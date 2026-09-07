Guerra de Irán, en directo: Crece la inestabilidad en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Hambruna Al hilo del bloqueo impuesto por Washington, el secretario del Consejo de Seguridad ha negado que este vaya a desencadenar una hambruna ya que, ha sostenido, la cúpula dirigente iraní "ya lo ha previsto" y, por ende, las reservas de productos básicos y materias primas "están plenamente abastecidas", mientras que la venta de petróleo "continúa". "Hemos aprovechado la oportunidad que nos brinda el memorando de entendimiento y sacado de la región entre 70 y 80 millones de barriles de petróleo que se habían producido y acumulado anteriormente, y los estamos vendiendo", ha asegurado agregando que están activando "corredores terrestres" para evitar depender únicamente del comercio marítimo. En última instancia, Rezaei ha aludido a la ruta acordada con Omán en el estrecho de Ormuz para anotar que ese "nuevo corredor internacional que gestiona Irán (y) se ha acordado con los omaníes se anunciará en los próximos días".

Gran mentira Del mismo modo, Rezaei ha tachado de "gran mentira" la afirmación por parte de Estados Unidos de que el estrecho de Ormuz está abierto, dado que, ha subrayado, "antes de que se cerrara circulaban más de 100 buques que transportaban más de 100 millones de toneladas de mercancías, pero ahora circulan como máximo entre siete y ocho buques que transportan productos iraníes esenciales". "El estrecho de Ormuz está completamente cerrado y la afirmación de Estados Unidos de que los buques y petroleros pueden atravesarlo es una gran mentira. Por supuesto, cuentan con medidas para atravesar el rocoso camino de Omán, por el que algunos buques pretenden pasar navegando en silencio, aunque la mayoría acaba siendo alcanzada; y, por supuesto, actualmente no tenemos previsto hundir esos buques por motivos medioambientales", ha reflexionado la autoridad iraní.

Irán anuncia una nueva "zona prohibida" cerca de Ormuz y amenaza con sancionar a quienes la vulneren El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha avanzado, de cara a "los próximos días", la creación de una "nueva zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz, enclave que, ha reiterado, permanece "completamente cerrado", a la par que ha advertido de la interposición de sanciones contra quienes traten de vulnerar sus restricciones. "En los próximos días anunciaremos una nueva zona prohibida que abarca la distancia entre la línea de bloqueo estadounidense y los puertos de carga", ha especificado el jerarca iraní en una entrevista con la radiotelevisión estatal, IRIB, en la cual ha advertido de que "cualquier buque que zarpe desde cualquiera de los dos lados del estrecho de Ormuz y tenga la intención de navegar hacia el estrecho --sin coordinarse con Teherán-- será incluido en la lista de sanciones de Irán".

Al menos 4 muertos por los nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano Al menos cuatro personas han muerto a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano argumentando que actuaba contra "violaciones" del alto el fuego por parte del partido-milicia chií Hezbolá, concretamente el lanzamiento de drones contra sus tropas. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que por el momento se han confirmado dos muertos en Nabatiye al Fuqa y otros dos muertos en Arab Salim, donde además hay seis heridos, entre ellos dos niños, según ha recogido la agencia estatal libanesa, NNA. También hay otros ocho heridos en Nabatiye.

Israel emite una orden de evacuación y ataca el sur de Líbano El Ejército de Israel ha emitido una orden de evacuación para una localidad en el sur de Líbano y ha lanzado nuevos bombardeos contra la zona en lo que ha descrito como una respuesta a "violaciones" del alto el fuego por parte del partido-milicia chií Hezbolá, concretamente el lanzamiento de drones contra sus tropas.

Irán dice haber atacado un dron naval de EEUU en el estrecho de Ormuz La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este domingo de un ataque contra un dron naval de Estados Unidos cuando intentaba entrar en aguas "protegidas" por el cuerpo militar de élite en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington.

Nueve gazatíes heridos por un interceptor israelí activado por fuego del propio Israel Nueve gazatíes resultaron heridos en la noche del sábado en la ciudad de Gaza (norte de la Franja) al caer sobre ellos los restos de un misil interceptor lanzado por error por Israel contra fuego del propio Ejército israelí. Según informó el Ejército de Israel en un comunicado, un misil interceptor fue lanzado contra un "objetivo falso que posteriormente se identificó como fuego de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) proveniente de operaciones realizadas en el sur de la Franja de Gaza".

Irán condena el ataque de EEUU contra sus buques y advierte de consecuencias si continúan Irán condenó este sábado los ataques estadounidenses contra tres de sus petroleros y advirtió que si se repiten estas agresiones responderá "de manera más severa que antes" contra buques de Estados Unidos en la región. El Ministerio de Exteriores iraní "condenó enérgicamente" los ataques contra "mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán" este sábado y lo consideró una violación de la Carta de Naciones Unidas y un "crimen de guerra". "La responsabilidad de las consecuencias de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de Estados Unidos en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios", indicó la cartera en un comunicado.

EEUU ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra Estados Unidos ha informado este sábado de que ha atacado a tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria 'M/T Downy' cerca de la costa de la isla de Jarg y 'M/T Stark 1' cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío 'M/T Kylo', conocido también como 'Noxen', en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".