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Crisis migratoria

Bruselas concede a España 114,7 millones de euros en ayudas para hacer frente a la crisis en Ceuta

El dinero debe servir para reforzar la seguridad en la frontera con Marruecos y mejorar la capacidad de acogida

336 El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, asiste a una rueda de prensa sobre el fortalecimiento de Europol y Eurojust para intensificar la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo.

336 El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, asiste a una rueda de prensa sobre el fortalecimiento de Europol y Eurojust para intensificar la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo. / OLIVIER MATTHYS / EFE

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Beatriz Ríos

Beatriz Ríos

Bruselas
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La Comisión Europea ha concedido este miércoles 114 millones de euros en ayudas a España en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, provocada por la entrada de miles de personas de forma irregular el pasado mes de julio, y que deben destinarse a reforzar la seguridad en la frontera con Marruecos, facilitar la identificación y el retorno de quienes, y mejorar la capacidad de acogida de los menores no acompañados.

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