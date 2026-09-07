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Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

El volcán Anak Krakatoa de Indonesia entra en erupción con fuentes de lava y una columna de cenizas

La erupción del Anak Krakatoa paraliza el aeropuerto de Yakarta

La erupción del Anak Krakatoa paraliza el aeropuerto de Yakarta

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Pasajeros hacen cola para solicitar el reembolso de sus billetes tras la cancelación de sus vuelos por la erupción del volcán Anak Krakatoa, en el aeropuerto Soekarno-Hatta de Tangerang, cerca de Yakarta, Indonesia. El aeródromo permanece temporalmente cerrado debido a la nube de ceniza expulsada por el volcán. 6 de septiembre de 2026. / ABIMANYU / AFP.

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Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

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El volcán Anak Krakatoa, que provocó un devastador tsunami el 22 de diciembre de 2018 en Indonesia, ha entrado en erupción este viernes por la noche. Las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo.

EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Anak Krakatoa.

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Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

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