Trump entrega una polémica paga extra de 45.000 dólares a Natalie Harp, su asesora e "impresora humana"

Revelaciones en los formularios anuales de divulgación financiera del personal de la Casa Blanca han desatado una nueva controversia política y ética en la administración de Donald Trump. Según reveló en exclusiva 'The Washington Post', que accedió a diversas declaraciones financieras de los funcionarios, el presidente de Estados Unidos entregó personalmente sustanciosos regalos navideños en efectivo por un valor de 45.000 dólares cada uno a tres de sus colaboradoras más leales y de mayor confianza, entre ellas su conocida asistente ejecutiva Natalie Harp, apodada como la "impresora humana".

Una cuarta figura de su equipo cercano, Walt Nauta, director de operaciones de la Oficina Oval, recibió por su parte un pago en efectivo de 20.000 dólares, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales que el gobierno hizo públicas esta semana.

Las beneficiarias del pago de 45.000 dólares son Natalie Harp (35 años), la asesora de comunicaciones Margo Martin (31 años) y la subdirectora de operaciones de la Oficina Oval, Chamberlain Harris (26 años). La magnitud del aguinaldo ha sorprendido tanto a analistas como a expertos en ética gubernamental: cada uno de estos tres pagos equivale a casi un tercio (cerca del 30%) del sueldo público anual que perciben estas funcionarias, fijado en 150.000 dólares según el informe oficial de salarios presentado por la Casa Blanca al Congreso. En el caso de Nauta, cuyo salario anual asciende a 175.000 dólares, el cheque representó más del 11% de sus ingresos gubernamentales.

Un hecho sin precedentes

Especialistas en derecho ético e historia presidencial consultados por diversos medios estadounidenses coinciden en que no existen antecedentes en la historia moderna de Estados Unidos de un mandatario entregando sumas de dinero tan elevadas a sus subordinados directos mientras estos ocupan cargos públicos.

En los formularios oficiales presentados por las funcionarias, los pagos figuran catalogados bajo el concepto de "Cash Gift for Holidays" (Regalo en efectivo para las festividades). Sin embargo, expertos legales señalan que entregar sumas en efectivo de esta magnitud de un superior jerárquico a subordinados en el gobierno plantea severas dudas éticas y posibles violaciones a las leyes federales que regulan los obsequios, compensaciones adicionales e influencias indebidas dentro del personal de la administración pública federal.

Ante la polémica suscitada por la investigación de The Washington Post, la portavocía de la Casa Blanca reaccionó de inmediato rechazando cualquier irregularidad. Un portavoz afirmó que el presidente mantiene una "práctica de larga data de dar regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos empleados y asistentes, tanto en el ámbito gubernamental como durante su etapa en el sector privado". A su vez, recalcó que las bonificaciones no están vinculadas al desempeño oficial del personal en el gobierno: «Los regalos en cuestión no tienen nada que ver con los deberes gubernamentales oficiales de ninguna de estas personas y, por lo tanto, son completamente permisibles según las normas legales y éticas correspondientes», sostuvo.

El círculo de máxima confianza

Las cuatro personas gratificadas comparten un trasfondo de profunda lealtad personal hacia Trump. Todos formaron parte del núcleo duro que permaneció a su lado en Florida entre sus dos mandatos presidenciales tras las elecciones de 2020.

Natalie Harp, apodada internamente en la Casa Blanca como la «impresora humana», es una de las figuras más omnipresentes al lado del mandatario. Se caracteriza por acompañar permanentemente a Trump cargada con una impresora portátil para entregarle al instante copias físicas en papel de noticias favorables y publicaciones de redes sociales, dado el rechazo del presidente a leer información importante en pantallas digitales. Harp cobró notoriedad nacional en 2019 al atribuir públicamente a una ley firmada por Trump el acceso a tratamientos experimentales que, según ella, le salvaron la vida tras un diagnóstico de cáncer de hueso en etapa 2. Además, fue una de las pocas personas cercanas a Trump que lo secundaron en un camión de catering mientras cambiaba de avión en secreto para abandonar Turquía — tras la cubre de la OTAN en Ankara — por temor a una posible amenaza de asesinato por parte del régimen iraní.

Días después, el senador demócrata por Georgia Jon Ossoff, declaró en un mitin de campaña que Trump prefería "viajar con Natalie en su aparentemente indefenso palacio volador" y lo acusó de descuidar sus funciones presidenciales. A raíz de este comentario, aumentó el foco sobre la asesora.

Por su parte, Margo Martin ha estado al servicio de Trump desde su primer mandato, encargándose de registrar en vídeo su rutina diaria para redes sociales y situándose habitualmente en el núcleo más próximo al presidente durante sus apariciones públicas. Chamberlain Harris fue nombrada además este año por Trump como miembro de la Comisión de Artes Fincas de EEUU, que supervisa el salón de baile de la Casa Blanca.