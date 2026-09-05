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Guerra de Irán, en directo: Crece la inestabilidad en Oriente Medio
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.
Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania con un plan para "terminar la guerra"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que envió a sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev con una propuesta para poner fin al conflicto en Ucrania, que ya lleva cuatro años.
"Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos".
La medida marca el último intento de Washington de romper el estancamiento diplomático en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.
Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que se esperaba la llegada de los enviados a Kiev el domingo.
El medio estadounidense Axios informó que se reunirían con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el sábado y luego con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev el domingo.
El Kremlin se negó a comentar.
Washington autoriza la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este viernes la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí por valor de cerca de 5.000 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros) para "fortalecer la seguridad de un aliado importante" ante la inestabilidad en la región.
La cartera de Exteriores estadounidense ha detallado que la operación busca "fortalecer la capacidad de defensa aérea" del reino saudí. En este marco, Riad ha autorizado la compra de bombas guiadas de alcance extendido (JDAM-ER, por sus siglas en inglés) para "hacer frente a las amenazas regionales actuales y futuras", en el contexto del conflicto que libran Estados Unidos e Israel contra Irán y que cuenta con el respaldo de Arabia Saudí.
"La venta propuesta mejorará la capacidad de defensa aérea de Arabia Saudí para hacer frente a las amenazas regionales actuales y futuras, reforzará su defensa nacional y mejorará la interoperabilidad con los sistemas operados por las fuerzas estadounidenses y otros socios de la región del Golfo", lee el comunicado.
Trump califica el conflicto con Irán de "small potetoes" ('insignificante')
El presidente Donald Trump calificó la guerra en Irán de "small potetoes" (algo así como pequeñez o insignificante), en el último comentario de un alto dirigente estadounidense que minimiza la magnitud de un conflicto que se ha prolongado durante más de seis meses. Estos comentarios se producen un día después de que el vicepresidente JD Vance dijera que no describiría las hostilidades armadas como una "guerra", dado que las principales operaciones de combate terminaron hace meses. Al ser preguntado el viernes sobre estas declaraciones, Trump coincidió. Trump volvió a comparar la cifra de 18 militares estadounidenses fallecidos con las guerras de Vietnam y Afganistán, que duraron años y causaron la muerte de decenas de miles de soldados estadounidenses, aunque reconoció que "una sola baja ya es demasiado. Pero en Vietnam perdimos decenas de miles de personas. En Afganistán perdimos muchísimo", dijo. "Lo que hemos logrado es asombroso. Tomamos el control de Venezuela y, en esencia, hemos tomado el control de Irán".
Trump justifica a Vance por negar que hay una guerra en Irán: "Es un conflicto menor"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este viernes el argumento de su vicepresidente, JD Vance, de que el enfrentamiento con Irán no constituye una guerra, al considerar que los combates se producen de forma "intermitente". "Mucha gente no lo llama una guerra. Yo lo llamo un conflicto militar porque, para nosotros, es algo menor. No es gran cosa", declaró el mandatario a la prensa en el Despacho Oval, donde comparó el conflicto con Irán, iniciado hace seis meses, con guerras que se prolongaron durante muchos años, como la de Vietnam. Trump defendió que Vance dijo "la verdad" cuando el jueves, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, afirmó que él "no lo llamaría una guerra" al referirse al conflicto con Irán, pues dijo que "no hay intercambio de fuego en este momento".
Corea del Sur evalúa enviar tropas a Ormuz ante creciente presión de Trump
Corea del Sur comenzó los preparativos para un posible despliegue de un buque de apoyo naval y tropas en el estrecho de Ormuz, según medios locales, ante la creciente presión del presidente Donald Trump para que Seúl apoye la guerra con Irán. Seúl notificó el mes pasado a Washington que estaba dispuesto a enviar un buque de guerra y aviones de patrulla marítima, y comenzó los preparativos para solicitar la aprobación del Parlamento, informó el viernes el periódico Chosun Ilbo, sin identificar sus fuentes. Unos 150 efectivos serían necesarios para operar el buque y los aviones, agregó el reporte. Por separado, la cadena local SBS dijo que Corea del Sur negocia con otros países posibles puertos de escala y una base de operaciones para el eventual despliegue en Ormuz, citando a un alto funcionario militar no identificado. El Gobierno podría solicitar la aprobación parlamentaria incluso este mes, agregó.
El brent supera los 96 dólares y cierra la semana al alza por las tensiones de EEUU-Irán
El precio del barril de petróleo brent para entrega en noviembre subió este viernes un 0,80 %, hasta situarse en los 96,28 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, y finalizó la semana al alza tras el repunte derivado de las últimas tensiones entre Estados Unidos e Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 0,76 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando registró 95,52 dólares. El brent, que la semana anterior cerró por debajo de los 90 dólares, se sitúa ahora un 7,80 % más alto, influenciado por la última escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y los temores del mercado ante posibles nuevas interrupciones de suministro en la región de Oriente Medio derivadas del conflicto.
Bessent prevé que el petróleo baje hasta los 40 dólares tras la guerra con Irán
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los precios del petróleo se desplomarán hasta los 40 dólares por barril una vez finalizado el conflicto con Irán, lo que provocará una caída en los rendimientos de los bonos, que últimamente han alcanzado los niveles más altos en años. "Vamos a superar este conflicto con Irán, y espero que el petróleo baje", declaró Bessent en una entrevista con Steve Bannon, emitida el viernes. "Tras esto, habrá un exceso de oferta en el mercado petrolero. Podríamos ver el crudo a 50 o 40 dólares, simplemente porque la producción se está incrementando considerablemente", añadió.
Trump acusa a los demócratas de querer que EEUU "pierda la guerra" en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado a la oposición demócrata por querer que el país "pierda la guerra" en Irán, antes que su Administración gane el conflicto, cuando se superan los seis meses de guerra y tanto las hostilidades como las negociaciones están en un 'impasse'. "Los lunáticos de la izquierda radical, los tontócratas y los comunistas preferirían que perdiéramos la guerra en Irán antes que el presidente Donald Trump ganara la guerra para Estados Unidos", ha asegurado en un mensaje en redes sociales en el que busca cerrar filas respecto al conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Israel sigue atacando el Líbano y causa al menos dos muertos en una acción contra el sur
Al menos dos jóvenes murieron este viernes por una acción israelí con un dron contra la motocicleta en la que circulaban en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes siguen bombardeando una zona en la que han consolidado más poder, informaron fuentes oficiales. "Dos jóvenes murieron esta tarde en un ataque con dron israelí mientras circulaban en motocicleta cerca del edificio del Sindicato de Ingenieros en Nabatieh", en el sur del país, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa. Señaló que los servicios de emergencia trasladaron los cuerpos de los dos jóvenes a un hospital en Nabatieh. La agencia, que no identificó a los fallecidos, informó de que las fuerzas israelíes han atacado a lo largo del día otras zonas del sur del país mediterráneo. De acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes causaron la muerte de 4.353 personas y 12.323 heridos desde el pasado 2 de marzo -poco después del inicio de la guerra de Washington y Tel Aviv contra Teherán- aunque desde finales del pasado junio, cuando comenzaron las conversaciones directas entre el Líbano e Israel -mediadas por Estados Unidos- la violencia ha disminuido.
EEUU sanciona a la entidad turca Golden Global Bank por su lazos con Irán
El Tesoro de Estados Unidos ha incluido en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) al banco turco Golden Global Bank por su papel en la financiación de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, su rama internacional dedicada a defender los intereses estratégicos del país asiático en el exterior, como parte de la operación de Estados Unidos para aislar a la economía iraní denominada 'Paria Económico'. De esta manera, todas los activos de este banco quedan bloqueados en Estados Unidos, lo que se traslada también a toda persona o entidad que tenga hasta un 50% de la propiedad de estos activos sancionados. Igualmente, quedan prohibidas todas las transacciones relacionadas con negocios, fondos, bienes y servicios del banco con sede en Estambul. La OFAC puede imponer sanciones a bancos extranjeros que continúen trabajando con Golden Global Bank, de tal manera que quedarían excluidos del sistema del dólar. Además, se ofrecen incentivos a toda persona que pueda dar pistas sobre infracciones que supongan un valor superior a un millón de dólares.
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