Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiadaAmnistíaSorteo PrimitivaIncendio en MontjuïcCrimen ManresaCeuta11 septiembre festivoColon FagedaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Comicios en EEUU

J.D. Vance se perfila como heredero de Trump antes de las elecciones de medio mandato

La Convención Nacional Republicana reafirma el favoritismo del vicepresidente como sucesor del trumpismo mientras el presidente de EEUU muestra signos de agotamiento

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, se postula como heredero de Trump.

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, se postula como heredero de Trump. / JIM LO SCALZO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La realidad se está imponiendo a las amenazas de Donald Trump de convertirse en el último presidente de Estados Unidos: “Ya me estoy cansando un poco de la política”. Su confesión llegó durante la segunda noche de una Convención Nacional Republicana que sirvió para consolidar al vicepresidente J.D. Vance como su heredero antes de las elecciones de medio mandato que el país celebrará en noviembre.

Aunque el presidente terminó acaparando casi todos los focos, el nuevo rostro del trumpismo aprovechó su discurso para reforzar aún más la percepción dentro del partido de que es el principal candidato a ser su sucesor. Padre de cuatro hijos –el último nacido en julio–, Vance se centró en reivindicar la primacía de la familia tradicional, sin mencionar temas espinosos para la administración como la guerra de Irán.

Los comicios podrían arrebatar a los republicanos el control de las cámaras legislativas. "No entreguéis EEUU a los locos", ha pedido, refiriéndose a los demócratas.

La predilección de Trump por Vance es un hecho. En privado, el presidente ha asegurado a sus donantes que quiere que el vicepresidente sea el elegido para liderar el Partido Republicano a partir de 2028, cuando expira el segundo mandato trumpista, adelantó The Washington Post el mes pasado.

DALLAS, TEXAS - SEPTEMBER 10: U.S. Vice President JD Vance (L) welcomes U.S. President Donald Trump to the stage on the second day of the 2026 Republican National Convention at the American Airlines Center on September 10, 2026 in Dallas, Texas. U.S. President Donald Trump is headlining the Republican National Committee's first-ever midterm convention as he aims to highlight his administration’s achievements and rally support for GOP candidates just two months before the upcoming elections being held on November 3. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

J.D. Vance y Donald Trump se abrazan durante la Convención Nacional Republicana. / ALEX WONG / Getty Images via AFP

Aun así, su intervención también evidencia que está lejos de despertar en la base conservadora el mismo fervor que Trump. Vance “no logró mantener el mismo entusiasmo” que el magnate, ni “obtuvo más que unos elogios de cortesía por parte del presidente, quien rápidamente lo acompañó fuera del escenario”, subraya The New York Times.

Un ágil populista

Elegido por sorpresa en 2024 como compañero de fórmula de Trump, Vance ha demostrado ser muy ágil recaudando cientos de millones de dólares para el partido y acercando la administración a las élites tecnológicas de Silicon Valley. No en vano, parte del meteórico ascenso político del joven vicepresidente se atribuye al apoyo recibido por parte del magnate Peter Thiel, cofundador de Palantir y PayPal y defensor de un movimiento reaccionario que aboga por el colapso de la democracia.

Aunque en sus inicios políticos tachó a Trump de “fraude total” y denunció su retórica, Vance ha abrazado sin problemas el populismo nacionalconservador y un estilo provocador diseñado para espolear a su base, indignar a los demócratas y secuestrar la atención de los medios de comunicación. Quedó claro en su aparición en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, en la que incendió la alianza transatlántica amenazando directamente a los países de la Unión Europea. También lo evidenció ayer, cuando reprendió a un manifestante que ondeó las banderas de Palestina y México. “Si tanto te gusta, mueve tu culo ahí”, le espetó.

Noticias relacionadas

Las encuestas también sitúan a Vance como favorito a heredero de Trump. En segunda posición está el secretario de Estado, Marco Rubio, ausente de la convención conservadora celebrada en Dallas debido a que está de viaje oficial a Colombia, Ecuador y Perú. Preguntado sobre la posibilidad de postularse a la sucesión del presidente, Rubio aseguró esta semana que “no tiene planes por ahora” de hacerlo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta
  2. Bruselas propone restringir a 5 años los alquileres de corta duración y limitar la compra de segunda vivienda
  3. Noruega despide con tristeza y solemnidad al rey Harald, 'el abuelo del pueblo
  4. Putin frustra la negociación con Ucrania con su inmovilismo porque cree que está ganando la guerra
  5. Quién es Tania Head, la mujer de Barcelona que se inventó una vida para ser la cara visible de las víctimas del 11-S
  6. Trump ofrece 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense si su partido gana elecciones de noviembre
  7. Israel no renuncia a vaciar Gaza de palestinos, pero reconoce que Trump ha enfriado temporalmente el plan
  8. Una investigación desvela que Netanyahu fue advertido de las intenciones de Hamás 10 días antes del ataque de 2023

J.D. Vance se perfila como heredero de Trump antes de las elecciones de medio mandato

J.D. Vance se perfila como heredero de Trump antes de las elecciones de medio mandato

Nuevo juicio por violación y maltrato para Marius Borg un día después del funeral de Harald V

Nuevo juicio por violación y maltrato para Marius Borg un día después del funeral de Harald V

Al menos 5 muertos y 40 heridos al volcar un autobús turístico en el este de Suiza

Al menos 5 muertos y 40 heridos al volcar un autobús turístico en el este de Suiza

Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”

Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”

Muere Emma Bonino, exministra y excomisaria europea, a los 78 años

Muere Emma Bonino, exministra y excomisaria europea, a los 78 años

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

Directo Irán | La Armada de EEUU reconoce que Irán "destruyó totalmente" una importante base militar estadounidense en Bahréin

Directo Irán | La Armada de EEUU reconoce que Irán "destruyó totalmente" una importante base militar estadounidense en Bahréin

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'