Alemania prepara planes para reforzar sus defensas frente a "ataques híbridos" de Rusia

El Gobierno de Alemania ha pergeñado planes de seguridad para reforzar las defensas del país contra "ataques híbridos" de Rusia tras el reciente incidente con drones en el aeropuerto de Leipzig, que Berlín ha achacado a Moscú, con el posterior desmentido del país euroasiático, que ha reclamado a las autoridades alemanas que presenten pruebas que respalden estas afirmaciones.

"Los ataques híbridos de Rusia, que incluyen drones cargados de explosivos dirigidos a aeropuertos, agentes que operan en nuestras ciudades, ciberataques a nuestras redes y sabotaje contra nuestras infraestructuras, son una realidad cotidiana", ha dicho el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, según ha informado el diario 'Bild am Sonntag'.

Así, ha resaltado que, si bien consideran que estos ataques aumentarán, el país podrá defenderse. Para ello, su cartera ha preparado planes específicos para mejorar la protección contra drones y ciberataques, tal y como ha recogido el citado medio.

De esta forma, el espacio aéreo sobre los principales nudos de transporte, aeropuertos, estaciones de tren y el distrito gubernamental de Berlín estaría totalmente protegido contra drones mediante "nuevas unidades de despliegue rápido", según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Además, las empresas que gestionan infraestructuras críticas, como las de suministro de agua, electricidad y contratistas de defensa, también contarán con autorización legal para defenderse activamente contra los drones, según el Ministerio del Interior.

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En esta línea, se creará un escudo de protección nacional, denominado 'Cyberdome', que constará de una densa red de sensores digitales diseñados para detectar e interceptar intentos de ciberataques, ante los cientos de hackeos contra empresas alemanas durante los últimos meses.