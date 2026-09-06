El director de una escuela que salvó a sus 900 alumnos de las aguas en Nepal: "En cinco minutos, todo se derrumbó. No quedó nada"

"Soy un director sin escuela": Rajendra Dawadi evacuó a tiempo a 900 alumnos antes de ver cómo la escuela que dirigía en Trishuli Bazaar, en el norte de Nepal, desaparecía bajo las aguas de la devastadora crecida que arrasó su ciudad el 26 de agosto.

En una entrevista concedida a la AFP, el hombre de 47 años relata, pocos días después de la catástrofe, que tuvo muy poco tiempo para actuar.

Una evacuación contrarreloj

Eran las 09.00. "Mi contable llegó a la escuela y gritó: '¡Viene la inundación, viene la inundación, todos los pueblos se han inundado!'", cuenta Dawadi.

Cuando uno de sus compañeros confirmó que también había sido advertido de que una enorme ola se había formado río arriba en el Trishuli, Dawadi admite que "se asustó".

¿Qué hacer? Si la alerta resultaba ser falsa, "íbamos a perder un día de clase", recuerda haber pensado. "Pero si la información era cierta, todos, incluido yo, íbamos a perder la vida. Pedimos a la gente que fuera a refugiarse en un lugar seguro".

Sara Fernández

El director dio la orden a los 900 alumnos que se encontraban entonces en el centro de abandonar las aulas.

"Cuando informamos a los alumnos, empezaron a entrar en pánico. Una chica se desmayó delante de una clase", describe Rajendra. También pidió a los conductores de los autobuses escolares que ya estaban en ruta que dieran media vuelta.

Según los últimos balances oficiales, la catástrofe ha dejado más de 1.300 muertos y unos 5.000 desaparecidos en Nepal.

Cinco alumnos murieron en la crecida, fuera de la escuela, así como un profesor y un vigilante. "Probablemente quiso cerrar la puerta", supone Rajendra Dawadi.

Una vez a salvo en una zona elevada junto a sus alumnos, el director se volvió. "La escuela estaba allí, como el más hermoso de los edificios. Y en cinco minutos, todo se derrumbó. También era la escuela en la que yo había estudiado. No quedó nada".

"Ya no sabía qué hacer"

Santoshi Dotel, de 17 años, asistía aquella mañana a una clase de contabilidad cuando los alumnos recibieron la orden de evacuar. Todavía agradece al conserje que la apremiara para que se marchara.

"Nunca habríamos pensado que la crecida pudiera alcanzar semejante magnitud", explica.

Santoshi Dotel, de 17 años, superviviente de la riada repentina, habla con la AFP durante una entrevista en su casa de Trishuli Bazar, en el distrito nepalí de Nuwakot, el 5 de septiembre de 2026. / PEDRO PARDO / AFP

La joven cuenta que primero se acercó al río con su amiga Shriya para intentar cruzarlo y llegar a la casa familiar. "El agua de la crecida apareció de repente. Empecé a llorar porque pensaba que no podría volver a casa y que no podíamos hacer nada".

"Y entonces el puente fue arrastrado por la crecida", continúa. "Ya no tenía valor y no sabía qué hacer. Mi amiga tiró de mí y me llevó más arriba", hacia una colina.

Historia de un reencuentro

La joven, de largos cabellos negros, aprieta el teléfono entre las manos y rompe a llorar.

Santoshi Dotel permaneció sin noticias de sus padres hasta que recibió una llamada de su madre unas horas más tarde. No volvería a reunirse con ellos hasta cuatro días después, tras ser evacuada en helicóptero.

"Encontré a mi madre al bajar del helicóptero", cuenta. "Me abrazó y se puso a llorar. Mi mente ya no funcionaba".

Santoshi Dotel (centro), superviviente de la riada repentina, y sus padres, Raj Kumar Dotel (izquierda) y Durga Dotel, gesticulan durante una entrevista con la AFP en su casa de Trishuli Bazar, en el distrito nepalí de Nuwakot, el 5 de septiembre de 2026. / PEDRO PARDO / AFP

"Al ver el río desbordado, había perdido toda esperanza de que mi hija hubiera sobrevivido", relata su madre, Durga Dotel.

Una escuela que debe volver a abrir

Pocos días después del desastre, el director afirma que está presionando a las autoridades para que su escuela vuelva a abrir lo antes posible.

"Esta catástrofe es mucho peor" que el terremoto de 2015, afirma Rajendra Dawadi. "Entonces la escuela quedó completamente destruida, pero la reconstruimos. Esta vez hemos perdido tanto el terreno como el edificio".

Noticias relacionadas

Al menos 69 escuelas fueron destruidas por la mortífera crecida, poniendo en peligro la educación de cerca de 19.000 niños, según la ONG Save the Children.