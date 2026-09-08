Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Pocas expectativas de paz y falta de concesiones por parte de Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Zelenski menciona una posible "desescalada" en el conflicto con Rusia Rusia indicó a los enviados del presidente Donald Trump que está dispuesta a iniciar negociaciones sobre la guerra en Ucrania, afirmó el mandatario de ese país, Volodimir Zelenski, al medio estadounidense Axios, al mencionar una posible "desescalada" este invierno. El líder ruso, Vladimir Putin, "necesita a Trump" y no quiere "molestarlo", sobre todo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios de noviembre, opinó el presidente ucraniano en esa entrevista. En consecuencia, el Kremlin se ha mostrado "dispuesto a dialogar", agregó, refiriéndose a lo que le aseguraron los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes visitaron sucesivamente Moscú y Kiev este fin de semana para reunirse con ambos mandatarios. Entre las propuestas presentadas por Washington para iniciar un proceso de paz figura una posible "desescalada" antes o durante el invierno, señala Axios.

La guerra en Ucrania llega al metro de Moscú La guerra en Ucrania también ha llegado al metro de Moscú, donde los arquitectos han incluido un bajorrelieve dedicado a la conocida como 'operación militar especial' lanzada por el Kremlin en febrero de 2022. La estación 'Bulevar General Kárbishev', inaugurada el pasado sábado por el presidente ruso, Vladímir Putin, es la última de la nueva línea 'Rubliobo-Arjánguelskaya', que se extiende hacia el oeste de Moscú. El bajorrelieve monocromático y austero, se inscribe en el diseño minimalista de la estación, cuyo nombre en letras grises con un fondo de luces rojas y enmarcado por dos estrellas doradas es el único elemento con colores. Representa, como un símbolo heráldico, un chaleco antibalas sobre el cual se dispone un fusil Kaláshnikov y otros elementos referentes a la contienda bélica en el país vecino.

Finlandia levanta una nueva valla de 200 kilómetros en sus 1.300 kilómetros de frontera con Rusia Las autoridades de Finlandia han dado este lunes por concluida la construcción de una valla de 200 kilómetros a lo largo de sus más de 1.300 de frontera que comparte con Rusia, tras dos años de obras. En otros puntos de la frontera se han levantado otros vallados, aunque están lejos de cubrir la longitud total de la frontera. Así lo han hecho durante un acto celebrado en el municipio de Nuijamaa, en el sureste de Finlandia, cuya ministra del Interior, Mari Rantanen, ha subrayado la importancia de esta valla como parte "esencial" de su sistema de seguridad ante un contexto "impredecible".

Enviado de EEUU ve "disposición" para conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania Uno de los negociadores estadounidenses para el fin de la guerra en Ucrania elogió el lunes las conversaciones realizadas el fin de semana en Moscú y Kiev y sugirió que podrían dar lugar a nuevas negociaciones de paz trilaterales. Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron el domingo en Kiev con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y le informaron sobre el encuentro que mantuvieron un día antes con el presidente ruso, Vladimir Putin. Además, Kushner y Witkoff también se reunieron con delegados de Alemania, Francia y el Reino Unido en la capital ucraniana. "Se logró un progreso sustancial, incluida la disposición para programar nuevas conversaciones trilaterales", escribió en X Witkoff.

Kallas enfría las expectativas de paz tras los contactos de EEUU con Moscú La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha enfriado este lunes las expectativas de avances hacia la paz en Ucrania tras los últimos contactos de los enviados especiales de Estados Unidos en Kiev y Moscú, asegurando que por el momento Rusia sigue sin dar muestras de estar realmente interesada en poner fin a la guerra ni ha planteado "una sola concesión". "En este momento no vemos que Rusia esté realmente interesada en la paz, porque no ha hecho ni planteado una sola concesión que esté dispuesta a hacer", ha señalado Kallas en una rueda de prensa en Lituania, después de ser preguntada por los contactos mantenidos durante los últimos días por los enviados de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, con las autoridades rusas y ucranianas.

Putin ordena crear una comisión para medidas restrictivas contra exiliados políticos El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó este lunes crear una comisión interdepartamental para la aplicación de medidas restrictivas temporales contra exiliados políticos, informaron medios locales. El correspondiente decreto fue publicado en el portal oficial de información legal de Rusia. Según el documento, la comisión está integrada por representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Servicio Federal de Impuestos, el Servicio Federal de Seguridad, el Servicio Federal de Supervisión Financiera y la Fiscalía General. La comisión estará presidida por el ministro de Justicia de Rusia.

Kallas advierte de que la ultraderecha en Alemania es "ciega" a la amenaza rusa tras su triunfo La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se declaró este lunes preocupada, tras la victoria de la ultraderecha alemana en la región de Sajonia-Anhalt, por que estén ganando terreno partidos "ciegos" ante la amenaza que suponen los actos de sabotaje y guerra híbrida procedentes de Rusia. En una rueda de prensa en Vilna con el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, Kallas resaltó que las "amenazas" se están acercando a Europa y citó como ejemplo el dron explosivo hallado en el aeropuerto alemán de Leipzig, detrás del cual el Gobierno alemán ve la mano de Rusia. Hemos visto un número creciente de actos de sabotaje y amenazas en Europa. Al mismo tiempo están ganando terreno partidos ciegos ante las amenazas, que dicen que no tenemos que hacer nada ante esto porque no es asunto nuestro", lamentó.

La ONU insta a prohibir las armas controladas por IA tras un ataque ruso en Zaporiyia con tres muertos El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado este lunes a la comunidad internacional a prohibir "de forma urgente" el uso de armas autónomas capaces de lanzar ataques sin la intervención de los seres humanos tras un ataque ruso en la región ucraniana de Zaporiyia que dejó tres muertos por este tipo de armamento. "Me horrorizan las informaciones de que drones totalmente autónomos lanzados por Rusia mataron a tres ucranianos el mes pasado. Según se informa, Ucrania también ha probado este tipo de armas sobre el terreno. Me sumo a los llamamientos para prohibir urgentemente las armas capaces de acabar con vidas humanas sin intervención humana", ha expresado durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la ciudad suiza de Ginebra. El diario 'The New York Times' informó de que un dron ruso autónomo pilotado por Inteligencia Artificial (IA) perpetró un ataque en Zaporiyia el pasado 6 de julio que se saldó con tres civiles muertos. El presunto objetivo era una gasolinera, si bien el aparato atacó finalmente tanques de propano.

EEUU cree que Rusia tiene una "nueva voluntad" de negociar sobre Ucrania, según Francia Los negociadores de Estados Unidos dijeron a representantes europeos durante unas negociaciones en Kiev este fin de semana que Rusia está exhibiendo una "nueva voluntad" de negociar para poner fin a la guerra en Ucrania, afirmó este lunes un asesor del presidente francés. "Los estadounidenses nos dijeron que había una nueva voluntad por parte de Rusia para negociar una vez celebradas las elecciones a la Duma (la Cámara baja del Parlamento ruso) y que deberíamos prepararnos para retomar las negociaciones", dijo a la prensa un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron. Las elecciones a la Cámara baja del Parlamento ruso están previstas del 18 al 20 de septiembre.