Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Al menos siete muertos y más de 70 heridos en ataques rusos contra Dnipropetrovsk, en el sudeste de Ucrania Al menos siete personas han muerto y 76 han resultado heridas en ataques perpetrados este jueves por el Ejército ruso contra distintos puntos de la región de Dnipropetrovsk, en el sudeste de Ucrania. El gobernador militar de la región, Oleksandr Ganzha, ha confirmado en sus redes sociales este balance que incluye cinco víctimas mortales y 67 heridos, entre ellos dos menores de cuatro años y otra de once, tras un ataque ruso sobre la ciudad de Pavlohrad. En Dnipró, capital de la región, dos personas han fallecido tras un bombardeo a una planta de aceite de girasol propiedad de la multinacional estadounidense Bunge, como ya informara horas antes el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga. Fruto de este ataque han resultado heridas al menos cinco personas, incluida una niña de seis años y una mujer de 24 que se encuentra hospitalizada con un cuadro "moderado", según ha indicado Ganzha.

Rusia y China desafían la validez de las sanciones a Irán en un tenso Consejo de Seguridad de la ONU El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vivido este jueves un nuevo episodio de tensión entre los miembros permanentes de la ONU durante un debate para adoptar el orden del día relativo al régimen de sanciones contra Irán, con Rusia y China desafiando la validez de dichas restricciones a Teherán. Reino Unido, Francia y Estados Unidos han defendido firmemente que haya una reunión en el Consejo sobre el programa nuclear iraní, mientras que China y Rusia apuntan a que los países occidentales incumplieron el acuerdo de 2015, por lo que cualquier decisión al respecto carece de validez legal. La embajadora británica ante Naciones Unidas, Sarah MacIntosh, ha recordado que el mecanismo de sanciones --conocido como snapback y que permite al grupo E3 (Alemania, Francia y Reino Unido) reactivar las sanciones de la ONU-- se ejecutó de forma efectiva en septiembre de 2025, después de que el Consejo no respaldara mantener la suspensión de las medidas contra Teherán.

Zelenski reivindica nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra" El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra", incluidos un puerto en Daguestán y una refinería en Yamalia-Nenetsia, en la zona de los montes Urales. "Durante las últimas 24 horas, nuestros combatientes atacaron ocho instalaciones de infraestructura rusas que sirven de apoyo a la guerra. Resultaron alcanzadas una refinería de petróleo en la región de Yamalia-Nenetsia y un puerto en Daguestán", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales. En concreto el ataque contra los campos gasísticos en Yamalia-Nenetsia representa el primer golpe contra una región ártica rusa, situada a más de 3.000 kilómetros del frente.

Condenan a 25 años en Rusia a un bielorruso que colaboró con la inteligencia ucraniana Un tribunal militar ruso condenó este jueves a 25 años de cárcel a un ciudadano bielorruso que fue hallado culpable de colaborar con el Servicio de Seguridad de Ucrania. "Se determinó que, en diciembre de 2024, el ciudadano bielorruso Kitov mantuvo correspondencia durante su estancia en Krasnodar (sur de Rusia) con un individuo que afirmaba ser empleado del Servicio de Seguridad de Ucrania", indica el comunicado oficial, citado por la agencia TASS. Según la nota, el condenado accedió a cooperar con la parte ucraniana y en febrero de 2025 recibió instrucciones para cometer un acto terrorista.

Rusia engaña a extranjeros para que combatan en Ucrania, denuncia Amnistía Internacional Rusia engaña a extranjeros de países como Colombia, Brasil y Cuba para que combatan en Ucrania, denunció este jueves Amnistía Internacional en un informe que cita entrevistas con prisioneros de guerra que firmaron contratos militares con Moscú, según la organización. Entre las víctimas, además de brasileños y colombianos, hay personas de Sri Lana y de Sudáfrica, algunos de los cuales fueron atraídos a Rusia con anuncios de empleos falsos y los obligaron a alistarse al llegar, indicó la oenegé de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres. En junio, una investigación de la AFP también reveló que Moscú estaba recurriendo a promesas de empleos bien pagados en el sector civil para captar a kenianos que, al final, acababan luchando en el frente.

Al menos cuatro muertos y 60 heridos en ataque ruso contra centro comercial en Pavlograd Al menos cuatro personas han muerto y unas sesenta han resultado heridas como consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado un centro comercial en la ciudad ucraniana de Pavlograd, según informó el gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. El Servicio de Emergencias del Estado, por su parte, informó de que dos de los heridos son empleados suyos que estaban prestando ayuda tras el ataque. El ministro ucraniano del Interior, Iván Vihivski, precisó que el centro comercial atacado se halla en el centro de la ciudad y que fue golpeado "en pleno día, cuando había mucha gente por la calle".

Zelenski anticipa un nuevo paquete canadiense de ayuda para la defensa aérea de Ucrania El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anticipó este jueves que Canadá anunciará un nuevo paquete de ayuda para la defensa aérea de su país, una ayuda que calificó de "crucial" ante la escasez mundial de estos sistemas y la proximidad del invierno. "Conozco la decisión. Estoy muy agradecido. No voy a desvelarla ahora, pero es una decisión para nuestras vidas", declaró Zelenski al inicio de su visita a Canadá y durante una reunión en Calgary con el primer ministro canadiense, Mark Carney. El mandatario ucraniano añadió que se trata de "un paquete muy importante de defensa aérea" y subrayó que este tipo de equipos escasean en el mundo.

Al menos tres muertos y 34 heridos en un bombardeo ruso contra un centro comercial en Pavlogrado Al menos tres personas murieron y otras 34 resultaron heridas este jueves en un ataque ruso contra un centro comercial en la ciudad de Pavlogrado, en el centro-este de Ucrania, informaron las autoridades. "Hace aproximadamente una hora, los rusos atacaron un centro comercial situado en el centro de Pavlogrado. A plena luz del día, cuando las calles estaban llenas de gente", escribió en Telegram el ministro del Interior ucraniano, Ivan Vygivski.

El Gobierno finlandés dará más competencias a la Guardia de Fronteras para combatir sabotajes El Gobierno finlandés presentó este jueves una propuesta legislativa en el Eduskunta (Parlamento) destinada a otorgar más competencias a la Guardia de Fronteras para prevenir y combatir eventuales sabotajes contra las infraestructuras submarinas críticas del país nórdico. La nueva ley, que debe ser aún aprobada por el Parlamento, mejorará la preparación de la agencia fronteriza y su capacidad para anticiparse y reaccionar ante situaciones imprevistas, según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado.