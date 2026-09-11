Guerra de Irán, en directo

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

EEUU emite nuevas sanciones contra personas y empresas que vincula a Hezbolá (Líbano) y Kataib Hezbolá (Irak) El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves nuevas sanciones contra entidades e individuos que vincula al partido-milicia chií libanés Hezbolá y a la destacada milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá, en el marco de la operación 'Marginado Económico' lanzada por Washington contra Teherán, asegurando que estos grupos son "afiliados" de la República Islámica. "La operación 'Marginado Económico' tiene como objetivo a aquellos que continúan respaldando al régimen iraní, que se encuentra en decadencia", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha puesto el foco en grupos y personas "que financien el terrorismo, blanqueen dinero o ayuden a Irán a eludir sanciones". "Los encontraremos, los aislaremos del sistema financiero estadounidense y desmantelaremos las redes que mantienen a flote al régimen", ha asegurado. Sus palabras han quedado recogidas en un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), entidad sancionadora del Tesoro estadounidense. El texto detalla, en concreto, medidas contra "objetivos" que tendrían "presencia en Irak, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Turquía".

El vicepresidente de EEUU desestima la guerra en Irán como una "cuestión política" El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, desestimó este jueves las críticas a la guerra en Irán como una mera "cuestión política" durante un discurso en la convención nacional republicana que se celebra esta semana en Texas. En un llamamiento a los votantes de su partido que se oponen a la impopular guerra, prolongada ya durante más de seis meses, el líder republicano les pidió que no "entreguen el país a un montón de gente loca", en referencia al Partido Demócrata, que amenaza con arrebatar a los republicanos el control del Congreso en los comicios de noviembre. La convención es la primera de este tipo que celebra el Partido Republicano en su historia, ya que tradicionalmente estos encuentros tienen lugar en años de elecciones presidenciales para elegir al candidato a la Casa Blanca. El objetivo de los republicanos con este evento es movilizar a sus bases de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

El brent sube más de un 6 % y se dispara por encima de los 107 dólares El precio del barril de brent para entrega en noviembre subió este jueves un 6,34 %, hasta situarse en los 107,63 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, su nivel máximo desde mediados de mayo, en el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 6,42 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando se situó en 101,21 dólares.

Fuertes explosiones en Líbano después de que Israel anunciara ataque contra túneles de Hezbolá Israel afirmó este jueves que completó la demolición de una infraestructura subterránea clave del movimiento islamista Hezbolá en el sur de Líbano y corresponsales de AFP en la zona reportaron que escucharon enormes explosiones. Según la Agencia Nacional de Información (NNA) de Líbano, Israel provocó una "masiva explosión" en la zona montañosa de Ali al Taher, en Nabatiye. Un corresponsal de la AFP sintió sacudidas y otro informó que las ondas de choque llegaron hasta la ciudad de Sidón, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital, Beirut.

Bab el Mandeb, otro paso marítimo bajo amenaza en Oriente Medio Los rebeldes hutíes proiraníes de Yemen lanzaron un asalto esta semana que amenaza el tráfico marítimo por el estrecho estratégico de Bab el Mandeb, muy importante para Arabia Saudita desde el bloqueo de Ormuz. Esta ruta que conecta Asia y Europa por el mar Rojo y el canal de Suez ha cobrado mayor importancia tras el cierre iraní del estrecho de Ormuz. Este jueves, los hutíes tomaron la ciudad portuaria de Moca, ubicada a 70 kilómetros al norte de Bab el Mandeb. Arabia Saudita, aliada del Gobierno yemenita, llevó a cabo decenas de ataques aéreos con F-15 y Typhoon para frenar a los rebeldes. Los combates arrecian en Yemen con cientos de muertos en ataques y represalias entre los insurgentes hutíes y Arabia Saudita. Se calcula que unas 20.000 personas han tenido que huir de sus casas para eludir las zonas de combate.

Irán afirma que atacó un dron marítimo de EEUU en Ormuz Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este jueves que atacaron un dron marítimo estadounidense en el estrecho de Ormuz. "La Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica atacó una embarcación de superficie no tripulada del tipo Saildrone Explorer en la zona del estrecho de Ormuz", afirmaron en un comunicado difundido por su medio de comunicación. Este cuerpo armado ideológico de la república islámica difundió la reivindicación en su medio Sepah con el titular 'Destrucción de un Saildrone estadounidense en el estrecho de Ormuz'.

Israel cierra el cruce de Kerem Shalom, en la frontera con Gaza, de cara al Año Nuevo Judío El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha confirmado este jueves el cierre del cruce de Kerem Shalom, por donde discurre la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, de cara al domingo por Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío. "Debido al Año Nuevo Judío, el paso de Kerem Shalom estará cerrado este domingo, 13 de septiembre. A partir del 13, los pasos continuarán operando con un volumen estable para satisfacer las necesidades identificadas por la comunidad internacional, con cientos de camiones de ayuda ingresando a Gaza diariamente", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

Israel afirma controlar la cresta libanesa de Ali Taher tras destruir túneles de Hezbolá El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguraron este jueves que el Ejército ha destruido infraestructura subterránea del grupo chií libanés Hezbolá en la cresta de Ali Taher, en el sur del Líbano. En un comunicado conjunto, Netanyahu y Katz aseguraron que con esta operación Israel habría completado "el establecimiento de la zona de seguridad en el sur del Líbano". Ambos afirmaron que los túneles destruidos fueron construidos durante dos décadas con financiación y planificación iraníes, y que estaban destinados, según su versión, a facilitar "la conquista de Galilea" (norte de Israel).

Irán tacha la resolución de agencia nuclear de la ONU como "ilegal" y "política" El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, calificó este jueves como "ilegal" y "política" la resolución de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contra su país y advirtió de que provocará que algunos países abandonen el Tratado de No Proliferación (TNP). "La resolución contra Irán aprobada por la Junta de Gobernadores es ilegal, carece de fundamento técnico, es de carácter puramente político e inaceptable, y lleva la clara huella de la presión ejercida por Estados Unidos y los sionistas", dijo en X Rezaei.