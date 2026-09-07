Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

Seis aeropuertos de Indonesia suspenden operaciones por erupción volcánica

Las autoridades indonesias suspendieron el domingo las operaciones en seis aeropuertos, incluido el aeropuerto internacional de Yakarta, tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, situado a más de 150 kilómetros de la capital, anunció el ministro de Transporte.

Además del aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta y de otros tres aeropuertos ubicados también en la capital, cerraron las terminales aéreas internacionales de Bandung y Radin, situadas cerca de Bandar Lampung, en la isla de Sumatra, indicó Dudy Purwagandhi durante una rueda de prensa.

Poco después, el aeropuerto internacional de Yakarta anunció la prolongación de la suspensión de vuelos hasta las 17H30 locales (10H30 GMT), en una situación que ya ha afectado a más de 200 vuelos y 20.000 pasajeros.

El monte Anak Krakatoa hizo erupción el sábado, lanzando lava y estruendos que se escucharon a hasta 700 kilómetros de distancia, indicó la agencia vulcanológica de Indonesia en un comunicado.

El domingo se registraron dos nuevas erupciones, agregó el organismo.