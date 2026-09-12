Guerra de Irán, en directo

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EEUU ataca tres petroleros iraníes tras un ataque contra buques de guerra estadounidenses

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Lucía Feijoo Viera

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Actualizar

Irán se complace de los avances militares de los hutíes en el Yemen

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, afirmó este viernes que las victorias de sus aliados los hutíes del Yemen complacen a su país, después de que hayan tomado en los últimos días varios territorios en torno al estratégico estrecho de Bab al Mandeb. "Nos complacen las victorias de la heroica nación de Yemen", dijo en X Aref. La República Islámica considera a los hutíes -sus aliados- los legítimos gobernantes del Yemen frente al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y apoyado por Arabia Saudí. Irán es además el principal aliado de los rebeldes hutíes del Yemen, aunque desde Teherán se insiste en que el grupo yemení opera de manera independiente y no recibe órdenes del país persa.

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