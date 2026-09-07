Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania reanuda ataques masivos contra Rusia a la espera de llegada emisarios de EEUU

Zelenski afirma antes de reunión con enviados de EEUU que Kiev "está interesado en acercar el fin de la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que Kiev "está interesado en acercar el fin de la guerra" con Rusia, de cara a un encuentro en Kiev con los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el sábado participaron en reuniones en Rusia para abordar el conflicto.

"Nos reunimos con nuestro equipo negociador antes del encuentro con los enviados del presidente de Estados Unidos. Estamos preparados para el diálogo", ha dicho Zelenski, que ha subrayado que "Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva". "Nos interesa acercar el fin de la guerra", ha sostenido.

Así, ha apuntado en un mensaje en redes sociales que "se necesita paz" y ha agregado que también "se necesitan garantías de seguridad" y "una paz digna en la posguerra". "Nuestras propuestas están listas. Es importante trabajar de manera coordinada, sustantiva y realista", ha apostillado el mandatario ucraniano.