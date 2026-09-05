Guerra de Irán, en directo: Crece la inestabilidad en Oriente Medio

Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania con un plan para "terminar la guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que envió a sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev con una propuesta para poner fin al conflicto en Ucrania, que ya lleva cuatro años.

"Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos".

La medida marca el último intento de Washington de romper el estancamiento diplomático en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que se esperaba la llegada de los enviados a Kiev el domingo.

El medio estadounidense Axios informó que se reunirían con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el sábado y luego con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev el domingo.

El Kremlin se negó a comentar.