Crisis de Ceuta
Marruecos dice que no acepta "ser chivo expiatorio" en "ajustes de cuentas políticos" de España
Un comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí señala a "partidos políticos de larga trayectoria" por lo que considera una "escalada irracional y populista" tras la entrada masiva en Ceuta
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"El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España, alertó este jueves el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores.
Rabat se pronunció así en una declaración sobre las relaciones con España en la que lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos".
"Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", agrega el comunicado.
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