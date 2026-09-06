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Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo
El volcán Anak Krakatoa de Indonesia entra en erupción con fuentes de lava y una columna de cenizas
El volcán Anak Krakatoa, que provocó un devastador tsunami el 22 de diciembre de 2018 en Indonesia, ha entrado en erupción este viernes por la noche. Las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo.
EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Anak Krakatoa.
La erupción del volcán obliga a cerrar el aeropuerto de Yakarta
La erupción del volcán Anak Krakatoa ha obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto internacional de Yakarta, uno de los principales centros de conexión aérea del sudeste asiático, debido a la presencia de ceniza. Ello ha afectado a más de 200 vuelos y a unos 22.000 pasajeros, ha informado este domingo el Gobierno de Indonesia.
Las cenizas del volcán
Los ciudadanos advierten de que las cenizas del volcán Anak Krakatoa están llegando a Lampung del Sur y están entrando a las casas de los vecinos de la zona.
Alerta roja por ceniza volcánica por la erupción del Anak Krakatoa
El volcán Anak Krakatoa, en Indonesia, ha entrado en una fase de erupción masiva que ha obligado a activar el nivel máximo de alerta roja para la aviación internacional. Según el Centro de Meteorología de Aviación de EE. UU. (Aviation Weather Center), la nube de ceniza se desplaza con fuerza hacia la isla de Java y ya afecta a nuevas áreas urbanas como Yakarta Oriental, Karawang, Cirebon o Cilacap. El aviso advierte del grave riesgo que supone la pluma volcánica para la navegación aérea y el tráfico comercial en la región.
La erupción forma una nube de pirocúmulos
La erupción piroclástica del Anak Krakatau comenzó alrededor de las 23:00 WIB y, según las observaciones por satélite, seguía activa, desplazándose hacia el oeste a lo largo de 851 km.
La erupción formó una nube de pirocúmulos, es decir, una nube de polvo caliente (nube de ceniza) que contiene dióxido de azufre. La isla de Enggano se encuentra entre las zonas cubiertas por esta nube.
Si la erupción puede observarse visualmente mediante satélite, esto indica que el volumen de la erupción es muy significativo y denso.
Según las simulaciones, la erupción formó una columna elevada, con una altura estimada de entre 13 y 14 km, alcanzando la altitud de la tropopausa.
En determinados momentos, cuando se forman fuertes brisas marinas y se produce una baja presión en Banten, la nube piroclástica podría desplazarse potencialmente hacia la zona de Serang, en Banten, etc.
Vuelos cancelados y cambios de ruta
La ceniza volcánica del volcán Anak Krakatau ha obligado a cambiar la ruta de algunos vuelos e, incluso, a cancelar y reprogramar otros por precaución.
El volcán Anak Krakatau entra en erupción en Indonesia
El volcán continúa en erupción
Según informa la emisora NewsRadio Philippines, el monte Anak Krakatau de Indonesia, también conocido como volcán Krakatoa, continúa en erupción y emite material volcánico desde la noche del viernes 3 de septiembre.
Comunican que se ha advertido a los residentes afectados de las zonas cercanas sobre la actividad explosiva del volcán, cuyas columnas de ceniza volcánica se elevan hasta una altura estimada de 15 km, según el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas (VAAC).
Imágenes de la erupción
La erupción actual no tiene potencial para provocar un tsunami
Las evaluaciones realizadas por el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos indonesio, el PVMBG, concluyen que por el momento la erupción actual no tiene potencial para provocar un tsunami.
Según su directora, Rita Susilawati, la parte del volcán que ha vuelto a crecer desde 2018 todavía es relativamente pequeña y no presenta ahora mismo riesgo de sufrir un derrumbe de suficiente magnitud para generar una gran ola. Las autoridades mantienen, eso sí, una vigilancia continua sobre su actividad y sobre los cambios en la forma de la isla.
Las autoridades piden calma
Por el momento, las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) ha hecho una llamada a la calma ante la preocupación por un posible tsunami provocado por la erupción del monte Anak Krakatoa.
El director en funciones del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres de la BNPB, Berton S. P. Panjaitan, explicó este sábado que el Gobierno también está vigilando de cerca la posibilidad de que la actividad del Anak Krakatau provoque un tsunami, una situación que ha generado inquietud entre la población.
"Por tanto, esperamos que los residentes de Banten y Lampung no se dejen llevar por el pánico", afirmó Berton.
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