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Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo
El volcán Anak Krakatoa de Indonesia entra en erupción con fuentes de lava y una columna de cenizas
El volcán Anak Krakatoa, que provocó un devastador tsunami el 22 de diciembre de 2018 en Indonesia, ha entrado en erupción este viernes por la noche. Las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo.
EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Anak Krakatoa.
La erupción actual no tiene potencial para provocar un tsunami
Las evaluaciones realizadas por el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos indonesio, el PVMBG, concluyen que por el momento la erupción actual no tiene potencial para provocar un tsunami.
Según su directora, Rita Susilawati, la parte del volcán que ha vuelto a crecer desde 2018 todavía es relativamente pequeña y no presenta ahora mismo riesgo de sufrir un derrumbe de suficiente magnitud para generar una gran ola. Las autoridades mantienen, eso sí, una vigilancia continua sobre su actividad y sobre los cambios en la forma de la isla.
Las autoridades piden calma
Por el momento, las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) ha hecho una llamada a la calma ante la preocupación por un posible tsunami provocado por la erupción del monte Anak Krakatoa.
El director en funciones del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres de la BNPB, Berton S. P. Panjaitan, explicó este sábado que el Gobierno también está vigilando de cerca la posibilidad de que la actividad del Anak Krakatau provoque un tsunami, una situación que ha generado inquietud entre la población.
"Por tanto, esperamos que los residentes de Banten y Lampung no se dejen llevar por el pánico", afirmó Berton.
El tsunami de 2018 dejó 439 fallecidos
La actividad del volcán, que se mantiene activo durante esta mañana de sábado, preocupa a los residentes de la costa de la isla de Java, pues fue el 22 de diciembre de 2018 cuando la actividad del volcán provocó un devastador tsunami que dejó 439 fallecidos y más de 7000 heridos.
Columnas de ceniza de unos 15 km de altitud
El coloso volcán Anak Krakatoa, hijo del legendario Krakatoa situado en las islas indonesias de Sonda, entró en erupción este sábado por la noche, cuando se observaron fuentes de lava y columnas de ceniza que han alcanzado los 15 km de altitud.
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