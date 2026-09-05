Venezuela y la comedia de las equivocaciones: el chavismo loa el pacto petrolero con Trump del que la derecha abomina

Venezuela parece representar una comedia de las equivocaciones que gira alrededor de un reciente acuerdo energético con Estados Unidos que el propio presidente Donald Trump lo calificó de "histórico" y, además, "un regalo". El trasfondo, sin embargo, es el de un drama político con olor a petróleo. EEUU pasa a tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en 17 campos estratégicos que existen entre la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo. El nuevo pacto fue respaldado por dos cúpulas: la militar y aquella que maneja el Partido Socialista Unido (Psuv). Sus principales figuras solían lanzar arengas combativas antes del 3 de enero. "Si los gringos entran no podrán salir", gritaba Diosdado Cabello, el número dos de Nicolás Maduro, convertido ahora en uno de los lados del triángulo de poder que integran los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, en calidad de "presidenta encargada" y principal autoridad parlamentaria, así como negociador con la oposición "autorizada" por Washington.

Cabello y muchos generales aseguraban, tan solo meses atrás: "Quien ponga un pie en Venezuela será aniquilado" . También prometían que "ni una gota de petróleo para los EEUU". Las Fuerzas Armadas se declararon en estado de alerta y cantaron loas a su disposición de entrega patriótica. El "secuestro" de Maduro, a comienzos de año, y el temor de acompañarlo en una cárcel norteamericana, o tan solo un simple sentido de pragmatismo, los conminó a cambiar de libreto. Ahora son "traidores a la patria" los adversarios que pedían a Trump una intervención militar y en el presente cuestionan el nuevo esquema de asociación económica.

María Corina Machado, llamada despectivamente "la Sayona" por el antiguo madurismo y considerada por mucho tiempo la cabeza de playa de Trump en Venezuela, pasó a desempeñar un papel que no estaba destinado para ella, ni siquiera después de haberle obsequiado la medalla del Premio Nobel de la Paz al magnate republicano. Su protagonismo se ha devaluado. Trump ha preferido a Delcy Rodríguez, la "muy respetada" mandataria provisional, de acuerdo con su colega norteamericano. Y a la derechista Machado le toca por estas horas irrumpir desde el exterior como insólita impugnadora del acuerdo bilateral. "Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros", dijo a los venezolanos.

"¿Quién firma? ¿Qué es lo que realmente se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos? ", quiso saber en su airado mensaje. Si bien definió a Estados Unidos como "el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico", subrayó que "el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano". Recordó además que no puede haber "desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin gobierno electo por el voto popular", a pesar de que el propio Trump aseguró durante la reciente semana que Venezuela "no está preparada" para convocar a unos comicios.

Opacidad

El acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional contempla una inversión de más de 100.000 millones de dólares. Rodríguez aseguró que el Estado recibirá en concepto de tributos 209.000 millones de dólares. Los especialistas que han detectado más de una zona oscura en el entendimiento coinciden en que el país sudamericano recibirá 3,22 dólares cada uno de los 65.000 millones de barriles. El portal La tabla estimo que la recaudación total debería ascender a unos 2,4 billones de dólares: 11 veces más de lo contemplado oficialmente. Henrique Capriles, quien compitió en las presidencias contra Hugo Chávez y Maduro ha expresado su estupor ante la "opacidad" informativa: "el Gobierno habla de concesiones de 25 años y Trump de 100 años". El economista Luis Vicente León también apuntó contra ese mismo déficit. "Las condiciones todavía no están claras, y solo cuando lo estén podremos evaluarlas con certeza".

Alejandro Betancourt, el dueño de North American Blue Energy Partners (Nabep), la compañía seleccionada por EEUU para la firma de un convenio, se encuentra en el centro de las controversias. La mandataria provisional defendió al empresario venezolano frente a los cuestionamientos sobre su pasado judicial y sus relaciones con antiguos conjurados. Recordó que no tiene causas pendientes en su país y tampoco en Estados Unidos. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá el 35% de la empresa matriz de la North American Blue Energy Partners (Nabep), en tanto que el Departamento de Estado se garantizó la compra del 20% de la producción a precio de costo.

La ira al interior del antiguo chavismo

La bancada oficialista votó en su mayoría a favor del acuerdo, pero al interior del Psuv así como entre nostálgicos de Hugo Chávez se escuchan críticas impensadas antes de la intervención militar. "DelCIA Rodríguez", dicen sobre la "presidenta encargada". Rafael Ramírez fue el hombre elegido por el extinto comandante bolivariano para manejar la estatal Pdvsa durante buena parte de su Gobierno. Se mantuvo en el cargo hasta 2014. Sus choques con Maduro le valieron el exilio en Italia. "Este acuerdo es lesivo: se está cediendo la soberanía sobre más del 23% de nuestras reservas". Mario Silva fue el presentador más polémico de la era chavista. Su programa televisivo La Hojilla funcionó como tribuna de posiciones radicales. Silva ha roto con el "rodriguismo" de manera furibunda. "No es solamente una entrega sino la hipoteca de toda una nación a la que Chávez le dio independencia y soberanía", dijo sobre el pacto energético con EEUU. "Lo tratan de colorear y poner muy bonito. Mentira. Estamos en el deber de hacer una denuncia pública".

El portal Aporrea es por estas horas el catalizador del malestar de esos sectores. "El peor acuerdo petrolero del mundo", dijo Luis Britto García. "Lo que vivimos es una situación de facto de pillaje". Para Willians Escalona Terán, "la cúpula ilegítima se bajó los pantalones frente al Gobierno de los EEUU y al asesino Trump… Le abrieron las puertas, entregaron llaves a las empresas gringas que, nuestro comandante Chávez sacó del país".

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Aguedo Alcalá Machiz apuntó especialmente contra Cabello, al que llamó "Capitán América" con el grado de "traidor cooperante en su primera clase". Había sido el actual ministro del Interior y Justicia el principal propagador de frases provocadoras hasta el 3 de enero. "¿Creen que nos van a doblegar por el miedo? No saben de qué estamos hechos", llegó a decir. Para La Tabla, el presente está "hecho" de lo mismo que sucedió en el pasado: un vaciamiento de Pdvsa.