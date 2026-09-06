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Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Hace apenas unos días, el mandatario estadounidense calificó a España de "país arruinado"

Decenas de personas intentando cruzar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026.

Decenas de personas intentando cruzar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026. / EP

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EFE

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El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó este domingo de "triste" lo que ocurre en Ceuta y dijo que España es un país con "cero control" de sus fronteras, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes el pasado julio.

Mediante una publicación en su red, Truth social, Trump volvió a aludir al caso de Ceuta, sin mencionarlo expresamente: "Muy triste lo que está pasando en España, un país con CERO control de su frontera". No es la primera vez que el mandatario estadounidense critica a España, a quien ya ha echado en cara sus desavenencias sobre el gasto en defensa o su actitud en los conflictos de Irán o Gaza.

Así, el miércoles pasado calificó a España de "país arruinado" y afirmó que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado julio fue "muy triste de ver". "España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar", declaró el mandatario en una entrevista con el canal británico GB News.

Sobre Ceuta, Trump dijo en ese medio que "lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver (...) Miles de personas irrumpiendo en masa en su país. Nunca he visto nada igual", apuntó en relación con la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio pasado.

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A finales de julio entraron en Ceuta de forma irregular más de 70.000 inmigrantes desde Marruecos, la mayor parte de los cuales regresó en los días siguientes, aunque todavía permanecen en la ciudad algo más de 5.000 a la espera de que se tramiten sus expedientes de devolución o asilo.

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