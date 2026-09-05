Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Trump envía a sus emisarios a Moscú y Kiev con un plan para "terminar la guerra"

Zelenski propone a Rusia un alto al fuego para la visita de emisarios de EEUU

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció este viernes haber propuesto un alto el fuego a Rusia el tiempo que dure la visita de los enviados estadounidenses, horas después de un ataque a la sede de sus servicios de seguridad en Kiev. Desde que regresó a la Casa Blanca a principios de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado varias rondas de negociaciones para intentar encontrar una solución a la guerra, sin por el momento avances concretos. Sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto, según Kiev, ir a Moscú y viajarán por primera también a la capital ucraniana este domingo. "No habrá ataques aéreos por nuestra parte, y Rusia debe, de manera recíproca, garantizar un alto el fuego, sin sus ataques aéreos, durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas negociaciones", dijo Zelenski.

Moscú no ha confirmado oficialmente la visita de los emisarios estadounidenses.