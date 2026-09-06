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Irán asegura haber atacado un dron naval estadounidense en el estrecho de Ormuz

Guerra de Irán, en directo: Crece la inestabilidad en Oriente Medio

Archivo - Una embarcación en el estrecho de Ormuz. Imagen de archivo

Archivo - Una embarcación en el estrecho de Ormuz. Imagen de archivo / Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

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France Presse

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La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, ha anunciado este domingo el ataque a un dron naval estadounidense en la región del estrecho de Ormuz, según la agencia oficial Irna y la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria "atacaó un vehículo militar de superficie estadounidense no tripulado (buque teledirigido) que intentaba penetrar en la zona protegida del estrecho de Ormuz", escribieron en un comunicado citado por la televisión estatal.

Escalada militar: "La era de las respuestas proporcionales ha terminado"

El ataque ha coincidido con la declaración del jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que amenazó este domingo a Estados Unidos con una respuesta más dura si vuelve a atacar a Irán, en plena escalada militar en torno al estrecho de Ormuz: "Los estadounidenses deben haber entendido que la era de las respuestas proporcionales ha terminado", afirmó. "Toda agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa", añadió.

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La Guardia Revolucionaria anunció que, además de haber atacado un buque estadounidense no tripulado, también lanzó ataques a varios petroleros y barcos estadounidenses en la zona. Washington, por su parte, afirmó haber atacado tres petroleros iraníes. "Si disparan contra dos de nuestros buques, les impondremos un coste económico aún mayor: nos quedaremos con tres de los suyos", declaró el jefe del Centcom, Brad Cooper.

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