Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresCeutaElecciones AlemaniaInforme PISALluvia CatalunyaPrimitivaUlrich SiegmundVuelta al coleFrancisca CadenasBaja laboralLeonor universidad
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Pocas expectativas de paz y falta de concesiones por parte de Rusia

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Un tanque ucraniano circula por una carretera cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk.

Un tanque ucraniano circula por una carretera cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk. / REUTERS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
  2. Marruecos moderniza su ejercito con Israel como aliado indispensable
  3. Dos partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones
  4. Las claves de un triunfo electoral de la ultraderecha más tóxica que humilla al centro de Merz
  5. Joaquín Campos: 'Es incomprensible que Daniel Sancho vaya a salir pronto de Tailandia
  6. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump envía a sus emisarios a Moscú y Kiev con un plan para 'terminar la guerra
  7. Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto
  8. La AfD arrasa en Sajonia-Anhalt y se acerca a la mayoría absoluta, según los primeros sondeos a pie de urna

DIRECTO | Pocas expectativas de paz y falta de concesiones por parte de Rusia

DIRECTO | Pocas expectativas de paz y falta de concesiones por parte de Rusia

Directo Irán | Trump amenaza las importaciones españolas y europeas de azafrán iraní

Directo Irán | Trump amenaza las importaciones españolas y europeas de azafrán iraní

Putin frustra la negociación con Ucrania con su inmovilismo porque cree que está ganando la guerra

Putin frustra la negociación con Ucrania con su inmovilismo porque cree que está ganando la guerra

Aumentan a 14 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

Aumentan a 14 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

La victoria de AfD en Sajonia pone en entredicho los cordones sanitarios: evita gobiernos pero aumenta el voto ultra

La victoria de AfD en Sajonia pone en entredicho los cordones sanitarios: evita gobiernos pero aumenta el voto ultra

Ratko Mladić, el 'carnicero de los Balcanes', enterrado con honores militares

Ratko Mladić, el 'carnicero de los Balcanes', enterrado con honores militares

¿Qué es la BSW, el partido de extrema izquierda que puede dar el gobierno a la extrema derecha en Alemania?

¿Qué es la BSW, el partido de extrema izquierda que puede dar el gobierno a la extrema derecha en Alemania?

Carlos III afirma que su hijo Enrique y Meghan siguen fuera de la familia real