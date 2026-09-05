El éxito de la líder de la extrema derecha sacude Australia

Antes de fundar el partido One Nation y de convertirse en la líder de la extrema derecha de Australia, Pauline Hanson era propietaria de un negocio de pescado y patatas fritas en el estado de Queensland. Fue en los años noventa del siglo pasado. Ahora, tres décadas después, la dirigente ultra amenaza con romper el bipartidismo que ha imperado en la historia de la democracia australiana. De 73 años y aduladora de Donald Trump, Hanson se prepara para dar un gran salto electoral en los comicios federales (generales) previstos para el 2028. Las encuestas le otorgan un 30% de intención de voto , por encima del Partido Laborista, en el Gobierno, y la Coalición (liberales y conservadores), principal fuerza de la oposición. Nunca antes un tercer partido había superado en los sondeos a los partidos tradicionales.

La carrera política de Hanson arrancó como miembro del Partido Liberal en 1996. Ese año fue candidata al Parlamento Federal. Su agresivo discurso contra los pueblos indígenas y la “invasión de inmigrantes asiáticos” hizo que la dirigencia del partido le diera la espalda en plena campaña electoral. Hanson decidió presentarse como independiente, logró el escaño y fundó One Nation. En el 2003 fue condenada a tres años de cárcel por fraude electoral, aunque pasó solo 11 meses en prisión después de que el tribunal de apelación anulase la sentencia.

La tendencia al alza de One Nation se confirmó el pasado mes de abril, cuando obtuvo el 21% de los votos en las elecciones celebradas en el estado de Australia del Sur, superando a la Coalición. En mayo volvió a sorprender, esta vez en los comicios que tuvieron lugar en el estado de Nueva Gales del Sur . Los ultras mantienen el escaño en el Parlamento Federal y tienen cuatro asientos en el Senado. Uno lo ocupa Hanson desde 2016. El partido cuenta con una buena provisión de fondos gracias a la generosidad de Gina Rinehart, la persona más rica del país. La magnate ha regalado a Hansen un avión privado .

Rechazo a la inmigración

El discurso de la líder ultra es el mismo que defienden los partidos de extrema derecha que proliferan en los países occidentales. El rechazo visceral a la inmigración es la punta de lanza. Australia se ha distinguido por ser un país multicultural, de acogida y de oportunidades para los que llegan en busca de una vida mejor. Cerca del 30% de los 28 millones de australianos han nacido en el extranjero, una de las proporciones más altas del mundo. Los inmigrantes aportan mano de obra cualificada y gente joven a una población envejecida. “No podemos ser una sociedad multicultural. Somos una sociedad multirracial, pero los australianos debemos vivir bajo un único paraguas cultural”, dijo Hanson el pasado mes de junio.

One Nation apoya a Trump y a Israel, considera un “engaño” el cambio climático, abomina de la “insurgencia transgénica” y del aborto. En una reciente rueda de prensa, Hanson se encaró con los periodistas hostiles y amenazó con cerrar o privatizar medios públicos en el caso de llegar al poder. No tiene reparos en mostrar abiertamente su islamofobia. El atentado yihadista del pasado mes de diciembre en una playa de Sidney contra la comunidad judía reforzó su discurso contra el islam y contribuyó a que su popularidad creciera rápidamente. Hasta en dos ocasiones ha aparecido en el senado vestida con un burka negro .

Pero el terror yihadista no es la única amenaza a la que debe de hacer frente el Gobierno australiano. La policía lleva tiempo advirtiendo del peligro que supone también la “violencia racista y nacionalista” de grupos supremacistas blancos y neonazis, cada vez más presentes en el país. Fue un australiano ligado a estos grupos el que en 2019 atentó contra dos mezquitas en la vecina Nueva Zelanda.

Hartazgo con los partidos tradicionales

La popularidad de Hansen ha modificado el discurso migratorio de los partidos tradicionales. El Gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese ha tomado medidas para endurecer la acogida de extranjeros, mientras que la Coalición, sacudida por una profunda crisis interna, habla de un “nivel de inmigración muchísimo más alto de lo que debería ser”.

Albanese tiene el viento en contra. Hace frente a las consecuencias económicas que tiene sobre el país la guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán, por la crisis de combustible y la inflación persistente, además de lidiar con el déficit de vivienda. Las encuestas indican un hartazgo de gran parte de la población con los partidos tradicionales.

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Albanese ha manifestado públicamente su preocupación por lo que se avecina. “Vivimos tiempos globales profundamente tumultuosos y turbulentos”, ha dicho. La gran prueba de fuego para los partidos en liza será el próximo mes de noviembre cuando se celebren elecciones en el estado sureño de Victoria, el más anti-establishment de Australia. Hanson espera confirmar su ascenso meteórico. Si las elecciones federales fueran hoy, One Nation pasaría a tener 63 de los 151 diputados, lo que la situaría como la principal fuerza de oposición. Todo un hito histórico en el país austral.