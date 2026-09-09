Guerra de Irán, en directo: Crece la inestabilidad en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Irán afirma haber atacado dos buques de EEUU y múltiples petroleros Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este miércoles haber atacado dos barcos estadounidenses, ocho petroleros y otros diez buques, en respuesta a la ofensiva estadounidense que el día anterior tuvo como objetivo cinco barcos cisterna iraníes en el Golfo. "El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) atacó dos buques estadounidenses y ocho petroleros que se encontraban en la zona, causándoles daños considerables", indicó el ejército de élite iraní en un comunicado difundido por la agencia de noticias oficial IRNA. Agregó que fueron impactados otros diez barcos "que no cumplían con las normas y que intentaban atravesar la zona prohibida e insegura del estrecho de Ormuz".

Atacado un petrolero iraní cerca de la isla de Jark Un petrolero iraní ha sido objeto este martes de un ataque con misiles cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán, en medio de las tensiones con Estados Unidos y tras los recientes intercambios de ataques. De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias iraní Tasnim y de la cadena de televisión estatal IRIB, la "pequeña" embarcación de transporte de crudo ha sido blanco de un ataque con misiles efectuado por el Ejército de Estados Unidos --que no se ha pronunciado hasta el momento-- mientras se encontraba a unas cuatro millas (algo más de seis kilómetros" de la citada isla.

Guterres alerta de la escalada de ataques de Israel en Líbano y la "angustia" por las órdenes de evacuación El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este martes de la escalada de ataques perpetrados en los últimos días por el Ejército de Israel contra Líbano, que dejan decenas de víctimas civiles, sumados a la "angustia" por las continuas órdenes de evacuación. El diplomático portugués se ha mostrado "profundamente preocupado por la escalada de las operaciones militares israelíes en el sur de Líbano, especialmente en Nabatiyé", donde este lunes han muerto más de diez personas, entre ellas dos menores, a causa de estos bombardeos.

La oficina de Netanyahu dice que no hubo "advertencia" de Emiratos antes de ataque del 7 de octubre La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó este martes una explosiva información de prensa según la cual el presidente de Emiratos Árabes Unidos le habría advertido sobre los planes de Hamás para lanzar los ataques del 7 de octubre de 2023. "Las informaciones publicadas por la prensa son falsas. El primer ministro no recibió ninguna advertencia de Emiratos Árabes Unidos antes del 7 de octubre", afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado. No obstante, añadió que es posible que ambos países intercambiaran mensajes a través de canales de inteligencia.

Trump afirma que EEUU usará "todo su poder" para impedir otro ataque como el 11-S El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país empleará "todo su poder" para impedir que vuelva a producirse un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra", declaró Trump durante un acto conmemorativo por el 25 aniversario del 11-S frente a la Casa Blanca. Trump, que describió aquella jornada como "un día como ningún otro", recordó que Estados Unidos se encuentra ahora en guerra con Irán y prometió que la República Islámica jamás obtendrá un arma nuclear. "Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001. Y les diré que ahora mismo estamos luchando porque hay una nación que quería un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear", expresó el mandatario.

El precio del gas toca máximos de más de tres años tras el aumento de la tensión en Irán El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube este martes más de un 4 % y supera los 76 euros el megavatio hora (MWh), su nivel más alto desde enero de 2023, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio. A las 19:00 horas (17:00 GMT), el precio del gas repunta un 4,63 % hasta los 76,73 euros/MWh. En la víspera, el precio del gas natural en Europa subió un 1,88 % hasta los 73,30 euros/MWh. Para ver el precio del gas por encima de los niveles actuales hay que remontarse a enero de 2023 cuando llegó a tocar los 88 euros/MWh. Desde el inicio del conflicto, el gas en Europa, que cotizaba a 31,60 euros/MWh, se revaloriza más de un 140%.

Irán afirma haber capturado un sumergible estadounidense en el mar de Ormuz La armada de la Guardia Revolucionaria Islámica afirma que sus fuerzas han capturado un sumergible estadounidense no tripulado en la entrada del estrecho de Ormuz. En un comunicado difundido por la emisora iraní IRIB, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el sumergible era "moderno" y estaba equipado con tecnología punta. Añadió que próximamente publicaría imágenes del vehículo. Estados Unidos aún no se ha pronunciado sobre la afirmación de la armada de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Estados Unidos no seguirá el ejemplo del Reino Unido en materia de sanciones contra los asentamientos israelíes, afirma Rubio El secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que Estados Unidos no tomará las mismas medidas que el Reino Unido con respecto a los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, pero que por el momento no tiene más comentarios al respecto. En declaraciones a la prensa, Rubio afirmó que Estados Unidos "no quiere ver un repunte de la violencia, ni un aumento de los conflictos o las tensiones en Cisjordania en un momento tan delicado para la región".

Ocho países musulmanes, frente común contra la expulsión encubierta de Gaza Ocho países de mayoría musulmana han emitido un pronunciamiento conjunto para frenar en seco cualquier tentativa de expulsión encubierta de la población gazatí bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras el documento conjunto figuran los ministerios de Asuntos Exteriores de Turquía, Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán e Indonesia. El bloque reúne tanto a vecinos fronterizos con décadas de mediación como a firmantes de los Acuerdos de Abraham, miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y pesos pesados de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).