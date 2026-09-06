Guerra de Irán, en directo: Crece la inestabilidad en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Israel emite una orden de evacuación y ataca el sur de Líbano El Ejército de Israel ha emitido una orden de evacuación para una localidad en el sur de Líbano y ha lanzado nuevos bombardeos contra la zona en lo que ha descrito como una respuesta a "violaciones" del alto el fuego por parte del partido-milicia chií Hezbolá, concretamente el lanzamiento de drones contra sus tropas.

Irán dice haber atacado un dron naval de EEUU en el estrecho de Ormuz La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este domingo de un ataque contra un dron naval de Estados Unidos cuando intentaba entrar en aguas "protegidas" por el cuerpo militar de élite en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington.

Nueve gazatíes heridos por un interceptor israelí activado por fuego del propio Israel Nueve gazatíes resultaron heridos en la noche del sábado en la ciudad de Gaza (norte de la Franja) al caer sobre ellos los restos de un misil interceptor lanzado por error por Israel contra fuego del propio Ejército israelí. Según informó el Ejército de Israel en un comunicado, un misil interceptor fue lanzado contra un "objetivo falso que posteriormente se identificó como fuego de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) proveniente de operaciones realizadas en el sur de la Franja de Gaza".

Irán condena el ataque de EEUU contra sus buques y advierte de consecuencias si continúan Irán condenó este sábado los ataques estadounidenses contra tres de sus petroleros y advirtió que si se repiten estas agresiones responderá "de manera más severa que antes" contra buques de Estados Unidos en la región. El Ministerio de Exteriores iraní "condenó enérgicamente" los ataques contra "mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán" este sábado y lo consideró una violación de la Carta de Naciones Unidas y un "crimen de guerra". "La responsabilidad de las consecuencias de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de Estados Unidos en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios", indicó la cartera en un comunicado.

EEUU ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra Estados Unidos ha informado este sábado de que ha atacado a tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria 'M/T Downy' cerca de la costa de la isla de Jarg y 'M/T Stark 1' cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío 'M/T Kylo', conocido también como 'Noxen', en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".

Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania con un plan para "terminar la guerra" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que envió a sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev con una propuesta para poner fin al conflicto en Ucrania, que ya lleva cuatro años. "Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos". La medida marca el último intento de Washington de romper el estancamiento diplomático en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que se esperaba la llegada de los enviados a Kiev el domingo. El medio estadounidense Axios informó que se reunirían con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el sábado y luego con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev el domingo. El Kremlin se negó a comentar.

Washington autoriza la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este viernes la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí por valor de cerca de 5.000 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros) para "fortalecer la seguridad de un aliado importante" ante la inestabilidad en la región. La cartera de Exteriores estadounidense ha detallado que la operación busca "fortalecer la capacidad de defensa aérea" del reino saudí. En este marco, Riad ha autorizado la compra de bombas guiadas de alcance extendido (JDAM-ER, por sus siglas en inglés) para "hacer frente a las amenazas regionales actuales y futuras", en el contexto del conflicto que libran Estados Unidos e Israel contra Irán y que cuenta con el respaldo de Arabia Saudí. "La venta propuesta mejorará la capacidad de defensa aérea de Arabia Saudí para hacer frente a las amenazas regionales actuales y futuras, reforzará su defensa nacional y mejorará la interoperabilidad con los sistemas operados por las fuerzas estadounidenses y otros socios de la región del Golfo", lee el comunicado.

Trump califica el conflicto con Irán de "small potetoes" ('insignificante') El presidente Donald Trump calificó la guerra en Irán de "small potetoes" (algo así como pequeñez o insignificante), en el último comentario de un alto dirigente estadounidense que minimiza la magnitud de un conflicto que se ha prolongado durante más de seis meses. Estos comentarios se producen un día después de que el vicepresidente JD Vance dijera que no describiría las hostilidades armadas como una "guerra", dado que las principales operaciones de combate terminaron hace meses. Al ser preguntado el viernes sobre estas declaraciones, Trump coincidió. Trump volvió a comparar la cifra de 18 militares estadounidenses fallecidos con las guerras de Vietnam y Afganistán, que duraron años y causaron la muerte de decenas de miles de soldados estadounidenses, aunque reconoció que "una sola baja ya es demasiado. Pero en Vietnam perdimos decenas de miles de personas. En Afganistán perdimos muchísimo", dijo. "Lo que hemos logrado es asombroso. Tomamos el control de Venezuela y, en esencia, hemos tomado el control de Irán".

Trump justifica a Vance por negar que hay una guerra en Irán: "Es un conflicto menor" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este viernes el argumento de su vicepresidente, JD Vance, de que el enfrentamiento con Irán no constituye una guerra, al considerar que los combates se producen de forma "intermitente". "Mucha gente no lo llama una guerra. Yo lo llamo un conflicto militar porque, para nosotros, es algo menor. No es gran cosa", declaró el mandatario a la prensa en el Despacho Oval, donde comparó el conflicto con Irán, iniciado hace seis meses, con guerras que se prolongaron durante muchos años, como la de Vietnam. Trump defendió que Vance dijo "la verdad" cuando el jueves, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, afirmó que él "no lo llamaría una guerra" al referirse al conflicto con Irán, pues dijo que "no hay intercambio de fuego en este momento".