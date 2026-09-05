Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid BetisManresaSeat VolkswagenEuromillones BonolotoPrincesa LeonorCalor extremoBarcelonaMarruecosCheque escolarBombero ayudó a que naciera
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo: Crece la inestabilidad en Oriente Medio

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

EEUU lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

EEUU lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
  2. La OTAN y la UE apuntan a una respuesta a Rusia tras atribuirle Alemania un ataque híbrido sobre el país
  3. En Rusia, te pueden parar por la calle, obligarte a firmar un contrato y enviarte al frente
  4. Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto
  5. Encuestas de las elecciones en Estados Unidos 2026: así están los sondeos sobre Trump y las 'midterm
  6. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Los ataques rusos evidencian la debilidad defensiva ucraniana
  7. Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta
  8. Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos por las declaraciones de sus ministros sobre Ceuta

DIRECTO IRÁN | Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania con un plan para "terminar la guerra"

DIRECTO IRÁN | Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania con un plan para "terminar la guerra"

Venezuela y la comedia de las equivocaciones: el chavismo loa el pacto petrolero con Trump del que la derecha abomina

Venezuela y la comedia de las equivocaciones: el chavismo loa el pacto petrolero con Trump del que la derecha abomina

DIRECTO | Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania con un plan para "terminar la guerra"

DIRECTO | Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania con un plan para "terminar la guerra"

Alternativa para Alemania (AfD): retrato del partido neonazi y prorruso que se prepara para dar el salto al poder

Alternativa para Alemania (AfD): retrato del partido neonazi y prorruso que se prepara para dar el salto al poder

¿Mayoría absoluta ultra en Alemania? Así están las encuestas de las elecciones en Sajonia-Anhalt

¿Mayoría absoluta ultra en Alemania? Así están las encuestas de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Sajonia-Anhalt: así es el pequeño 'land' del este que puede llevar al poder a la ultraderecha en Alemania

Sajonia-Anhalt: así es el pequeño 'land' del este que puede llevar al poder a la ultraderecha en Alemania

Ceuta y los intereses económicos españoles en Marruecos

Ceuta y los intereses económicos españoles en Marruecos

La ONU adopta una nueva cartografía mundial acorde con el tamaño real de los continentes

La ONU adopta una nueva cartografía mundial acorde con el tamaño real de los continentes