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Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

El volcán Anak Krakatoa de Indonesia entra en erupción con fuentes de lava y una columna de cenizas

El monte Anak Krakatau arrojó una fuente de lava este viernes 4 de septiembre de 2026

El monte Anak Krakatau arrojó una fuente de lava este viernes 4 de septiembre de 2026 / Agencia Geológica de Indonesia / ANTARA

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Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

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El volcán Anak Krakatoa, que provocó un devastador tsunami el 22 de diciembre de 2018 en Indonesia, ha entrado en erupción este viernes por la noche. Las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo.

EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Anak Krakatoa.

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