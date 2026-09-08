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Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo
El volcán Anak Krakatoa de Indonesia entra en erupción con fuentes de lava y una columna de cenizas
El volcán Anak Krakatoa, que provocó un devastador tsunami el 22 de diciembre de 2018 en Indonesia, ha entrado en erupción este viernes por la noche. Las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo.
EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Anak Krakatoa.
Reabren varios aeropuertos de Indonesia tras crisis aérea por erupción volcánica
El principal aeropuerto internacional de Yakarta y otras terminales aéreas reabrieron temprano este martes después de varios días de cierre debido a la ceniza de una erupción volcánica, informó el Ministerio de Transporte. El volcán Anak Krakatoa, situado a unos 150 kilómetros de la capital, Yakarta, entró en erupción el sábado, cuando lanzó lava y emitió un potente estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia. El ministerio escribió en Instagram que el aeropuerto que sirve a Yakarta y otros cuatro cerca de la ciudad o alrededor de la isla de Java están nuevamente operando, a medida que disminuye la crisis que dejó varados a cientos de miles de viajeros. Durante el fin de semana ocho aeropuertos suspendieron operaciones después de que se detectara ceniza en su espacio aéreo. El cierre interrumpió cerca de 3.000 vuelos y más de 340.000 pasajeros quedaron varados, informó el Ministerio de Transporte el lunes. Temprano el martes, el ministerio publicó en Instagram que el aeropuerto de Yakarta y otros cuatro han vuelto a funcionar.
Anak Krakatoa ha concluido la fase de erupción continua
Según ha compartido el embajador de México en Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, la Agencia Geológica de Indonesia (PVMBG) confirmó que el volcán Anak Krakatoa ha concluido la fase de erupción continua de 25 horas que mantenía en alerta al país.
La actividad ha transitado hacia una dinámica de erupciones de tipo estromboliano de menor escala, registrando una clara disminución en la amplitud sísmica (RSAM). A pesar de esta moderación, las autoridades sostienen el Nivel III de Alerta y el perímetro de seguridad alrededor del cráter.
Las autoridades indonesias dan por terminada una erupción continua de 25 horas del Anak Krakatau
Las autoridades de Indonesia han anunciado este lunes que las continuas erupciones del volcán Anak Krakatau (en indonesio, 'hijo del Krakatoa') han cesado tras más de 25 horas seguidas, aunque han subrayado que siguen dando seguimiento a su actividad, apuntando a "leves erupciones" periódicas y unos "altos niveles de sismicidad".
Más de 270.000 pasajeros aéreos afectados por la erupción del Anak Krakatoa en Indonesia
Más de 270.000 pasajeros se han visto afectados por las alteraciones en el tráfico aéreo causadas por la erupción del volcán Anak Krakatoa en Indonesia, que obliga este lunes a mantener cerrados siete aeropuertos, incluido el de Yakarta, el principal del país, por la presencia de ceniza volcánica.
El aeropuerto de Yakarta, cerrado hasta este lunes por la noche tras erupción volcánica
El principal aeropuerto internacional de Yakarta y otros tres han extendido su cierre hasta las 18:00 horas del lunes (11:00 GMT) debido a una erupción volcánica en Indonesia, lo que impide que decenas de miles de viajeros lleguen a sus destinos. "Debido al aumento de la actividad eruptiva del volcán Anak Krakatau, se han suspendido los vuelos en varios aeropuertos", anunció Angkasa Pura, la empresa operadora del aeropuerto, en redes sociales. El volcán Anak Krakatau, que significa "hijo de Krakatau", entró en erupción el sábado, con flujos de lava y detonaciones audibles a cientos de kilómetros de distancia. Se registraron nuevas erupciones el domingo, según informó la agencia de vulcanología. La probabilidad de otra erupción sigue siendo alta hasta el lunes por la mañana, añadió la agencia.
Seis aeropuertos de Indonesia suspenden operaciones por erupción volcánica
Las autoridades indonesias suspendieron el domingo las operaciones en seis aeropuertos, incluido el aeropuerto internacional de Yakarta, tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, situado a más de 150 kilómetros de la capital, anunció el ministro de Transporte.
Además del aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta y de otros tres aeropuertos ubicados también en la capital, cerraron las terminales aéreas internacionales de Bandung y Radin, situadas cerca de Bandar Lampung, en la isla de Sumatra, indicó Dudy Purwagandhi durante una rueda de prensa.
Poco después, el aeropuerto internacional de Yakarta anunció la prolongación de la suspensión de vuelos hasta las 17H30 locales (10H30 GMT), en una situación que ya ha afectado a más de 200 vuelos y 20.000 pasajeros.
El monte Anak Krakatoa hizo erupción el sábado, lanzando lava y estruendos que se escucharon a hasta 700 kilómetros de distancia, indicó la agencia vulcanológica de Indonesia en un comunicado.
El domingo se registraron dos nuevas erupciones, agregó el organismo.
Cerrados otros 5 aeropuertos en Indonesia
Las cenizas por la erupción del volcán Anak Krakatoa han obligado a cerrar en total cinco aeropuertos de la isla de Java –Soekarno-Hatta (el de Yakarta), Halim Perdanakusuma, Budiarto, Pondok Cabe y Husein Sastranegara– y el Radin Inten de Sumatra.
La erupción del volcán obliga a cerrar el aeropuerto de Yakarta
La erupción del volcán Anak Krakatoa ha obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto internacional de Yakarta, uno de los principales centros de conexión aérea del sudeste asiático, debido a la presencia de ceniza. Ello ha afectado a más de 200 vuelos y a unos 22.000 pasajeros, ha informado este domingo el Gobierno de Indonesia.
Las cenizas del volcán
Los ciudadanos advierten de que las cenizas del volcán Anak Krakatoa están llegando a Lampung del Sur y están entrando a las casas de los vecinos de la zona.
Alerta roja por ceniza volcánica por la erupción del Anak Krakatoa
El volcán Anak Krakatoa, en Indonesia, ha entrado en una fase de erupción masiva que ha obligado a activar el nivel máximo de alerta roja para la aviación internacional. Según el Centro de Meteorología de Aviación de EE. UU. (Aviation Weather Center), la nube de ceniza se desplaza con fuerza hacia la isla de Java y ya afecta a nuevas áreas urbanas como Yakarta Oriental, Karawang, Cirebon o Cilacap. El aviso advierte del grave riesgo que supone la pluma volcánica para la navegación aérea y el tráfico comercial en la región.
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