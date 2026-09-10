Guerra de Irán, en directo: Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al de 'Estrecho Trump', en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán. "Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz 'Trump'. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump", dijo Trump durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas. "Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio", agregó el mandatario, sin precisar cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento. Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del Gobierno iraní. "Estoy seguro de que al liderazgo iraní le gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya", afirmó, mientras la audiencia republicana se reía y aplaudía.

El brent sube más de 3% y supera los 101 dólares al cierre por aumento de la tensión en Oriente Medio El precio del barril de brent para entrega en noviembre subió este miércoles un 3,36 %, hasta situarse en los 101,21 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, su nivel más alto desde el 23 de julio, como resultado de la escalada bélica en Oriente Medio.

Rebeldes hutíes reportan unos 50 ataques sauditas en varias regiones de Yemen Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, informaron este miércoles de más de 50 ataques sauditas en varias regiones del país, un día después de que ese grupo bombardeara el reino petrolero. La guerra en Yemen entre los hutíes y las fuerzas progubernamentales, suspendida por una tregua desde 2022, se ha intensificado en las últimas semanas. Desde que comenzó en 2014 ha causado cientos de miles de muertos y ha sumido al país más pobre de la península arábiga en una grave crisis humanitaria.

El petróleo de Texas sube un 3,3 % tras los últimos ataques entre Estados Unidos e Irán El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una subida del 3,3 %, hasta 96,05 dólares el barril, apoyado por el último intercambio de ataques entre Estados Unidos(EEUU) e Irán. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 3,02 dólares respecto al cierre previo.

Trump está al tanto de las sanciones a colonias judías y dice que hablará con Netanyahu El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que está al tanto de la decisión de once países europeos y Canadá de bloquear el comercio con las colonias israelíes en Cisjordania y adelantó que hablará con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El mandatario, estrecho aliado de Netanyahu, evitó pronunciarse sobre la medida, anunciada la víspera por naciones como Reino Unido, Francia y España, y recibida con un categórico rechazo por el Gobierno judío, que informó sobre el cierre del consulado británico en Jerusalén.

Trump dice que la guerra de Irán terminará justo después de las elecciones legislativas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que la guerra de Irán terminará inmediatamente después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre. "Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más", declaró a la prensa antes de abordar su avión con destino a Texas.

Irán dice estar preparado para una guerra más intensa con EEUU Irán está preparado para una guerra más intensa y aumentará la escala de sus contraataques si Estados Unidos continúa atacando su territorio e infraestructura, según un alto funcionario de la República Islámica. Teherán no tiene intención de ceder ante el bloqueo naval estadounidense y los ataques a sus petroleros, señaló el funcionario, quien pidió no ser identificado por tratarse de asuntos delicados. Si bien el daño económico puede estar aumentando, señaló, los líderes del país consideran que la guerra con EEUU representa una amenaza existencial que les deja pocas alternativas aparte de seguir combatiendo.

La coalición liderada por Arabia Saudita afirma que los hutíes atacaron tres ciudades sauditas La coalición liderada por Arabia Saudí que lucha en Yemen afirma que los hutíes atacaron las ciudades saudíes de Khamis Mushait, Abha y Jizan con misiles balísticos y drones. “La milicia hutí continúa sus atroces ataques contra los bienes nacionales y la infraestructura del reino”, declaró el portavoz de la coalición en un comunicado. Esta mañana, la Defensa Civil de Arabia Saudí emitió advertencias alertando a la población de la gobernación de Khamis Mushait y de la ciudad de Abha sobre un peligro potencial.

El OIEA llevará la cuestión nuclear de Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU El Consejo de Gobernadores del OIEA votó el miércoles a favor de remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por el "incumplimiento" de sus obligaciones nucleares, para redoblar la presión sobre la república islámica, informaron a la AFP dos fuentes diplomáticas. Aprobada por 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, la resolución presentada por los países occidentales, a la que tuvo acceso la AFP, expresa su "profunda preocupación" por el incumplimiento persistente de Irán de sus obligaciones. Rusia, China y Níger se opusieron a su adopción.