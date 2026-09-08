El Reino Unido, Francia y Canadá anuncian la prohibición del comercio de bienes con los asentamientos israelíes en Cisjordania

El Reino Unido, Francia y Canadá han anunciado la prohibición del comercio de bienes con los asentamientos israelíes en Cisjordania como respuesta a los planes del Gobierno hebreo de construir un nuevo emplazamiento en Jerusalén Este, conocido como E1. La decisión, confirmada este martes por el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, afectará principalmente a la importación de productos agrícolas e incluye sanciones a las empresas que promuevan nuevas construcciones en territorios ocupados. Miliband ha acusado a los colonos israelíes de llevar a cabo una “limpieza étnica” en Cisjordania con el respaldo del Gobierno de Binyamín Netanyahu, en un claro cambio de tono del Ejecutivo laborista tras la llegada del actual primer ministro, Andy Burnham.

“No creo que los británicos quieran que apoyemos la ocupación aceptando productos procedentes de los asentamientos en nuestras tiendas y supermercados, por lo que hoy puedo anunciar que vamos a introducir una prohibición de importación de productos procedentes de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados”, ha anunciado Miliband en una intervención en la Cámara de los Comunes. “También tomaremos medidas contra aquellas empresas y personas concretas que presten servicios —como los de construcción, infraestructuras, financiación o inmobiliarios— destinados a la expansión de los asentamientos”, ha añadido. Está previsto que la nueva legislación entre en vigor en el Reino Unido en los próximos "6 o 9 meses".

El anuncio ha ido acompañado de un comunicado conjunto en el que una decena de países, entre ellos España, se han comprometido a introducir "restricciones nacionales" al comercio de mercancías con los asentamientos "ilegales" o a "apoyar" limitaciones a nivel europeo. A pesar de la creciente presión internacional, todavía no hay una respuesta conjunta desde las instituciones europeas para cortar los lazos comerciales con los asentamientos en Cisjordania. Países como España, Irlanda y Francia han tratado de arrancar un compromiso de los 27, pero otros Estados miembro, como Alemania, Austria o la República Checa, siguen descartando esta posibilidad.

Cambio de tono

El movimiento del Gobierno laborista supone un endurecimiento de su discurso respecto a Israel que contrasta con la prudencia del anterior primer ministro, el también laborista Keir Starmer, quien evitó condenar con firmeza los ataques indiscriminados del Ejército israelí sobre la franja de Gaza en las semanas posteriores a los ataques del 7 de octubre y sólo reconoció el Estado palestino en septiembre de 2025, dos años después del recrudecimiento del conflicto. Burnham aseguró poco después de su llegada a Downing Street que la posición de su partido “no fue la correcta” y ha marcado su propia línea en este sentido, algo que ha aplaudido una parte importante de su bancada.

Miliband, hijo de refugiados judíos, ha asegurado que la posición del Ejecutivo británico no se contradice con la defensa de la comunidad hebrea en el Reino Unido ni con la lucha contra el antisemitismo. Pero ha insistido en que las acciones de Israel en Cisjordania, así como las limitaciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, son injustificables. “Muchos tenemos un profundo sentimiento de vergüenza por lo que ha ocurrido en Palestina ante los ojos de la comunidad internacional”, ha señalado.

Respuesta de Israel

La medida ha provocado una respuesta airada de Israel. El presidente del país, Isaac Herzog, la ha calificado como un "grave error de cálculo” y ha alertado de que los países que se sumen a la iniciativa “quedarán en el lado equivocado de la historia”. Los ministros más radicales del Gobierno de Netanyahu han ido más allá y han reclamado la expulsión del embajador británico en Israel, así como el reconocimiento de la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, un asunto que el presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a poner sobre la mesa en las últimas semanas.

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El Gobierno británico también ha recibido críticas de la oposición, que considera que la decisión no tendrá consecuencias prácticas debido a las dificultades para discernir los productos procedentes de los asentamientos ilegales en Cisjordania de los del resto de Israel, especialmente en lo que se refiere a los servicios. El portavoz de Interior del Partido Conservador, Chris Philp, ha asegurado que la medida es una “pose performativa” y ha alertado de que dañará la “relación de seguridad” entre los dos países.