Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

La erupción forma una nube de pirocúmulos

La erupción piroclástica del Anak Krakatau comenzó alrededor de las 23:00 WIB y, según las observaciones por satélite, seguía activa, desplazándose hacia el oeste a lo largo de 851 km.

La erupción formó una nube de pirocúmulos, es decir, una nube de polvo caliente (nube de ceniza) que contiene dióxido de azufre. La isla de Enggano se encuentra entre las zonas cubiertas por esta nube.

Si la erupción puede observarse visualmente mediante satélite, esto indica que el volumen de la erupción es muy significativo y denso.

Según las simulaciones, la erupción formó una columna elevada, con una altura estimada de entre 13 y 14 km, alcanzando la altitud de la tropopausa.

En determinados momentos, cuando se forman fuertes brisas marinas y se produce una baja presión en Banten, la nube piroclástica podría desplazarse potencialmente hacia la zona de Serang, en Banten, etc.