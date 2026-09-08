Israel no renuncia a vaciar Gaza de palestinos, pero reconoce que Trump ha enfriado temporalmente el plan

En mazo de 2025 el gobierno de Binyamín Netanyahu aprobó una resolución para “facilitar” la transferencia de la población de Gaza a terceros países. O su “emigración voluntaria”, el eufemismo empleado en la jerga oficial para vaciar el enclave de palestinos. El Ministerio de Defensa creó incluso un departamento especial para gestionar el proceso y Netanyahu encargó al Mossad que buscara países dispuestos a acogerlos. Desde entonces no se ha sabido mucho más de aquellos planes. Lo que no significa que hayan sido abandonados. El titular de Defensa, Israel Katz, confirmó la semana pasada que el proyecto sigue en pie, pero ha sido temporalmente “congelado” por la Casa Blanca. El Likud de Netanyahu lo respalda, pero también otros partidos ultras, que lo han convertido en la propuesta estrella de sus campañas electorales.

“Al final no hay una solución real para Gaza sin la migración”, dijo Katz durante una conferencia organizada por un diario ‘Yedioth Ahronoth'. El ministro del Likud sostuvo que “el 80% de los gazatíes quieren emigrar” y que el “directorio de emigración” creado por su ministerio “está preparado para sacar a tantos palestinos como sea posible” en cuanto las circunstancias lo permitan. “Por mar, por aire y por cualquier medio”, apostilló.

Katz también reconoció que hasta ahora el proyecto se ha topado con obstáculos insalvables. Por un lado, culpó a Hamás de no permitir la salida de los palestinos y, por otro, lamentó las dificultades para encontrar países dispuestos a absorberlos. Una lista a la que añadió un factor todavía más relevante: el cambio de postura de la Casa Blanca. En febrero de 2025, poco después de regresar al poder, Donald Trump apoyó públicamente los planes israelíes para transferir a los más de dos millones de habitantes de Gaza con el fin de dejar espacio a su lucrativa “Riviera de Oriente Medio”.

Pero las condenas internacionales y la falta de países dispuestos a acoger palestinos en semejantes circunstancias enfriaron los planes, según la prensa israelí. La nueva postura de la Casa Blanca quedó reflejada en su hoja de ruta para pacificar el enclave, los 20 puntos presentados tras el “alto el fuego” del pasado mes de octubre, donde se dice explícitamente que “se animará a la población a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una Gaza mejor”. La presión árabe habría sido determinante para forzar el cambio de parecer de Trump, según Katz, aunque en sus propias palabras está lejos de ser definitivo. “A día de hoy, Trump no lo ha cancelado, solo lo ha congelado”, dijo refiriéndose al proyecto de expulsión.

Países tanteados

Las transferencias forzosas de población son un crimen de guerra en el derecho internacional. También las deportaciones. Por eso Israel habla exclusivamente de “migración voluntaria”, una estratagema que está dispuesto a financiar con ayudas económicas, traslados gratuitos e incentivos para los países de destino. Pero mientras el Gobierno vende el plan como una “solución humanitaria”, restringe la entrada de materiales para la reconstrucción de Gaza, donde más del 80% de su población sobrevive desplazada en condiciones dantescas. Cemento, acero, maquinaria pesada, materiales que ha designado como de “doble uso”, supuestamente por el riesgo a que sean utilizados por las facciones armadas. Al mismo tiempo Netanyahu ha paralizado la hoja de ruta de la Junta de Paz de Trump y construye bases permanentes para sus militares en el territorio que controlan dentro de la Franja, cerca de dos tercios del enclave. Una suma de factores que apuntan a una estrategia diáfana: prolongar indefinidamente la agonía de los palestinos de Gaza para que se marchen “voluntariamente” cuando las circunstancias lo permitan.

Si bien la opacidad es la norma en todo lo que rodea a los planes para forzar la salida de los gazatíes, la prensa hebrea ha publicado que Netanyahu ha celebrado en los últimos meses varias reuniones interministeriales para abordar la cuestión. Reuniones en las que han participado también representantes del Shin Bet y del Mossad. También han trascendido algunos de los países con los que se ha negociado para absorber a los palestinos, muchos de ellos en guerra o Estados fallidos: Etiopía, República Democrática del Congo, Libia, Somalilandia o Indonesia, según varias fuentes.

Ante la falta de resultados, el pasado mes de abril, Netanyahu cambió a la persona al frente del departamento encargado de coordinar los esfuerzos. Caroline Glick sustituyó al coronel en la reserva Yaakov (Kobi) Bitstein, según publicó ‘Haaretz’. Glick es una antigua periodista del ‘Jerusalem Post’, conocida por su alineamiento con las posturas de los colonos y la derecha radical, que más tarde se convirtió en asesora de Asuntos Internacionales de Netanyahu.

Los planes de Ben-Gvir

Con Israel en campaña electoral, los planes para vaciar Gaza han aparecido en la agenda de varios partidos. No solo del gobernante Likud, sino también de varias formaciones todavía más a la derecha. Una de ellas es Pueblo de Israel, el partido recién creado por el general retirado Ofer Winter, un sionista religioso de la corriente mesiánica. La otra es el Poder Judio del ministro del Interior, el kahanista Itamar Ben-Gvir. Este último —socio de gobierno de Netanyahu— ha convertido el vaciado de Gaza en la propuesta estrella de su campaña y en una precondición para pactar su entrada en futuras coaliciones.

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El mismo Ben-Gvir que el mes pasado afirmó que Israel “debería asesinar” entre “30 ó 40 palestinos cada noche” en Gaza porque “ni siquiera son personas”, presentó vendiéndolo como "una oportunidad real” para que los palestinos puedan rehacer sus vidas fuera del enclave. Para conseguirlo propone una inversión millonaria para crear una estructura institucional capaz de llevarlo a buen puerto. De conseguirlo, calcula que 250.000 gazatíes se marcharían el primer año; 1.1 millones en el plazo de tres años y 1.86 millones en siete años. “En lugar de las ilusiones de Paz Ahora, necesitamos acciones para emigrar ahora”, dice el plan en uno de sus eslóganes más sugestivos.