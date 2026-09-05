Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

Las autoridades piden calma

Por el momento, las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) ha hecho una llamada a la calma ante la preocupación por un posible tsunami provocado por la erupción del monte Anak Krakatoa.

El director en funciones del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres de la BNPB, Berton S. P. Panjaitan, explicó este sábado que el Gobierno también está vigilando de cerca la posibilidad de que la actividad del Anak Krakatau provoque un tsunami, una situación que ha generado inquietud entre la población.

"Por tanto, esperamos que los residentes de Banten y Lampung no se dejen llevar por el pánico", afirmó Berton.