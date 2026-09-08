Guerra de Irán, en directo: Crece la inestabilidad en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Más ataques Un ataque posterior mató a una persona en Rihan, también en el sur pero más lejos de la frontera con Israel. Otro ataque en la ciudad de Nabatiyé dejó nueve heridos, entre ellos dos niños y tres mujeres. Un fotógrafo de AFP vio el edificio de tres plantas completamente destruido, con libros de texto y restos de muebles esparcidos entre los escombros. El ejército israelí afirmó haber atacado "instalaciones de infraestructura" de Hezbolá en respuesta al lanzamiento de dos drones cargados de explosivos contra sus soldados. Añadió que continuaría "llevando a cabo operaciones para eliminar las amenazas, al tiempo que mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego". En un comunicado aparte, afirmó que mató a un miembro de Hezbolá en la zona de la fortaleza de Beaufort, desde donde abrieron fuego contra sus tropas desde el interior de un edificio. "Durante el enfrentamiento a corta distancia, dos soldados de las FDI resultaron levemente heridos".

Al menos 13 muertos en una andanada de bombardeos israelíes en Líbano Israel prometió este lunes que continuará atacando al movimiento proiraní Hezbolá en el sur del Líbano después de una andanada de bombardeos que dejaron al menos 13 muertos, la mayoría miembros de una misma familia, entre ellos mujeres y niños. Desde que el ejército israelí anunció el jueves que tomó el control de la colina de Ali Taher, una posición estratégica de Hezbolá en Nabatiyé, se han intensificado los ataques en esta región. Un bombardeo contra un edificio residencial de Kfar Reman dejó 11 muertos, incluidos dos niños y cuatro mujeres, informó el Ministerio de Salud libanés. En otro ataque en la misma localidad murió un rescatista y otro resultó herido, según esa misma cartera.

Los hutíes de Yemen afirman haber atacado varios objetivos en Arabia Saudita Los hutíes de Yemen, un grupo rebelde apoyado por Irán, afirmaron este martes haber atacado varios objetivos en el suroeste de Arabia Saudita, entre ellos instalaciones del gigante petrolero Aramco, según su medio de comunicación Ansarollah. "Drones y misiles yemeníes bombardean al enemigo saudí", escribió Ansarollah en la plataforma de mensajería Telegram. Agregó en otro mensaje que los ataques habían tenido como objetivo el aeropuerto internacional de Abha, la base aérea Rey Jalid e instalaciones de Aramco en Abha y Jizan.

Aumentan a doce los muertos, entre ellos dos niños, por bombardeos de Israel contra Líbano Al menos doce personas, entre ellas dos niños, han muerto este lunes a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra la localidad de Kfar Reman, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor. El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este nuevo balance después de que varias personas hayan sucumbido a las heridas provocadas por un primer ataque de las fuerzas israelíes contra un edificio residencial de tres plantas en la ciudad, dejando así once muertos, incluidos dos niños, además de ocho heridos, entre ellos tres niños y un paramédico de la Autoridad Sanitaria Islámica --vinculada al partido-milicia Hezbolá.

Al menos siete muertos en un ataque atribuido a Riad contra una prisión en Yemen, según hutíes Al menos siete personas murieron este lunes y otras siete resultaron heridas en un ataque lanzado supuestamente por la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra una prisión en la provincia de Al Yauf, en el norte del Yemen, informaron fuentes oficiales de los rebeldes chiíes hutíes. "Se han recuperado hasta el momento siete cuerpos de muertos y siete heridos. Se espera que el balance inicial aumente a medida que continúen las operaciones de búsqueda de víctimas atrapadas bajo los escombros", indicó el portavoz del Ministerio de Salud de los hutíes, Anees al Asbahi, en su cuenta oficial de X. El responsable apuntó que entre las víctimas mortales confirmadas se encuentra un niño, mientras que una madre resultó herida al tiempo que visitaban ambos a familiares en la prisión central de Al Yauf, provincia controlada en gran parte por los hutíes.

La fuerza aérea israelí afirma haber matado a un comandante de Hamás en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza. La fuerza aérea israelí afirma haber llevado a cabo un ataque en la ciudad de Gaza en el que murió un hombre identificado como Yousef Akilah, a quien describió como comandante de una unidad Nukhba dentro del brazo armado de Hamás. Hamas no respondió de inmediato a la acusación. Israel continúa bombardeando sin cesar la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025, alegando que su objetivo son los combatientes palestinos. Sin embargo, el Ministerio de Salud afirma que la gran mayoría de las víctimas son civiles.

Irán y Omán están próximos a cerrar un acuerdo sobre el tráfico en Ormuz Irán afirmó que está a solo unos días de alcanzar un acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una medida que probablemente aumentará las tensiones en torno a esta vía marítima ante la posibilidad de que Estados Unidos se oponga al pacto. El acuerdo, que ambos países negocian desde hace semanas, se encuentra en su fase final e incluirá detalles sobre una ruta segura temporal a través de este paso crucial para el suministro energético, dijo el lunes a periodistas en Teherán el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei. Baghaei describió el acuerdo como un "entendimiento" y dijo que quedaría documentado ante la Organización Marítima Internacional, un organismo de Naciones Unidas responsable del transporte marítimo mundial. "Las conversaciones han avanzado muy bien", afirmó, y agregó que esperaba que no hubiera interferencia de terceros. Los precios del petróleo revirtieron sus avances tras conocerse la noticia, ante el optimismo de que un acuerdo entre Irán y Omán permita que más petroleros y otros buques comerciales atraviesen de manera segura este punto estratégico.

Reino Unido urge a rebajar el conflicto y promover la estabilidad en el Golfo El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha urgido este lunes a rebajar el conflicto y promover la estabilidad en la región del golfo Pérsico, incidiendo en una llamada con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en los lazos con Doha. "Afirmó que estaba centrado en garantizar la desescalada y en apoyar a los socios de la región para lograr el restablecimiento de la estabilidad y la seguridad", ha recogido un comunicado de Downing Street sobre el contacto entre los líderes británico y catarí.

EEUU aumenta la presión diplomática sobre Irán por incumplimiento de las normas atómicas Estados Unidos está incrementando la presión diplomática sobre Irán al proponer que Teherán sea remitido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su obstrucción a los inspectores nucleares, quienes no han podido verificar la ubicación de las reservas de uranio casi apto para armas nucleares del país. Se espera que esta maniobra se desarrolle en la reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena, que comenzó este lunes. Irán ha impedido que el organismo de control de la ONU revise su inventario de uranio durante 15 meses, desde el inicio de los ataques aéreos israelíes en junio de 2025.