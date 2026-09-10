Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ceuta documentosBarça ChampionsTraperoDimisión TraperoFerran LópezEstafador MadridLluvias CatalunyaTráfico BarcelonaFuneral Harald de NoruegaLeonor
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Un tanque ucraniano circula por una carretera cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk.

Un tanque ucraniano circula por una carretera cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk. / REUTERS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones
  2. Las claves de un triunfo electoral de la ultraderecha más tóxica que humilla al centro de Merz
  3. Joaquín Campos: 'Es incomprensible que Daniel Sancho vaya a salir pronto de Tailandia
  4. Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto
  5. Bruselas propone restringir a 5 años los alquileres de corta duración y limitar la compra de segunda vivienda
  6. La AfD arrasa en Sajonia-Anhalt y se acerca a la mayoría absoluta, según los primeros sondeos a pie de urna
  7. Putin frustra la negociación con Ucrania con su inmovilismo porque cree que está ganando la guerra
  8. Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania

El avión de Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia

El avión de Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia

Tanja 24

Directo Irán | Trump dice que la guerra de Irán terminará justo después de las elecciones legislativas

Directo Irán | Trump dice que la guerra de Irán terminará justo después de las elecciones legislativas

América Latina suspende en comprensión lectora medio siglo después de su boom literario

América Latina suspende en comprensión lectora medio siglo después de su boom literario

Bruselas propone restringir los alquileres de corta duración durante 5 años y limitar la compra de segunda vivienda

Bruselas propone restringir los alquileres de corta duración durante 5 años y limitar la compra de segunda vivienda

El rey Haakon VIII y Mette-Marit inician su reinado con un saludo desde el balcón del Palacio Real de Oslo

El rey Haakon VIII y Mette-Marit inician su reinado con un saludo desde el balcón del Palacio Real de Oslo

Noruega despide con tristeza y solemnidad al rey Harald, "el abuelo del pueblo"