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Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo
El volcán Anak Krakatoa de Indonesia entra en erupción con fuentes de lava y una columna de cenizas
El volcán Anak Krakatoa, que provocó un devastador tsunami el 22 de diciembre de 2018 en Indonesia, ha entrado en erupción este viernes por la noche. Las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo.
EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Anak Krakatoa.
El aeropuerto de Yakarta, cerrado hasta este lunes por la noche tras erupción volcánica
El principal aeropuerto internacional de Yakarta y otros tres han extendido su cierre hasta las 18:00 horas del lunes (11:00 GMT) debido a una erupción volcánica en Indonesia, lo que impide que decenas de miles de viajeros lleguen a sus destinos. "Debido al aumento de la actividad eruptiva del volcán Anak Krakatau, se han suspendido los vuelos en varios aeropuertos", anunció Angkasa Pura, la empresa operadora del aeropuerto, en redes sociales. El volcán Anak Krakatau, que significa "hijo de Krakatau", entró en erupción el sábado, con flujos de lava y detonaciones audibles a cientos de kilómetros de distancia. Se registraron nuevas erupciones el domingo, según informó la agencia de vulcanología. La probabilidad de otra erupción sigue siendo alta hasta el lunes por la mañana, añadió la agencia.
Seis aeropuertos de Indonesia suspenden operaciones por erupción volcánica
Las autoridades indonesias suspendieron el domingo las operaciones en seis aeropuertos, incluido el aeropuerto internacional de Yakarta, tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, situado a más de 150 kilómetros de la capital, anunció el ministro de Transporte.
Además del aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta y de otros tres aeropuertos ubicados también en la capital, cerraron las terminales aéreas internacionales de Bandung y Radin, situadas cerca de Bandar Lampung, en la isla de Sumatra, indicó Dudy Purwagandhi durante una rueda de prensa.
Poco después, el aeropuerto internacional de Yakarta anunció la prolongación de la suspensión de vuelos hasta las 17H30 locales (10H30 GMT), en una situación que ya ha afectado a más de 200 vuelos y 20.000 pasajeros.
El monte Anak Krakatoa hizo erupción el sábado, lanzando lava y estruendos que se escucharon a hasta 700 kilómetros de distancia, indicó la agencia vulcanológica de Indonesia en un comunicado.
El domingo se registraron dos nuevas erupciones, agregó el organismo.
Cerrados otros 5 aeropuertos en Indonesia
Las cenizas por la erupción del volcán Anak Krakatoa han obligado a cerrar en total cinco aeropuertos de la isla de Java –Soekarno-Hatta (el de Yakarta), Halim Perdanakusuma, Budiarto, Pondok Cabe y Husein Sastranegara– y el Radin Inten de Sumatra.
La erupción del volcán obliga a cerrar el aeropuerto de Yakarta
La erupción del volcán Anak Krakatoa ha obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto internacional de Yakarta, uno de los principales centros de conexión aérea del sudeste asiático, debido a la presencia de ceniza. Ello ha afectado a más de 200 vuelos y a unos 22.000 pasajeros, ha informado este domingo el Gobierno de Indonesia.
Las cenizas del volcán
Los ciudadanos advierten de que las cenizas del volcán Anak Krakatoa están llegando a Lampung del Sur y están entrando a las casas de los vecinos de la zona.
Alerta roja por ceniza volcánica por la erupción del Anak Krakatoa
El volcán Anak Krakatoa, en Indonesia, ha entrado en una fase de erupción masiva que ha obligado a activar el nivel máximo de alerta roja para la aviación internacional. Según el Centro de Meteorología de Aviación de EE. UU. (Aviation Weather Center), la nube de ceniza se desplaza con fuerza hacia la isla de Java y ya afecta a nuevas áreas urbanas como Yakarta Oriental, Karawang, Cirebon o Cilacap. El aviso advierte del grave riesgo que supone la pluma volcánica para la navegación aérea y el tráfico comercial en la región.
La erupción forma una nube de pirocúmulos
La erupción piroclástica del Anak Krakatau comenzó alrededor de las 23:00 WIB y, según las observaciones por satélite, seguía activa, desplazándose hacia el oeste a lo largo de 851 km.
La erupción formó una nube de pirocúmulos, es decir, una nube de polvo caliente (nube de ceniza) que contiene dióxido de azufre. La isla de Enggano se encuentra entre las zonas cubiertas por esta nube.
Si la erupción puede observarse visualmente mediante satélite, esto indica que el volumen de la erupción es muy significativo y denso.
Según las simulaciones, la erupción formó una columna elevada, con una altura estimada de entre 13 y 14 km, alcanzando la altitud de la tropopausa.
En determinados momentos, cuando se forman fuertes brisas marinas y se produce una baja presión en Banten, la nube piroclástica podría desplazarse potencialmente hacia la zona de Serang, en Banten, etc.
Vuelos cancelados y cambios de ruta
La ceniza volcánica del volcán Anak Krakatau ha obligado a cambiar la ruta de algunos vuelos e, incluso, a cancelar y reprogramar otros por precaución.
El volcán Anak Krakatau entra en erupción en Indonesia
El volcán continúa en erupción
Según informa la emisora NewsRadio Philippines, el monte Anak Krakatau de Indonesia, también conocido como volcán Krakatoa, continúa en erupción y emite material volcánico desde la noche del viernes 3 de septiembre.
Comunican que se ha advertido a los residentes afectados de las zonas cercanas sobre la actividad explosiva del volcán, cuyas columnas de ceniza volcánica se elevan hasta una altura estimada de 15 km, según el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas (VAAC).
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