Joaquín Campos: "Es incomprensible que Daniel Sancho vaya a salir pronto de Tailandia"

Se acaban de cumplir dos años de la condena a cadena perpetua a Daniel Sancho (32 años) y tres del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. La defensa del joven, hijo del actor Rodolfo Sancho, mantiene la esperanza de que se resuelva favorablemente su recurso para desmontar la premeditación y reducir así la pena. Con ese dictamen se podría poner en marcha la tramitación para que pudiera cumplir su pena en España. Sin embargo, ese traslado podría no producirse tan pronto como calcula el entorno de Sancho, según un artículo de la revista Lecturas que recoge la visión del escritor y periodista Joaquín Campos. Es una de las voces que contradicen al equipo legal de Daniel Sancho y que dibuja un horizonte bastante complicado para él. El sábado calificó como "incomprensible" que se produzca esa extradición, dada la gravedad de los hechos por los que ha sido condenado y la situación de otros presos españoles que también están presos en Tailandia por delitos de sangre.

Otros casos

Durante su intervención en el programa 'Fiesta', Joaquín Campos ha explicado por qué las expectativas para Daniel Sancho no son halagüeñas. Desde su punto de vista, basta con analizar la situación judicial de Artur Segarra y Carlos Alcañiz, los otros dos españoles condenados por asesinato en el país asiático. "El primer asesino descuartizador español, Artur Segarra, lleva 11 años en Tailandia y no ha salido", explica Campos, que también señala que "Carlos Alcañiz lleva seis años y solo está condenado por asesinato". Por ello, agrega que "no tendría sentido que Daniel Sancho fuera el último en llegar y el primero en salir, es incomprensible que vaya a salir pronto".

Pese a ello, el entorno de Daniel Sancho insiste en que el nieto de Sancho Gracia se mantiene optimista y confiado en que podrá volver a España más pronto que tarde, una actitud que, para Campos, demuestra que el joven "no tiene contacto con el exterior y no conoce muchas cosas que están ocurriendo en torno a su recurso y a su situación real".

Complicaciones

Mientras Daniel Sancho sigue esperando la resolución del recurso con el que espera reducir su pena y ser condenado únicamente por homicidio, la justicia tailandesa estudia aplicar un cambio que podría complicar todavía más la situación del hijo de Rodolfo Sancho. "Una excarcelación de un famoso narcotraficante, que estaba condenado a cadena perpetua, ha generado estupor en Tailandia tras seis indultos reales. El Departamento de Instituciones Penitenciarias estudiaba hasta ayer una normativa importante: todas las personas que tengan pena capital tendrán que estar un mínimo de 25 años en Tailandia", contaba hace unos días Joaquín Campos en 'El verano se mueve'.

Esta modificación, que ya está plasmada en un borrador y podría hacerse oficial pronto, también afectará a los condenados a cadena perpetua, como es el caso de Daniel Sancho, a quien esta nueva normativa "no le permitirá salir del país hasta, al menos, dentro de 20 años", tal y como explicó Campos.

El escritor insistía en que esta realidad "tira por tierra todas las palabras de la defensa y del padre, quienes pensaban que en pocos años podría estar de vuelta en una prisión de España". Entretanto, la defensa de la familia Arrieta, representada por Juango Ospina, estima que Daniel Sancho podrá regresar a España para cumplir su condena "en más de 12 años, que es el tiempo aproximado y similar con otro tipo de procedimientos", ha expresado el letrado.