Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Volodímir Zelenski visita Canadá para reforzar la cooperación en defensa y energía El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá el jueves con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la ciudad canadiense de Calgary, en el marco de una visita del mandatario ucraniano que se prolongará hasta el viernes y que está centrada en reforzar la cooperación bilateral en defensa, economía y energía. La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Zelenski y su esposa, Olena Zelenska, permanecerán en Canadá hasta el viernes y participarán en actos en Calgary, Toronto y North Bay. El mandatario ucraniano también intervendrá ante miembros del Gobierno canadiense durante el foro de planificación del Gabinete que se celebra en la localidad de Banff. Carney señaló en un comunicado que la visita "subraya el continuo liderazgo de Canadá en el apoyo a Ucrania" y refleja el compromiso de Ottawa con "una paz justa y duradera".

Al menos tres muertos y 14 heridos en un ataque ruso contra un centro comercial en Sumi Al menos tres personas han muerto y otras 14 han resultado heridas a causa de un ataque con drones registrado en la tarde de este miércoles en un centro comercial de la localidad de Sumi, en el noreste de Ucrania. El jefe de la Administración Militar Regional de Sumi, Oleg Grigorov, ha confirmado en redes sociales que tres personas han fallecido tras un bombardeo atribuido a las Fuerzas Armadas rusas contra un centro comercial situado en el distrito de Zarechni. A estas víctimas se suman 14 heridos, que han sido hospitalizados, según ha indicado sobre una cifra que incluye tres niños y cuatro personas en estado de gravedad.

Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que su homólogo ruso, Vladimir Putin, quiere alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de Moscú contra Ucrania. Putin "quiere llegar a un acuerdo, y si Zelenski quiere llegar a un acuerdo, eso sería muy bueno", dijo Trump a los periodistas, en referencia al presidente de Ucrania. "Yo sé de acuerdos, y estas son dos personas que están cansadas de luchar", afirmó Trump.

Un dron estuvo a punto de abatir un avión en el que viajaba Zelenski El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ha asegurado este miércoles que el avión que trasladó en la víspera al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a Oslo, estuvo "a punto" de ser alcanzado por un dron. "Su avión estuvo a punto de ser derribado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia, así que esa es la realidad a la que (Zelenski) se enfrenta, y tiene que viajar de un lado a otro y trabajar para conseguir ese apoyo", ha señalado en declaraciones a la radiotelevisión NRK. De acuerdo a la cadena, el mandatario viajó a la capital noruega el martes por la noche para acudir al funeral del rey Harald V. A su llegada se reunió con el jefe del Ejecutivo, así como con los ministros de Finanzas y Exteriores, Jens Stoltenberg y Espen Barth Eide, respectivamente. Más información, aquí.

El Consejo de Europa alerta del continuo deterioro de derechos humanos en la Ucrania ocupada El Consejo de Europa alertó en un informe presentado este miércoles a los países miembros de que la situación de los derechos humanos en los territorios ucranianos ocupados por Rusia sufre un deterioro continuado. De acuerdo al organismo paneuropeo con sede en Estrasburgo (Francia), Rusia está en "violación flagrante" de las obligaciones internacionales como potencia ocupante debido a la promulgación de leyes y políticas destinadas directamente a socavar la soberanía ucraniana.

Un dron ucraniano alcanza la región ártica de Rusia, a casi 3.000 kilómetros de la frontera Un dron ucraniano provocó un incendio en una instalación industrial de la región ártica rusa de Yamal este miércoles, a unos 2.800 kilómetros de la frontera con Ucrania, informaron las autoridades. El medio de comunicación ruso Mediazona informó que el ataque fue el de mayor alcance registrado contra territorio ruso desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022. "Hoy fue repelido un ataque con drones contra una instalación industrial en Novy Urengoy. Los restos del dron provocaron un incendio", declaró en Telegram el gobernador de la región rusa de Yamalo Nenets, Dmitri Artiujov.

Condenado a 12 años de cárcel por corrupción un general ruso detenido en 2024 El general ruso Yuri Kuznetsov, exdirector del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa del país, fue condenado este miércoles a 12 años de cárcel por corrupción, informaron medios locales. La vivienda y unos terrenos de Kuznetsov en la región sureña de Krasnodar, que la investigación considera como parte del soborno recibido por el general, fueron confiscados. El resto de sus bienes permanecerán retenidos hasta que pague una multa de 25,3 millones de rublos, es decir unos 300.000 dólares.

Pasos para la negociación tripartita y compás de espera El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sigue expresando su apoyo a las propuestas estadounidenses para intensificar las negociaciones mediante un formato trilateral. Ese apoyo también se percibe en Rusia, aunque partiendo de posiciones inflexibles y puntos de partida que no responden al consenso. Por el momento, no existen planes concretos para estas reuniones trilaterales. Los funcionarios del Kremlin se han negado repetidamente a celebrar reuniones trilaterales e intentado retrasarlas o enviar a funcionarios de menor rango a participar, aunque podrían darse pasos en ese camino si se pactan puntos de partida de la negociación.

Dimite la fiscal general adjunta en medio de la operación anticorrupción de centros de llamadas fraudulentos La hasta ahora fiscal general adjunta de Ucrania, Maria Vdovichenko, ha presentado este miércoles su dimisión tan solo días después de que lo hiciera el fiscal general Ruslan Kravchenko, en medio de una investigación de las autoridades Anticorrupción sobre una trama en el seno de la Fiscalía que recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos. Vdovichenko ha presentado este mismo miércoles su carta de renuncia, según ha podido saber la agencia ucraniana de noticias Ukrinform, que cita a la jefa del Departamento de Información de la Fiscalía General, Mariana Hajovska-Kovbasyuk, como fuente de la información.