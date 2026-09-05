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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump envía a sus emisarios a Moscú y Kiev con un plan para "terminar la guerra"
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Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump dice que sus enviados a Ucrania viajan con un plan para "acabar con la guerra" con Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que enviaba a Jared Kushner y Steve Witkoff a Moscú y Kiev con una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años. "Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos".
Trump confirma que sus enviados viajan a Rusia y Ucrania para reavivar las negociaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que sus emisarios, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este fin de semana a Moscú y Kiev para tratar de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. "Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras", declaró a la prensa Trump, quien recordó que no ha recibido el Premio Nobel de la Paz pese a sus esfuerzos para terminar conflictos internacionales.
Rusia incluye al periódico independiente 'Novaya Gazeta' en su lista de "agentes extranjeros"
El Ministerio de Justicia de Rusia ha incluido este viernes al periódico independiente ruso 'Novaya Gazeta', fundado en abril de 1993 con apoyo financiero del expresidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, en su lista de "agentes extranjeros". "Novaya Gazeta ha difundido información falsa sobre decisiones y políticas de las autoridades públicas rusas, así como sobre el sistema electoral de la Federación. Se ha opuesto a la operación militar especial en Ucrania, ha participado en la difusión de mensajes y materiales de agentes extranjeros al público en general y colabora con agentes extranjeros", ha señalado en un comunicado.
El partido de Le Pen genera indignación en Francia al amenazar con "cerrar el grifo" a Ucrania
Un dirigente del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen generó indignación en Francia, al amenazar con "cerrar el grifo" de la ayuda a Ucrania si llegan al poder tras la elección presidencial de 2027. Consultado el jueves por la noche por el canal BFMTV sobre la posibilidad de "cerrar el grifo" de las ayudas al Gobierno de Kiev, el vicepresidente de RN, Louis Aliot, respondió: "Cerramos el grifo". "El sistema de salud, el sistema educativo, el conjunto de la economía, todo el mundo está al límite [en Francia] y se encuentra dinero para seguir financiando armas", declaró, considerando que había que "saber también parar una guerra". Estas declaraciones reavivaron las acusaciones recurrentes de los últimos años sobre las posiciones consideradas favorables a Moscú de Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la primera vuelta de la presidencial.
Zelenski promete una "respuesta tangible" al un ataque ruso a la sede del Servicio de Seguridad
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este viernes un ataque ruso con drones a la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania en la capital, Kiev, un incidente que ha dejado al menos 12 heridos, dos de ellos de gravedad. En un mensaje en redes sociales ha confirmado que un dron ruso ha golpeado el edificio central del Servicio de Seguridad de Ucrania, "frente a la Catedral de Santa Sofía". "El dron iba dirigido directamente a la oficina del jefe del Servicio de Seguridad en ese edificio", ha afirmado el mandatario ucraniano, en referencia al responsable de la agencia, Oleksandr Poklad, con el que ha mantenido contacto telefónico. Zelenski ha anunciado represalias, señalando que Poklad tiene órdenes de dar "una respuesta adecuada y tangible a los rusos". "En la medida de lo posible, una que replique este ataque", ha apuntado, avanzando un ataque recíproco.
Zelenski propone a Rusia un alto al fuego para la visita de emisarios de EEUU
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció este viernes haber propuesto un alto el fuego a Rusia el tiempo que dure la visita de los enviados estadounidenses, horas después de un ataque a la sede de sus servicios de seguridad en Kiev. Desde que regresó a la Casa Blanca a principios de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado varias rondas de negociaciones para intentar encontrar una solución a la guerra, sin por el momento avances concretos. Sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto, según Kiev, ir a Moscú y viajarán por primera también a la capital ucraniana este domingo. "No habrá ataques aéreos por nuestra parte, y Rusia debe, de manera recíproca, garantizar un alto el fuego, sin sus ataques aéreos, durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas negociaciones", dijo Zelenski.
Moscú no ha confirmado oficialmente la visita de los emisarios estadounidenses.
Detienen en Moscú a dos candidatos a diputado de partido pacifista
La Policía rusa detuvo este viernes en Moscú a dos candidatos a diputado del partido pacifista Yábloko, el único en Rusia que se opone públicamente a la guerra en Ucrania, informó la propia formación a través de sus redes sociales. Se trata de los políticos Grigori Grishin y Anna Shatunóvskaya, precisaron en el partido. Tras unas horas de detención en comisaría, ambos fueron liberados, pero tendrán que comparecer ante el juez por "demostración de simbología extremista". En caso de que la Justicia les halle culpables, no podrán participar en las elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre, entre otras medidas de castigo.
Contradicciones de Putin sobre la posibilidad de negociaciones de paz
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha utilizado esta semana un lenguaje contradictorio sobre la posibilidad de nuevas negociaciones de paz. En el Foro Económico Oriental del 3 de septiembre afirmó que, en su opinión, existe la posibilidad de que Rusia y Ucrania puedan mantener conversaciones de paz constructivas. Pero el mismo Putin había declarado el 1 de septiembre que Rusia no puede negociar directamente con Ucrania porque considera al país una "entidad terrorista" y que la participación de Estados Unidos es fundamental en las negociaciones. Rusia parece presentarse como un negociador dispuesto, pero en la práctica sigue manteniendo exigencias maximalistas.
Illa y la embajadora de España en Ucrania se encuentran bien tras un ataque ruso en Kiev
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de visita en Kiev, y la embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz, se encuentran bien tras el ataque ruso contra la sede del servicio de seguridad en la capital ucraniana, según han asegurado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha hablado con ellos. Lo han confirmado fuentes de Exteriores a EFE que han señalado además que el ataque ha coincidido con el acto de presentación de credenciales de la nueva embajadora, que ha tenido que ser suspendido al celebrarse en un edificio más o menos próximo al ataque. Pero en ningún momento hubo peligro. Más información sobre el viaje de Illa a Ucrania, aquí.
Emisarios de EEUU viajarán a Kiev el domingo, dice alto funcionario ucraniano a la AFP
Los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán a Kiev el domingo, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, indicó el viernes a la AFP un alto responsable ucraniano. Los enviados especiales, que ya han viajado a Moscú en varias ocasiones y cuyo desplazamiento a Kiev se negocia desde hace meses, acudirán a la capital ucraniana "el domingo", señaló el funcionario ucraniano bajo condición de anonimato. Se trataría de la primera visita de Witkoff y Kushner a Kiev en el contexto de la guerra con Rusia.
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