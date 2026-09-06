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Clima extremo

Japón emite la alerta máxima por posibles deslizamientos ante fuertes lluvias en el sur

La primera ministra Takaichi alerta sobre una lluvia torrencial sin precedentes, recomendando la evacuación temprana para proteger vidas.

La primera minista de Japón, Sanae Takaichi

La primera minista de Japón, Sanae Takaichi / FRANCK ROBICHON / EFE

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Efe

Tokio
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La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió este sábado la alerta máxima por posibles deslizamientos en la isla de Yakushima, en la sureña prefectura de Kagoshima, ante las fuertes lluvias que se están registrando en la zona.

"Se trata de una lluvia torrencial sin precedentes, y en particular en las zonas de alerta por deslizamientos de tierra y similares, existe una altísima probabilidad de que ya se haya producido algún tipo de desastre", alertó la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en la red social X.

Según la cadena de televisión pública NHK, las lluvias son el resultado de la combinación de un frente otoñal y los efectos de la tormenta tropical Krovanh, que se encuentra sobre las islas del sur de Japón.

De momento no se han registrado incidentes en la zona, y las autoridades han pedido a los residentes que extremen las precauciones, y alertaron de que los ríos pueden desbordarse y las zonas llanas sufrir inundaciones.

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"Si siente el menor peligro, no tema equivocarse y tome la iniciativa de evacuar tempranamente por su propia decisión, priorizando acciones para proteger su propia vida", escribió la mandataria japonesa.

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