Yemen, controlado por los rebeldes hutíes, informó este viernes que 44 "civiles" murieron y 38 resultaron heridos en ataques atribuidos a Arabia Saudí, que respalda a las fuerzas gubernamentales yemeníes, en ocho días, del 3 al 10 de septiembre. El ministerio indicó en un comunicado "que 44 personas perdieron la vida, entre ellas cinco niños y tres mujeres, mientras que 38 resultaron heridas, incluidos 11 niños y cinco mujeres", que aseguró fueron "víctimas de la agresión saudí y sus mercenarios". Señaló que las víctimas se produjeron a consecuencia de ataques en las provincias de Al Yauf, Al Hudeida, Taiz, Saada, Saná y Hajjah.

Irán recurre a criptomonedas para financiar el esfuerzo bélico contra Estados Unidos Irán está utilizando criptomonedas para mantener el flujo comercial y evitar el bloqueo y las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos con el objetivo de mantener sus capacidades económicas y militares en medio del conflicto con el país norteamericano. El banco central iraní ha impulsado a los inversores y actores comerciales a repatriar fondos para mantener a flote la economía del país asiático, incluyendo el uso de criptomonedas para liquidar transacciones transfronterizas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes, según relevan fuentes internas del régimen al 'Financial Times'. La flexibilización de normas permite también el intercambio de divisas en el mercado iraní, escapando de los tipos de cambios aprobados por el Gobierno de la República Islámica, así como utilizar los ingresos de exportaciones para importar productos directamente sin tener que canalizar sus ganancias a través del sistema oficial de divisas.

Irán discutirá con países del golfo Pérsico la navegación en el paso de Ormuz en una reunión en Omán Las autoridades de Irán mantendrán el próximo lunes en Omán un encuentro con países del golfo Pérsico e Irak, con quienes abordarán los resultados de sus negociaciones con Mascate para el establecimiento de rutas seguras en el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes hostilidades entre Teherán y Washington en la zona. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha anunciado que a la cita del lunes asistirán representantes iraquíes y de "otros Estados ribereños" del Golfo, sin precisar cuáles de entre los cinco restantes --Kuwait, Arabia Saudí, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos--. "Además de otras cuestiones regionales, también se debatirán los resultados de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el establecimiento de rutas seguras para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz", ha indicado en declaraciones a la prensa.

Trump dice que EEUU no olvidará a las víctimas del 11-S y vincula la ofensiva en Irán a la guerra contra el terror El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este viernes que el país no olvidará a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por Al Qaeda, en unas conmemoraciones por el 25 aniversario marcadas por la guerra que libra contra Irán, vinculando la ofensiva en el país asiático con la guerra contra el terror que lanzó Washington tras los ataques. "Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en su nombre hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy", ha señalado el dirigente norteamericano en un discurso en el Pentágono, donde ha participado en los homenajes de los caídos en el 11 de septiembre en dicha institución. Trump ha asegurado que Estados Unidos "no tiene otra elección" que luchar. "Solo puede haber una cosa: la victoria", ha subrayado, haciendo alusión a que "la guerra contra el terror" iniciada por el entonces presidente George W. Bush sigue en marcha en Irán.

Los hutíes toman el control de toda la costa yemení del mar Rojo Tras apoderarse de la crucial ciudad de Moca, los hutíes han tomado el control de toda la costa yemení del mar Rojo, extendiendo su dominio sobre el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, que canaliza el transporte marítimo hasta el canal de Suez. Según el canal Al-Masirah, afiliado a los hutíes , las fuerzas militares saudíes llevaron a cabo dos ataques aéreos contra el aeropuerto de Moca. Seis misiles impactaron en el puerto de la ciudad.

Irán anuncia la liberación de 10 pescadores iraníes en Emiratos Árabes Unidos Diez pescadores iraníes que se encontraban detenidos en Emiratos Árabes Unidos han sido puestos en libertad y regresarán al país persa, informaron este viernes medios estatales de Irán. La televisión Press TV indicó que el consulado iraní ha informado de que los 10 pescadores ya se encuentran en libertad y "retornarán al país pronto". Los 10 ciudadanos iraníes habían sido localizados en Emiratos Árabes Unidos después de que a mediados de agosto un total de 13 pescadores desaparecieran en aguas cercanas a Bandar Lengeh, ciudad portuaria a orillas del golfo Pérsico.

Anthropic afirma que una célula yemení utilizó Claude para el desarrollo de misiles Anthropic PBC detectó a un grupo en el norte de Yemen —donde operan milicianos hutíes respaldados por Irán— que utilizaba su modelo de IA Claude para apoyar el desarrollo de sistemas de misiles y cohetes, lo que pone de relieve la creciente preocupación por el uso de IA avanzada en programas militares y por parte de actores no estatales. Los actores no identificados trabajaban en tres proyectos armamentísticos: un cohete guiado, un misil balístico con un alcance declarado superior a los 2.000 kilómetros (1.243 millas) y una familia de misiles conocida como R2000, según informó Anthropic en su último informe sobre la detección y prevención del uso indebido de la IA, publicado el jueves. El grupo radicado en Yemen utilizó Claude para ayudar a desarrollar software de guiado, navegación y control, sustituyendo así algunas tareas que normalmente realizan los ingenieros de 'software'. Al parecer, los actores dividieron el trabajo en múltiples sesiones de IA y ocultaron la naturaleza militar de sus proyectos para evitar ser detectados.