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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Putin recibe la propuesta de Trump para poner fin a los ataques
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Colombia pide a Rusia y Ucrania frenar el reclutamiento de connacionales para la guerra
Colombia pidió a Rusia y Ucrania que cesen la contratación de ciudadanos colombianos para integrar sus Fuerzas Armadas y faciliten el regreso de quienes ya integran esos ejércitos, informó este sábado la Cancillería de ese país.
La Cancillería señaló que Colombia "no apoya, incentiva ni autoriza" la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales y exhortó a los dos países a detener el reclutamiento de colombianos para prestar servicios militares en el exterior.
De acuerdo con la información, el Ministerio de Relaciones Exteriores registra hasta la fecha 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y otras 890 vinculadas con connacionales en Rusia.
Putin abre las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca
El presidente ruso, Vladímir Putin, abrió hoy las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.
"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", dijo Putin al comienzo del encuentro en el que saludó a sus interlocutores en inglés: "Welcome. Nice to meet you".
Putin y Zelenski suspenden tres días los ataques tras la llegada de emisarios de EEUU
La mediación estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania vuelve a activarse tras meses de estancamiento en las negociaciones. El enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, llegaron este sábado a Moscú para reunirse con el presidente ruso, en su primera visita a la capital del país desde enero, después de que los estadounidenses hayan concentrado sus esfuerzos en la guerra contra Irán. Está previsto que, tras su encuentro en Moscú, viajen a Kiev en un intento de reactivar las conversaciones de paz. Mientras tanto, ambos bandos han suspendido sus ataques mutuos después de que Estados Unidos exigiera garantías de seguridad.
Putin ordena suspender tres días los ataques a Kiev tras la llegada de emisarios de EEUU
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado cesar durante tres días los ataques contra la capital ucraniana debido al viaje a Moscú y Kiev de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó hoy el Kremlin.
"El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev. Esto está relacionado con los preparativos de los contactos de los (enviados) estadounidenses en Kiev", explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a las agencias locales.
Peskov también confirmó que Kiev había informado a Moscú de la decisión del presidente ucraniano, Volodími Zelenski, de suspender los ataques a Rusia durante la presencia en ambos países de Witkoff y Kushner.
Washington había exigido a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, tras lo que el Kremlin negó en un primer momento el viernes un posible acuerdo al respecto con Ucrania.
Rusia pide a EEUU tener en cuenta la "realidad sobre el terreno" en Ucrania: "Evoluciona y no a favor de Kiev"
Las autoridades de Rusia han manifestado este sábado, poco antes de la reunión prevista con el enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno del magnate repubicano, Jared Kushner, que Washington debe tener en cuenta "las realidades sobre el terreno" a la hora de plantear una salida al conflicto, incidiendo en que la situación "evoluciona y no a favor de Kiev".
Cuatro muertos en un ataque ruso en Dnipró pese el alto al fuego temporal ordenado por Ucrania
Al menos cuatro personas han muerto y cinco han resultado heridas en un ataque perpetrado por el Ejército ruso en la región ucraniana de Dnipró, situada en el este del país, durante la madrugada de este sábado y después del alto al fuego temporal ordenado por Kiev en medio de la visita de la delegación estadounidense para reanudar las conversaciones de paz.
Trump dice que sus enviados a Ucrania viajan con un plan para "acabar con la guerra" con Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que enviaba a Jared Kushner y Steve Witkoff a Moscú y Kiev con una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años. "Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos".
Trump confirma que sus enviados viajan a Rusia y Ucrania para reavivar las negociaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que sus emisarios, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este fin de semana a Moscú y Kiev para tratar de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. "Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras", declaró a la prensa Trump, quien recordó que no ha recibido el Premio Nobel de la Paz pese a sus esfuerzos para terminar conflictos internacionales.
Rusia incluye al periódico independiente 'Novaya Gazeta' en su lista de "agentes extranjeros"
El Ministerio de Justicia de Rusia ha incluido este viernes al periódico independiente ruso 'Novaya Gazeta', fundado en abril de 1993 con apoyo financiero del expresidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, en su lista de "agentes extranjeros". "Novaya Gazeta ha difundido información falsa sobre decisiones y políticas de las autoridades públicas rusas, así como sobre el sistema electoral de la Federación. Se ha opuesto a la operación militar especial en Ucrania, ha participado en la difusión de mensajes y materiales de agentes extranjeros al público en general y colabora con agentes extranjeros", ha señalado en un comunicado.
El partido de Le Pen genera indignación en Francia al amenazar con "cerrar el grifo" a Ucrania
Un dirigente del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen generó indignación en Francia, al amenazar con "cerrar el grifo" de la ayuda a Ucrania si llegan al poder tras la elección presidencial de 2027. Consultado el jueves por la noche por el canal BFMTV sobre la posibilidad de "cerrar el grifo" de las ayudas al Gobierno de Kiev, el vicepresidente de RN, Louis Aliot, respondió: "Cerramos el grifo". "El sistema de salud, el sistema educativo, el conjunto de la economía, todo el mundo está al límite [en Francia] y se encuentra dinero para seguir financiando armas", declaró, considerando que había que "saber también parar una guerra". Estas declaraciones reavivaron las acusaciones recurrentes de los últimos años sobre las posiciones consideradas favorables a Moscú de Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la primera vuelta de la presidencial.
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