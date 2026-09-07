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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania reanuda ataques masivos contra Rusia a la espera de llegada emisarios de EEUU
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Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Muere una menor de edad en ataques ucranianos contra Sebastopol, en Crimea, que dejan tres heridos
Una serie de ataques ucranianos contra Sebastopol --en la península de Crimea, anexionada por Rusia-- se ha saldado este domingo con al menos una menor de edad muerta y tres personas más heridas, entre ellas dos adolescentes, según ha informado el gobernador de la ciudad, Mijail Razvozhaev. "Una niña nacida en 2011 ha fallecido en la ambulancia a causa de las heridas sufridas", ha lamentado Razvozhaev en un mensaje en redes en el cual se ha referido a esta muerte como "una pérdida irreparable". Concretamente, se trata de un ataque con drones que, según la autoridad rusa, "estaba cargado de explosivos y piezas metálicas", lo que dejó "cientos" de fragmentos de metralla en la zona.
Ucrania reanuda ataques masivos contra Rusia a la espera de llegada emisarios de EEUU
El Ejército ucraniano reanudó este domingo los ataques masivos contra territorio ruso después de que los emisarios de EEUU mantuvieran la víspera negociaciones en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin.
Según el parte del Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 258 drones enemigos, cinco veces más que la jornada anterior. Fueron atacadas hasta catorce regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.
Los emisarios de la Casa Blanca intentan reactivar la iniciativa de paz en Kiev mientras Zelenski advierte de que "la guerra continuará"
Cinco años después del inicio de la guerra en Ucrania, la paz sigue siendo un horizonte lejano. Hasta ahora, pese a la mediación de Estados Unidos y al plan de 20 puntos para poner fin a las hostilidades que Washington elaboró en febrero, Moscú y Kiev mantienen posiciones muy alejadas sobre las condiciones para alcanzar un alto el fuego. En este contexto, la llegada de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Kiev después de reunirse con Vladímir Putin en Moscú durante más de tres horas han reavivado las negociaciones.
Zelenski afirma antes de reunión con enviados de EEUU que Kiev "está interesado en acercar el fin de la guerra"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que Kiev "está interesado en acercar el fin de la guerra" con Rusia, de cara a un encuentro en Kiev con los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el sábado participaron en reuniones en Rusia para abordar el conflicto.
"Nos reunimos con nuestro equipo negociador antes del encuentro con los enviados del presidente de Estados Unidos. Estamos preparados para el diálogo", ha dicho Zelenski, que ha subrayado que "Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva". "Nos interesa acercar el fin de la guerra", ha sostenido.
Así, ha apuntado en un mensaje en redes sociales que "se necesita paz" y ha agregado que también "se necesitan garantías de seguridad" y "una paz digna en la posguerra". "Nuestras propuestas están listas. Es importante trabajar de manera coordinada, sustantiva y realista", ha apostillado el mandatario ucraniano.
Los enviados de Trump llegan a Ucrania tras reunirse con Putin
Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este domingo a Ucrania con una propuesta que según el presidente Donald Trump, busca poner fin al conflicto con Rusia, un día después de reunirse con Vladimir Putin en Moscú.
Se trata de la primera visita a Kiev de Witkoff, un empresario cercano a Trump, y de Kushner, el yerno del presidente estadounidense, desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto.
Witkoff y Kushner llegaron a Kiev en tren, informó un periodista de la AFP desde una estación de ferrocarril en la capital ucraniana. Está previsto que mantengan conversaciones con el presidente Volodimir Zelenski.
Desde su regreso a la Casa Blanca a comienzos de 2025, Donald Trump ha iniciado varias rondas de conversaciones para encontrar una salida a la guerra desencadenada por la invasión rusa de 2022, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Rusia culpa a Ucrania de reanudar los ataques masivos a la espera de los emisarios de EEUU
El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que el Ejército de Ucrania ha reanudado hoy los ataques masivos contra territorio ruso después de que los emisarios de EEUU mantuvieran la víspera negociaciones en el Kremlin con Vladímir Putin.
Según el parte del ministerio, las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 258 drones enemigos, cinco veces más que la jornada anterior. Fueron atacadas hasta 14 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.
Putin recibe la propuesta de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reanudó este sábado -tras más de seis meses de pausa- las negociaciones con Estados Unidos con el fin de reavivar el proceso de paz en Ucrania, para lo que ambos bandos aceptaron suspender durante 72 horas los ataques contra sus respectivas capitales.
Putin recibió en el Palacio del Kremlin a los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que estos llevaban a Moscú y a Kiev "una propuesta para poner fin a la guerra".
Colombia pide a Rusia y Ucrania frenar el reclutamiento de connacionales para la guerra
Colombia pidió a Rusia y Ucrania que cesen la contratación de ciudadanos colombianos para integrar sus Fuerzas Armadas y faciliten el regreso de quienes ya integran esos ejércitos, informó este sábado la Cancillería de ese país.
La Cancillería señaló que Colombia "no apoya, incentiva ni autoriza" la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales y exhortó a los dos países a detener el reclutamiento de colombianos para prestar servicios militares en el exterior.
De acuerdo con la información, el Ministerio de Relaciones Exteriores registra hasta la fecha 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y otras 890 vinculadas con connacionales en Rusia.
Putin abre las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca
El presidente ruso, Vladímir Putin, abrió hoy las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.
"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", dijo Putin al comienzo del encuentro en el que saludó a sus interlocutores en inglés: "Welcome. Nice to meet you".
Putin y Zelenski suspenden tres días los ataques tras la llegada de emisarios de EEUU
La mediación estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania vuelve a activarse tras meses de estancamiento en las negociaciones. El enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, llegaron este sábado a Moscú para reunirse con el presidente ruso, en su primera visita a la capital del país desde enero, después de que los estadounidenses hayan concentrado sus esfuerzos en la guerra contra Irán. Está previsto que, tras su encuentro en Moscú, viajen a Kiev en un intento de reactivar las conversaciones de paz. Mientras tanto, ambos bandos han suspendido sus ataques mutuos después de que Estados Unidos exigiera garantías de seguridad.
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