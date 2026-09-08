Quién es Tania Head, la mujer de Barcelona que se inventó una vida para ser la cara visible de las víctimas del 11-S

Durante más de tres años, Estados Unidos adoró a Tania Head. Era la muestra perfecta de la resiliencia frente a la tragedia: una ejecutiva cuyo padre era un diplomático, licenciada por Stanford y Harvard, y que trabajaba en las oficinas de Merrill Lynch de la planta 78 de la Torre Sur de las Torres Gemelas cuando el segundo avión impactó contra el edificio. Una popularidad que la había llevado a presidir la Red de Supervivientes del World Trade Center.

Su relato tenía todos los elementos de un drama de Hollywood: afirmaba haber atravesado un infierno de humo y cadáveres desmembrados, haber presenciado la decapitación de su secretaria y haber salvado la vida gracias a un joven voluntario —y, desafortunadamente, víctima— que apagó las llamas de sus ropas. Probablemente, lo único cierto de su relato era esto último: la existencia de este hombre altruista, Remy Crowther, de 24 años, un intermediario financiero y bombero voluntario a quien se le atribuye el rescate de un número indeterminado de víctimas, guiándolas por la única escalera de ambas torres que no fue destruida, pero que, sin embargo, nunca había cruzado su camino con Head.

En su agónica huida, un moribundo le entregó su alianza de bodas para que se la hiciese llegar a su viuda. Y por si el horror fuera poco, sostenía que su prometido —un hombre llamado Dave—, y en algunas de sus versiones su esposo, había fallecido aquel mismo día en la Torre Norte. Según ella misma contó, tuvo la fuerza de bajar las escaleras porque no dejaba de pensar en un precioso vestido blanco que iba a usar en su próxima boda con Dave.

Sin embargo, Tania Head nunca existió, al igual que tampoco existió Enrique Marcos, el español —cuya identidad real era Enric Marco— que afirmó durante treinta años ser sobreviviente del campo de concentración nazi de Flossenbürg y llegó a ser presidente de la Amical de Mauthausen. Tras esa intrincada coraza de heroína trágica se ocultaba Alicia Esteve Head, una barcelonesa nacida en 1973 que el 11 de septiembre de 2001 no estaba en Manhattan, sino asistiendo a clase en Barcelona.

La arquitectura de la farsa

Alicia Esteve pertenecía a una conocida familia empresarial de la alta burguesía catalana cuyo apellido quedó salpicado en 1992 por el escándalo del caso Planasdemunt, por el que su padre y su hermano resultaron encarcelados. Su biografía oficial distaba de la narrativa idílica que vendió en Nueva York. Ni era diplomática, ni tenía títulos en universidades de la Ivy League, ni jamás trabajó para la firma de inversión Merrill Lynch.

Las marcas que presentaba en el cuerpo y que mostraba como prueba irrefutable del atentado —incluida una grave deformidad en el brazo derecho por quemaduras y cirugías— no eran producto de la aviación terrorista, sino el recuerdo de un aparatoso accidente de tráfico que sufrió en España años antes de la tragedia.

Su incursión en la comunidad de víctimas comenzó a fraguarse en internet hacia 2003, cuando irrumpió en los foros de supervivientes ofreciendo mensajes cargados de empatía, fe y dolor. En un país traumatizado y volcado en el proceso de duelo, nadie osó dudar de su palabra. Incluso, la madre de Remy, su teórico salvador, al saber de la farsa, aseguró en 'The New York Times', el rotativo que dio luz al caso, que "nunca compartió los detalles, y no era algo que quisiéramos indagar" por ser "algo demasiado personal y doloroso para ella".

La conmoción que despertaban sus intervenciones la llevó a ser invitada a Nueva York y, poco después, a asumir la presidencia de la Red de Supervivientes del World Trade Center (WTC Survivors' Network).

Desde esa posición, Tania Head se convirtió en una celebridad. Lideró visitas guiadas por la Zona Cero para autoridades como los alcaldes Michael Bloomberg y Rudolph Giuliani, o el gobernador George Pataki, poniendo rostro al colectivo de sobrevivientes que se sentían relegados por las administraciones.

El colapso del mito

El desmoronamiento comenzó en septiembre de 2007. Una investigación liderada por el diario neoyorquino, ante las negativas de la protagonista a contar su testimonio, expuso las lagunas de su historia: no figuraba en las nóminas de Merrill Lynch, los familiares del hombre al que llamaba prometido negaron rotundamente que la conocieran y ningún hospital de Nueva York tenía registros de haberla atendido el 11-S. La periodista Marta Forn completó el puzle desde La Vanguardia y reveló su auténtica identidad.

A diferencia de otros fabuladores, Alicia Esteve no actuó por lucro económico. Nunca cobró un sueldo de la asociación ni solicitó compensaciones al Fondo de Víctimas de los Atentados. Las razones de su impostura apuntaban a un terreno puramente psicológico: la necesidad patológica de afecto, visibilidad, estatus y pertenencia.

Destituida de su cargo y acorralada por los medios, desapareció del mapa de forma abrupta. En 2008 llegó a enviar un falso correo electrónico a sus antiguos allegados anunciando su suicidio, una trampa más en su historial de manipulación.

A día de hoy, Alicia Esteve ha optado por mantener un perfil bajo y no participar en actos públicos ni entrevistas directas. Sin embargo, su historia permanece como uno de los mayores estudios sobre la vulnerabilidad de la confianza colectiva en tiempos de catástrofe.

Un documental

A dos semanas del 25.º aniversario de los atentados, la figura de Alicia Esteve vuelve al centro del debate mediático gracias al estreno del documental La superviviente, dirigido por el cineasta Kike Maíllo (Oswald: el falsificador) y escrito por Markos Goikolea. La película, tras llegar a los cines, se emitirá hoy en la plataforma 3Cat y su posterior desembarco en Filmin el mismo 11 de septiembre.

En lugar de construir un juicio punitivo, la producción busca entender los resortes psicológicos y sociales que permitieron que la mentira prosperase durante tanto tiempo. "Todo el mundo llega a esta historia por el morbo, pero nuestro propósito era entender", señala Maíllo. Para el director, este caso refleja una necesidad universal de afecto: "Es un personaje con mucho contraste porque, haciendo algo que se entiende como inmoral, consiguió un bien común".

Y es que, paradójicamente, fue la hipervisibilidad de Tania Head la que obligó a las autoridades a abrir las puertas de la Zona Cero a los supervivientes en 2004, un colectivo que hasta entonces se sentía relegado. Como apunta el guionista Markos Goikolea, la tragedia anestesió el sentido crítico de la sociedad: "En un momento de catástrofe general, el pensamiento crítico es mucho más bajo y somos más vulnerables a creer historias que nos reconfortan".