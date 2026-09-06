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Hospitalizan a la reina Margarita de Dinamarca por una indisposición

La Casa Real resaltó que la reina se encuentra "de buen ánimo y bien, atendiendo a las circunstancias" y que estará ingresada la próxima semana para tratamiento y observación

La reina Margarita de Dinamarca, en una imagen de archivo.

La reina Margarita de Dinamarca, en una imagen de archivo. / EP

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EFE

Copenhague
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La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido ingresada este domingo en el Hospital del Reino de Copenhague por una indisposición, informó la Casa Real de este país nórdico.

"Se ha constatado un nuevo hematoma en la región de la cadera así como una deshidratación suave. Ambos deben ser tratados", consta en un comunicado enviado por esta institución.

La Casa Real resaltó que la reina se encuentra "de buen ánimo y bien, atendiendo a las circunstancias" y que estará ingresada la próxima semana para tratamiento y observación.

Su ingreso le impedirá viajar este miércoles a Oslo para asistir al funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido hace nueve días a los 89 años.

La representación danesa en el funeral se reducirá ahora a los reyes Federico X y Mary, la princesa Benedicta (hermana de Margarita) y el príncipe heredero Christian.

Margarita sufrió varios ingresos hospitalarios en mayo por problemas coronarios y para ser sometida a una angioplastia, aunque reapareció en público en junio y reanudó su agenda oficial.

La reina fue ingresada el pasado 14 de mayo en el Hospital del Reino por una angina de pecho, que obligó a practicarle una angioplastia, y permaneció allí durante cinco días.

Seis días después tuvo que ser hospitalizada de nuevo al serle detectado un trombo en la zona de la cadera, resultado de una caída anterior, hasta ser dada de alta el 29 de mayo.

Margarita, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, mantiene el título de reina y sigue participando en actos oficiales.

Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.

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La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era "de por vida", apeló entonces para justificar su retirada a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación.

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