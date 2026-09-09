Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Pocas expectativas de paz y falta de concesiones por parte de Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Zelenski viaja a Oslo para el funeral de Harald V El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado este martes a Oslo, donde asistirá mañana al funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido a los 89 años y que congregará a miembros de casas reales y jefes de Estado de decenas de países. La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, informó de la visita y de que los dos jefes de Gobierno se reunirán hoy en la capital para mantener conversaciones políticas. "Ucrania tiene una necesidad crítica de defensas aéreas y otros tipos de apoyo militar y se enfrenta a un invierno que representa un reto", declaró Store en este sentido, en alusión a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

Putin y Trump tuvieron una conversación "extremadamente franca" sobre Ucrania, afirma el Kremlin El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron este martes una conversación "extremadamente franca" sobre la guerra en Ucrania, informó el Kremlin, mientras Moscú retomaba sus bombardeos masivos contra territorio ucraniano tras una pausa de tres días. El mismo día, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos podrían reunirse este mes para intentar encontrar una salida diplomática al conflicto. Moscú, sin embargo, se mostró más prudente. El Kremlin estimó que aún es "demasiado pronto" para hablar en términos concretos de un encuentro de ese tipo. La conversación entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia tuvo lugar después de que los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaran durante el fin de semana a Moscú y Kiev.

Trump pide a Putin el fin de la guerra y espera sellar la paz durante su mandato El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió este martes por teléfono a su colega ruso un "pronto" fin de la guerra en Ucrania, justo después de que la Casa Blanca retomara los contactos de mediación tras más de seis meses de pausa. "Trump expresó con claridad la idea de que sería deseable un pronto fin del conflicto, lo que allanaría inmediatamente el camino al pleno restablecimiento de las relaciones entre EEUU y Rusia", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica. Ambos mandatarios han hablado en quince ocasiones desde el comienzo del segundo mandato del presidente estadounidense, cinco de ellas este año.

Lavrov dice que las negociaciones de paz pueden transcurrir en paralelo a los combates Rusia está abierta a negociaciones sobre la paz en Ucrania, pero no ve necesario cesar los combates durante las mismas, afirmó este martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. "Combates y diplomacia. No veo razón alguna por la que no puedan desarrollarse en paralelo y simultáneamente, como ha ocurrido en la historia", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una entrevista con la televisión pública. Agregó que esta postura se basa en el "engaño" sufrido por la parte rusa en 2022, cuando Moscú accedió a un "gesto de buena voluntad" y retiró las tropas de las inmediaciones de Kiev. A la vez, después de que Kiev rechazara sellar la paz sobre las condiciones negociadas, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Moscú no dejaría de alcanzar sus objetivos por la vía militar durante ulteriores conversaciones de paz, señaló Lavrov.

Al menos dos muertos y tres heridos por un ataque ruso contra la región de Kiev Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas este martes a causa de un ataque perpetrado por el Ejército ruso contra la región ucraniana de Kiev, según han denunciado las autoridades locales. "Lamentablemente, hay dos fallecidos y tres heridos como consecuencia del ataque enemigo en la región de Kiev", ha informado el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas. Tkachenko ha denunciado, asimimo, un ataque con drones de las Fuerzas Armadas rusas contra un almacén en el distrito de Bucha, que ha dañado un vehículo, generado un incendio y provocado varios heridos, que han sido hospitalizados.

Rusia pone fin a tregua con ataques masivos contra empresas militares y almacenes en Kiev El Ejército ruso puso hoy fin a la tregua de tres días de ataques contra Kiev acordada para el fin de semana y el lunes con un ataque masivo contra empresas militares, centros logísticos y almacenes en la capital de Ucrania, y continuó sus ataques contra la infraestructura portuaria en Odesa. "Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de emplazamiento terrestre y aéreo y drones de ataque contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, centros logísticos y almacenes, e instalaciones militares en Kiev y la región de Kiev", informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. En particular, el mando castrense ruso indicó que fue alcanzada la Planta de Radio de Kiev, (Trimen-Ucrania), que fabricaba componentes para drones de reconocimiento y ataque, incluidos los de largo alcance, utilizados para atacar objetivos civiles en Rusia. Además, atacó la Planta de Hormigón Armado, empresa que "producía ojivas para misiles de crucero FP-5 Flamingo y drones de largo alcance, incluido el Fire Point FP-2, y la planta industrial Element UA, que produce y almacena componentes para drones de ataque de medio alcance Hornet".

Dos F-18 españoles despegan de urgencia tras detectarse un dron sin identificar en Rumanía Dos cazas F-18 españoles desplegados en Rumanía dentro de la misión de Policía Aérea de la OTAN despegaron de urgencia este martes tras detectarse un dron sin identificar que entró en el espacio aéreo rumano procedente de la vecina Moldavia. La detección del aparato activó los protocolos de emergencia y las autoridades rumanas emitieron alertas a la población de cinco condados del noreste del país, instándola a buscar refugio ante el riesgo de caída de restos de la aeronave. El Ministerio de Defensa de Rumanía indicó que detectó un objeto aéreo a las 16.47 horas locales (13.47 GMT) a 18 kilómetros al norte de la localidad de Roman, condado de Neamt, en el noreste del país.

Zelenski confía en reanudar en septiembre las conversaciones de paz con Rusia y EEUU El presidente Volodimir Zelenski afirmó el martes que espera reanudar en septiembre las conversaciones con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra en Ucrania, mientras Moscú retomaba sus bombardeos masivos tras una pausa de tres días. Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron el martes una conversación telefónica "extremadamente franca" en la que hablaron de la reciente visita a Moscú y Kiev de los emisarios estadounidenses, informó el Kremlin. Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron este fin de semana a las dos capitales para reactivar un proceso diplomático estancado desde febrero, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa. Pese a la reanudación de los bombardeos, Zelenski se mostró positivo y señaló que los emisarios habían presentado nuevas ideas que son "muy buenas y merecen ser consideradas". Sin detallar estas nuevas propuestas, el presidente ucraniano anunció que Kiev se preparará para "facilitar la celebración de una reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos" en los próximos meses y "quizás ya en septiembre".

Robles destaca que España ha entregado a Ucrania más de 70 misiles de defensa aérea desde febrero La ministra de Defensa, Margarita Robles, desveló este martes que España ha entregado a Ucrania desde febrero más de 70 misiles de defensa aérea de diferente tipo, incluidos Patriot. Según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado, ese dato fue uno de los que aportó Margarita Robles durante su intervención por videoconferencia en la 36ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, más conocido como formato Ramstein. La reunión estuvo centrada en las capacidades de defensa aérea, drones y misiles ucranianos y munición de artillería, que precisa Ucrania para continuar su defensa ante la agresión rusa. Robles, que estuvo acompañada por el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, subrayó que "España mantiene las necesidades más urgentes trasladadas por las autoridades ucranianas, como prioridad".