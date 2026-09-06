Oriente Próximo
Israel vuelve a atacar el sur de Líbano en respuesta a las "violaciones" de Hezbolá sobre el terreno
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EP
El Ejército de Israel ha lanzado este domingo una nueva ronda de ataques sobre el sur de Líbano tras acusar al partido-milicia chíi Hezbolá de atacar con drones explosivos a sus combatientes en una zona de seguridad, violando así lo pactado en los acuerdos mediados por Estados Unidos.
"Otra flagrante violación de los acuerdos. Terroristas de Hezbolá lanzaron dos drones hacia soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que operaban en la Zona de Seguridad en el sur del Líbano", ha denunciado el ejército israelí en una publicación en sus redes sociales.
De esta manera, el Ejército hebreo ha anunciado que sus soldados han abierto fuego y han derribado uno de los drones "suicidas" que se dirigían hacia los soldados sin que por el momento se haya reportado posibles heridos. Por lo tanto, las FDI se encuentran en este momento atacando "en respuesta" a la milicia el sur de Líbano.
"Terroristas de la organización terrorista Hezbolá lanzaron, a primera hora de esta mañana (domingo), dos drones suicidas contra las fuerzas del Ejército de defensa que controlan la zona de seguridad en el sur del Líbano. Los combatientes dispararon contra uno de los drones y lo derribaron. No hay heridos entre nuestras fuerzas", ha declarado la portavoz del Ejército de Defensa israelí, Ella Waweya.
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