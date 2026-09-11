Toni Esteban, testigo del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York: "La gente al principio estaba muy abatida y sorprendida, nadie se esperaba que atacarían a EEUU desde dentro"

El 11 de septiembre de 2001, Toni Esteban se encontraba en Nueva York. Era el primer día de su luna de miel y este informático vecino de Puerto de Sagunto (Valencia) de 51 años tenía planeada una excursión por el Bajo Manhattan. A las 8.46 empezó la pesadilla con el impacto del primer avión contra la Torre Norte. Hoy, 25 años después del peor atentado sufrido por EEUU, Esteban habla con EL PERIÓDICO para narrar cómo vivió aquella jornada trágica que cambió el mundo de forma irreversible.

Vaya manera de empezar la luna de miel...

Pues sí...

¿Dónde estaban en ese momento?

Estábamos llegando en autobús al World Trade Center para subir a uno de los miradores. El guía fue a por las entradas y volvió para decirnos que parecía que un helicóptero había chocado contra una torre y que pensaba que no podríamos subir a esa, por lo que iba a intentar cambiar los boletos para la otra torre. Bajamos del autobús para fumar y hacer tiempo y llegó el segundo avión. Ese sí que vimos cómo chocó contra la Torre Sur. Entonces nos dimos cuenta de que algo estaba pasando, era demasiada casualidad dos impactos contra las dos torres. El guía volvió corriendo con personal de seguridad y nos sacaron de allí.

Se salvaron por unos pocos minutos

Sí, nos podría haber pillado en el mirador de turistas. Pero tampoco le he dado muchas vueltas. Porque incluso estando arriba, igual hubiera podido bajar. Hubo gente que estaba en las plantas superiores y pudieron descender por el lado que no resultó afectado.

¿Cuál fue su reacción en aquel momento de confusión?

Pues fue una situación de las que no sabes cómo reaccionar, no te lo puedes creer. Me quedé un poco bloqueado. No sabía muy bien si tenía que salir corriendo o subir al autobús. Los primeros momentos fueron de incertidumbre. Pero la verdad es que nos sacaron bastante rápido. Tuvimos suerte.

¿Qué pensaron que había pasado?

No sabíamos si los dos choques tenían relación o había sido mera coincidencia, si había sido un despiste de navegación o vete a ver. Nadie pensó que pudiera ser un asesinato organizado de esas dimensiones.

Y entonces no era como ahora, que tienes información al minuto en el móvil.

Entonces no, claro. De hecho, nosotros no llevábamos móviles siquiera. Estuvimos dos días y medio sin poder llamar a casa.

¿Cómo fueron los días siguientes al atentado?

El despliegue fue brutal. Apareció el Ejército, el FBI, la CIA... Estaban las calles plagadas de agentes en todas las esquinas. Teníamos toque de queda, había que estar en el hotel a las 8 de la tarde. Y no nos dejaban sacar documentación del hotel, salíamos con un papelito que indicaba en qué hotel estábamos y nuestros datos personales.

¿Pudieron seguir con el viaje como estaba planeado?

No, todo se canceló. Y tuvimos que quedarnos más días de los que nos tocaba porque cerraron el espacio aéreo. En lugar de 11 días, estuvimos 13. Lo único que pudimos hacer fue recorrer la ciudad a pie, y ver alguna obra en Broadway, que reabrieron al quinto o sexto día.

¿Y cómo sintieron la ciudad? ¿La gente estaba abatida, asustada?

Vimos un cambio gradual de sensaciones. Al principio una sensación de mucho abatimiento, de sorpresa, de cómo podía haber pasado esto. Nadie se esperaba que atacarían a Estados Unidos desde dentro. Se tenía la impresión de que era un gran país preparado para cualquier amenaza exterior, pero nadie pensaba que desde dentro lo pudieran sabotear. Después hubo mucha manifestación popular de apoyo. La gente iba a los cuarteles de bomberos y a los puestos de policía y se ponía en las esquinas a rezar, con velas. Y al final llegó un momento de desesperación al estar sometidos las 24 horas del día a las sirenas de bomberos, ambulancias y policías. Veías papeles en farolas y esquinas con el mensaje de stop sirens.

¿Les quedó algún tipo de trauma o de secuela de aquello?

A nosotros no nos afectó el polvo porque nos sacaron muy rápido de allí y luego acordonaron bastantes manzanas, por lo que no nos pudimos acercar. Pero sí que recuerdo el olor. La explosión y el derrumbe generaron mucho humo y durante varios días hubo una mezcla de olores muy extraña.

¿Y esta experiencia le afectó para viajes futuros?

No demasiado, en el primer o segundo vuelo sí que lo pensé, pero con el paso del tiempo ya no.

¿Ha vuelto a Nueva York después de aquella experiencia?

No, no he vuelto.

¿Y le gustaría?

Pues no me importaría. Pero aunque no disfruté de muchas cosas, la ciudad sí que la vi. Por lo que he elegido otros destinos antes. Por no repetir.

Pero esa decisión no ha sido motivada por el miedo.

No.

Antes del 11-S, ¿sabía quién era Osama bin Laden, el líder de Al Qaeda y cerebro de los atentados?

No, en absoluto.

¿Y qué sintió cuando EEUU lo mató?

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Me pareció más una cuestión de márketing. Habían vendido al mundo que habían vencido, que habían conseguido vengarse. Pero la película continúa, sigue dando miedo el terrorismo. Entonces, tampoco es que te quede un gran alivio.